Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat hat die alleinige Befugnis, über die Bereitstellung von Darlehen und Garantien sowie die Aufnahme von Mitteln zu entscheiden. Er sorgt für die ordnungsmäßige Verwaltung der Bank und gewährleistet, dass die Führung der Geschäfte der Bank mit den Verträgen und der Satzung und den allgemeinen Richtlinien des Rates der Gouverneure im Einklang steht. Der Verwaltungsrat besteht aus 28 ordentlichen und 31 stellvertretenden Mitgliedern. Sie werden für fünf Jahre vom Rat der Gouverneure ernannt; ihre Wiederernennung ist zulässig. Die einzelnen Mitgliedstaaten und die Kommission schlagen jeweils ein ordentliches Mitglied zur Ernennung vor. Die stellvertretenden Mitglieder werden von den Mitgliedstaaten gemäß ihrem Kapitalanteil und der Vereinbarung für ihre Ländergruppe zur Ernennung vorgeschlagen. Ein stellvertretendes Mitglied wird von der Kommission zur Ernennung vorgeschlagen.

Damit dem Verwaltungsrat ein breiteres Spektrum an Fachkenntnissen zur Verfügung steht, kann er bis zu sechs nicht stimmberechtigte Sachverständige (drei ordentliche und drei stellvertretende Mitglieder) kooptieren, die an seinen Sitzungen in beratender Funktion teilnehmen.

Beschlüsse werden mit einer Mehrheit von mindestens einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder gefasst, die mindestens 50 Prozent des gezeichneten Kapitals vertreten müssen. In bestimmten Bereichen sind mindestens 18 Ja-Stimmen erforderlich, die mindestens 68 Prozent des gezeichneten Kapitals vertreten müssen.

Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt die Präsidentin/der Präsident des Direktoriums oder im Falle einer Verhinderung eine Vizepräsidentin/ein Vizepräsident; die/der Vorsitzende nimmt an Abstimmungen nicht teil.

Wichtige Informationen:

 

  Verwaltungsratsmitglied Stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied
Deutschland Judith HERMES

Susanne BLOMENHOFER
Nina WUNDERLICH
Frankreich Claire CHEREMETINSKI Pierre-Marie VOEGELI
Quentin NAVARO AUBURTIN
Italien Manuela NENNA Francesca MERCUSA
Bianca GIANNINI
Spanien Ines CARPIO SAN ROMÁN Isabel GARAYO ORBE
Portugal Filipe CARTAXO Rosa CAETANO
Belgien Hans D’HONDT Philippe NIZEYIMANA
Luxemburg Arsène JACOBY Miguel MARQUES
Niederlande Robin UYTERLINDE Timo BAKRIN
Kroatien Stipe ŽUPAN Ines ŠPIRIĆ
Ungarn Sándor LADÁNYI Róbert BARTUS 
Polen Tomasz SKURZEWSKI Maciej TABACZAR
Dänemark Julie SONNE Rasmus Betak HØJBJERG
Irland Desmond CARVILLE Michael TAGGART
Griechenland Michael ARGHYROU Charilaos LAMPROPOULOS
Rumänien Mihai-Calin PRECUP Boni Florinela CUCU
Estland Martin PÕDER Pille PRUUNSILD
Lettland Armands EBERHARDS Aija ZITCERE
Litauen Mindaugas PAKŠTYS Darius TRAKELIS
Österreich Karin RYSAVY Christian REININGER
Finnland Kristina SARJO Anne af URSIN
Schweden Sara TÄGTSTRÖM Kristina ÅKESSON
Bulgarien Metodi METODIEV Gergana BEREMSKA
Tschechien Petr PAVELEK Radek HŘEBÍK
Zypern Costas CONSTANTINIDES Eleni PITTA
Malta Martin SPITERI Joseph LICARI
Slowenien Aleš ŠKOBERNE Martin ZDOVC
Slowakei Martina KOBILICOVÁ Peter FRÖHLICH
Europäische Kommission Markus SCHULTE Witold WILLAK
Experts Joes LEOPOLD
Olivier BAILLY
Esther RECKTENWALD		 Giorgio GOBBI
Antonio OPORTO
Isabel RAMOS DE ALMEIDA

* Die farblichen Unterlegungen in der Tabelle kennzeichnen die verschiedenen Ländergruppen im Verwaltungsrat der EIB.

Ausschuss für die Beteiligungspolitik

Untersucht grundsätzliche Fragen, die sich durch direkte und indirekte Kapitalbeteiligungen der EIB ergeben.

Ausschuss für die Risikopolitik

Befasst sich mit den Risikogrundsätzen der Bank, einschließlich der für die EIB-Gruppe relevanten Aspekte, und berät den Verwaltungsrat dazu.

Ausschuss für die Vergütung des Personals

Berät über Vorschläge zum Personalbudget und zu Vergütungsfragen und gibt Empfehlungen ab, um die anschließenden Beratungen und Beschlüsse vorzubereiten.

Beratungsgruppe für den Verwaltungsrat zu den weltweiten Aktivitäten der EIB

Unterbreitet dem Verwaltungsrat unverbindliche Stellungnahmen zu Finanzierungsvorschlägen für Aktivitäten außerhalb der EU.

