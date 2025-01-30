Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten
Brussels
30
jan 2025

Jahrespressekonferenz der EIB-Gruppe

Ort: Brussels , be

Nadia Calviño, die Präsidentin der EIB-Gruppe, stellte die Ergebnisse und Zahlen der EIB-Gruppe für 2024 vor. 

Die Aufzeichnung und die wichtigsten Infos finden Sie hier:

Videos

custom-preview
Aufzeichnung unserer Jahrespressekonferenz
custom-preview
Statement von Nadia Calviño, Präsidentin der EIB-Gruppe
custom-preview
Ausblick von Nadia Calviño, Präsidentin der EIB-Gruppe

EIB-Gruppe erzielt 2024 Rekordergebnis

Im vergangenen Jahr unterzeichnete die EIB-Gruppe 89 Milliarden Euro an Neufinanzierungen, rund 90 Prozent davon in der EU. Die Gruppe erzielte einen soliden Gewinn und sagte eine Rekordsumme an Eigenkapital- und Venture-Debt-Finanzierungen für innovative europäische Start-ups zu.

Mehr Förderung für Energiesicherheit

100 Milliarden Euro

2024 haben wir Energieeffizienz, Erneuerbare, Speicherlösungen und Stromnetze mit einer Rekordsumme von 31 Milliarden Euro unterstützt und damit voraussichtlich 100 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen ausgelöst.

Rekordfinanzierungen für grüne Projekte

51 Milliarden Euro

Mit fast 60 Prozent unserer Finanzierungen haben wir den grünen Wandel, Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit gefördert.

Doppelt so viel für Sicherheit und Verteidigung

1 Milliarde Euro

Die Ausgaben für Projekte im Bereich Sicherheit und Verteidigung haben wir 2024 auf 1 Milliarde Euro verdoppelt; für 2025 ist eine weitere Verdoppelung geplant.

Mehr Aktivitäten mit höherem Risiko

8 Milliarden Euro

Eine Rekordsumme von 8 Milliarden Euro an Eigenkapital- und Quasi-Eigenkapital-Investitionen dürfte 110 Milliarden Euro an Wachstumskapital für Europas Innovatoren mobilisieren.

Schneller zu mehr sozialem und territorialem Zusammenhalt

38 Milliarden Euro

38 Milliarden Euro haben wir für Projekte in Kohäsions- und Übergangsregionen unterzeichnet. Damit sorgen wir dafür, dass Talente überall in der EU ihre Chancen bekommen.

Weitere Zahlen der EIB-Gruppe  

Unsere Finanzierungen 2024*

EIB Group

  • Unterzeichnete Finanzierungen der EIB-Gruppe (Europäische Investitionsbank und Europäischer Investitionsfonds): 88,8 Milliarden Euro.
  • Investitionen, die die EIB-Gruppe damit ermöglicht hat: rund 350 Milliarden Euro

European Investment Bank

  • EIB-Finanzierungen innerhalb der EU: 68,2 Milliarden Euro
  • EIB-Finanzierungen außerhalb der EU: 8,4 Milliarden Euro**

European Investment Fund

  • EIF-Finanzierungen: 14,4 Milliarden Euro unterzeichnet, davon 7,2 Milliarden Euro Eigenkapitalfinanzierungen
Get our key results  

* Alle Zahlen sind ungeprüft und vorläufig. Sie gelten für die EIB-Gruppe, soweit nicht anders angegeben. Im Gesamtvolumen der EIB-Gruppe ist eine geringe Überschneidung gemeinsamer Finanzierungen von EIB und EIF herausgerechnet.
**Zahl umfasst das Engagement der EIB Global in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen und in EFTA-Ländern.

Videoreihen

Unsere Kernprioritäten

Unsere Prioritäten stehen für Wachstum, Wohlstand, technologischen und sozialen Fortschritt – in den Mitgliedstaaten, in der EU und weltweit.

Sehen Sie sich die Videos zu unseren Prioritäten an.

Zu den Videos  

Aktivitätsbericht

Aktivitätsbericht 2024 der EIB-Gruppe

Die Menschen und Unternehmen erwarten, dass Europa Investitionen in die Zukunft fördert: Investitionen, die das Leben besser machen, Investitionen für mehr Sicherheit und neue Chancen.

Genau das tut die EIB-Gruppe. So hat sie es 2024 in ihrem Strategie-Fahrplan festgelegt.

Zum Bericht  

Jahresergebnisse 2024

Pressematerial

Pressemitteilung

EIB-Gruppe erzielt Rekordergebnis für 2024 und strebt 2025 Investitionen von 95 Mrd. Euro an

Rede von Präsidentin Calviño

EIB-Gruppe: Wir bewegen etwas

In Zahlen

Verfügbar in:
Englisch - Französisch - Deutsch
Spanisch - Italienisch

Weiteres Material

Publikationen zu diesem Thema

  • 30 Januar 2025

    Überblick 2025

    Jedes Jahr finanzieren wir Hunderte neuer Projekte – von Klimaschutz über Digitalisierung, Sicherheit und Verteidigung bis hin zu nachhaltigem Wohnen, Landwirtschaft und sauberem Wasser.

  • 30 Januar 2025

    Prioritäten für mehr Wohlstand: Aktivitätsbericht 2024 der EIB-Gruppe

    Unsere Prioritäten stehen für Wachstum, Wohlstand, technologischen und sozialen Fortschritt – in den Mitgliedstaaten, in der EU und weltweit. Wie wir das im Einzelnen tun, das erfahren Sie in diesem Bericht.

    Cyber-Sicherheit Forstwirtschaft Bioökonomie Umwelt Klima Digitales und Telekommunikation Technologie Klimaschutz Investitionen Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Kapitalmarktunion Sicherheit und Verteidigung Klima und Umwelt Energie
  • 30 Januar 2025

    Operativer Plan 2025–2027 der EIB-Gruppe

    Durch ihre Aktivitäten innerhalb und außerhalb der EU spielt die EIB-Gruppe für die Umsetzung von Europas Prioritäten und Zielen eine entscheidende Rolle.

  • 17 Dezember 2024

    Produktkatalog der EIB-Gruppe

    Unser Produktkatalog gibt einen Überblick über unser Angebot. Erfahren Sie, was unsere Produkte und Leistungen auszeichnet und was sie für die Wirtschaft insgesamt bewirken.

    Stadtentwicklung Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum

Other events you may like...

5
-
7
Mar
2025

Forum 2025 der EIB-Gruppe

Das Forum 2025 der EIB-Gruppe fand vom 5. bis 7. März in Luxemburg statt

Infrastruktur KMU Klima Direktorium Nadia Calviño Digitalisierung und technologische Innovation Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
Brussels
2
Feb
2023

Jahrespressekonferenz 2023

Am 2. Februar 2023 fand die Jahrespressekonferenz der EIB-Gruppe mit Präsident Werner Hoyer statt.

Institutional Jahrespressekonferenz Direktorium
Hybrid
27
Jan
2022

Jahrespressekonferenz 2022

Am 27. Januar 2022 fand die Jahrespressekonferenz der EIB-Gruppe mit Präsident Werner Hoyer statt.