Diese Seite gibt einen Überblick über die Vergütung der Mitglieder der Leitungsorgane der EIB. Informationen über die Gehälter und Zusatzleistungen für die Beschäftigten der EIB finden Sie in unserem Karrierebereich. Dort erfahren Sie, wie wir in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren.

Rat der Gouverneure

Die Mitglieder des Rates der Gouverneure sind Ministerinnen und Minister. Ihre Mitgliedschaft im Rat der Gouverneure zählt zu den Aufgaben, die das Ministeramt mit sich bringt. Die Mitglieder des Rates der Gouverneure erhalten folglich keine Vergütung von der EIB.

Verwaltungsrat

The Directors, Alternate Directors, Expert Members and Alternate Expert Members of the Board of Directors receive EUR 1,000 per Board member per month. If multiple Board meetings take place in a month, the attendance allowance is paid only once. It covers all Board, Committee, Working Groups and Bank-convened meetings or events held during that month. The Bank furthermore arranges and pays for travel and accommodation, while any other meeting-related expenses are reimbursed.

Direktorium

Entsprechend einer vom Rat der Gouverneure im Jahr 1958 festgelegten Regel erhält der Präsident der EIB das gleiche monatliche Gehalt wie der Präsident der Europäischen Kommission und die monatlichen Gehälter der Vizepräsidenten der Europäischen Investitionsbank entsprechen denen der Vizepräsidenten der Europäischen Kommission (Verordnung (EU) Nr. 2016/300 des Rates). Der Präsident und die Vizepräsidenten der EIB erhalten keinen Bonus.

Prüfungsausschuss