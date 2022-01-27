Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Am 2. Februar 2023 fand die Jahrespressekonferenz der EIB-Gruppe mit Präsident Werner Hoyer statt.

Zur Video-Aufzeichnung der Jahrespressekonferenz 2023

Highlights 2022:*

  • Insgesamt beliefen sich die unterzeichneten Finanzierungen der EIB-Gruppe (Europäische Investitionsbank und Europäischer Investitionsfonds) auf 72,45 Milliarden Euro, davon 62,9 Milliarden Euro in der EU und 9,5 Milliarden Euro außerhalb der EU; hinzu kamen 1,7 Milliarden Euro an umgewidmeten Krediten für die Ukraine
  • EIB-Finanzierungen insgesamt: 65,15 Milliarden Euro unterzeichnet
  • EIF-Finanzierungen insgesamt: 9,18 Milliarden Euro unterzeichnet
  • Dadurch ermöglichte Investitionen insgesamt: rund 260 Milliarden Euro
  • Grüne Finanzierungen (EIB-Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit): 58 Prozent aller Finanzierungen

Eckzahlen der EIB-Gruppe 2022 nach Prioritäten*

17.93
Mrd.

Innovation, Digitalisierung und Humankapital

20.86
Mrd.

Nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen

17.31
Mrd.

Nachhaltige Städte und Regionen

16.35
Mrd.

KMU und Midcaps

Alle Zahlen sind ungeprüft und vorläufig. Sie gelten für die EIB-Gruppe, soweit nicht anders angegeben.
Im Gesamtvolumen der EIB-Gruppe ist eine geringe Überschneidung gemeinsamer Finanzierungen von EIB und EIF herausgerechnet.

 

Infographics

@EIB
@EIB
@EIB
@EIB
@EIB
@EIB
@EIB
@EIB
@EIB

Download EIB photos

2023 annual results press conference
2023 annual results press conference
©EIB
Download original
2023 annual results press conference
2023 annual results press conference
©EIB
Download original
2023 annual results press conference
2023 annual results press conference
©EIB
Download original
2023 annual results press conference
2023 annual results press conference
©EIB
Download original
2023 annual results press conference
2023 annual results press conference
©EIB
Download original
2023 annual results press conference
2023 annual results press conference
©EIB
Download original
2023 annual results press conference
2023 annual results press conference
©EIB
Download original
2023 annual results press conference
2023 annual results press conference
©EIB
Download original
2023 annual results press conference
2023 annual results press conference
©EIB
Download original

Other events you may like...

27 Januar 2022

Jahrespressekonferenz 2022

Am 27. Januar 2022 fand die Jahrespressekonferenz der EIB-Gruppe mit Präsident Werner Hoyer statt.
Jahrespressekonferenz
20 Januar 2021

Jahrespressekonferenz 2021

Am 20. Januar 2021 fand die jährliche Pressekonferenz der EIB-Gruppe mit Präsident Werner Hoyer statt. Livestream und Frage-Antwort-Runde:
30 Januar 2020

Jahrespressekonferenz 2020

Der Präsident der Europäischen Investitionsbank Werner Hoyer stellt in Brüssel die Ergebnisse der EIB-Gruppe für 2019 und den Ausblick für 2020 vor.