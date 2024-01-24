Ehemaliger Leiter der Ständigen Vertretung der Niederlande in Brüssel wird Mitglied des Direktoriums der Europäischen Investitionsbank

Vizepräsident de Groot tritt am 1. Februar 2024 die Nachfolge des belgischen Vizepräsidenten Kris Peeters an

Die Europäische Investitionsbank (EIB) gibt bekannt, dass mit Beschluss ihrer Anteilseigner – der EU-Länder – Robert de Groot zum Mitglied des Direktoriums der Bank ernannt wurde. De Groot wurde von den Niederlanden zur Ernennung vorgeschlagen und tritt am 1. Februar 2024 die Nachfolge von Kris Peeters an.

De Groot blickt auf eine beeindruckende Laufbahn im niederländischen Außenministerium zurück, wo er seit 1988 verschiedene Ämter ausübte. Von 1998 bis 2002 beriet er den niederländischen Ministerpräsidenten Wim Kok in europäischen Angelegenheiten. Er war Generaldirektor für europäische Zusammenarbeit im Außenministerium, bevor er 2017 Ständiger Vertreter der Niederlande bei der Europäischen Union wurde. Er ist Ökonom und verfügt über einen Masterabschluss der Erasmus-Universität Rotterdam.

EIB-Präsidentin Nadia Calviño begrüßte die Ernennung mit den Worten: „Robert de Groot wird das Führungsteam der EIB als erfahrener Diplomat verstärken, der mit EU-Themen bestens vertraut ist. Der Blick auf die vor uns liegenden Jahre zeigt, dass der Dialog mit unseren Anteilseignern und Stakeholdern in den EU-Einrichtungen hohe Priorität hat. Umso mehr freue ich mich, einen Kollegen begrüßen zu dürfen, der sich damit hervorragend auskennt.“

De Groot sagte: „Die EIB fördert Investitionen dort, wo sie am dringendsten gebraucht werden: von der Innovationsförderung und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bis zur Finanzierung eines gerechten Übergangs zur Klimaneutralität. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Präsidentin Calviño und den anderen Mitgliedern des Direktoriums. Gemeinsam werden wir zum Wohl der Unternehmen und Menschen, der europäischen Wirtschaft und unserer Partner weltweit arbeiten.“

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt Mittel für solide Investitionen, die den Zielen der EU dienen. Sie arbeitet eng mit anderen Organen und Einrichtungen der EU zusammen, um gemeinsame Prioritäten wie Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, faires Wachstum und einen gerechten und raschen Übergang zur Klimaneutralität voranzubringen.