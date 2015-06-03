Beschreibung

Die vorliegende Fassung der „Governance-Struktur der Europäischen Investitionsbank“ ist veraltet.

Das Dokument wird derzeit aktualisiert, um Änderungen nach dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union zu berücksichtigen.

Wie trifft die EIB die erforderlichen Entscheidungen, damit sie zu beschäftigungsorientiertem Wachstum beitragen kann? Wie nehmen die Mitgliedstaaten ihre Rechte und Pflichten als Anteilseigner der Europäischen Investitionsbank wahr? Wie arbeitet die EIB - die Bank der EU - mit den Institutionen der Europäischen Union zusammen? Auf welcher Grundlage kann die EIB Vorhaben in Ländern außerhalb der EU finanzieren? Die Broschüre enthält Anworten auf diese Fragen sowie - ganz allgemein - Erläuterungen zu den Entscheidungsprozessen und dem Kontrollrahmen der EIB.