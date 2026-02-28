Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Das Direktorium

Das Direktorium ist das ständige geschäftsführende Kollegialorgan der Bank und besteht aus neun Mitgliedern. Es nimmt unter der Aufsicht der Präsidentin/des Präsidenten und der Kontrolle des Verwaltungsrats die laufenden Geschäfte der Bank wahr, bereitet die Entscheidungen des Verwaltungsrats vor und sorgt für ihre Umsetzung. In den Sitzungen des Direktoriums führt die Präsidentin/der Präsident der Bank den Vorsitz. Die Mitglieder des Direktoriums sind ausschließlich der Bank verantwortlich. Sie werden vom Rat der Gouverneure auf Vorschlag des Verwaltungsrats für sechs Jahre bestellt; ihre Wiederbestellung ist zulässig.

Gemäß der Satzung der Bank hat die Präsidentin/der Präsident auch den Vorsitz des Verwaltungsrats inne.

Stand der Angaben: 01/03/2026

EIB President

Nadia Calviño

Präsidentin

Vice-President of the EIB

Ambroise Fayolle

Vizepräsident

EIB Vice-President

Gelsomina Vigliotti

Vizepräsidentin

EIB Vice-President

Nicola Beer

Vizepräsidentin

EIB Vice-President

Robert de Groot

Vizepräsident

EIB Vice-President

Ioannis Tsakiris

Vizepräsident

VP Nehammer

Karl Nehammer

Vizepräsident

EIB Vice-President

Marek Mora

Vizepräsident

EIB logo

Freie Stelle

Vergütung

Für die Vergütung der Mitglieder der EIB-Leitungsorgane gelten besondere Vorschriften und Regelungen.

Mehr dazu  

Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex gilt für die Mitglieder des Direktoriums der Europäischen Investitionsbank. Er regelt Fragen der Berufsethik und des professionellen Handelns.

Mehr dazu  

