Jahrespressekonferenz 2022
Am 27. Januar 2022 fand die Jahrespressekonferenz der EIB-Gruppe mit Präsident Werner Hoyer statt.
Highlights 2022:*
Innovation, Digitalisierung und Humankapital
Nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen
Nachhaltige Städte und Regionen
KMU und Midcaps
* Alle Zahlen sind ungeprüft und vorläufig. Sie gelten für die EIB-Gruppe, soweit nicht anders angegeben.
Im Gesamtvolumen der EIB-Gruppe ist eine geringe Überschneidung gemeinsamer Finanzierungen von EIB und EIF herausgerechnet.