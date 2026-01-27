Finnland
Der Rat der Gouverneure setzt sich aus 27 Ministerinnen und Ministern zusammen, die von den Mitgliedstaaten benannt werden; in der Regel sind es die Finanzministerinnen und -minister.
Er erlässt die Leitlinien für die Kreditpolitik der Bank, genehmigt die Finanzausweise, entscheidet über Finanzierungen außerhalb der Europäischen Union und beschließt Kapitalerhöhungen. Er ernennt außerdem die Mitglieder des Verwaltungsrats, des Direktoriums und des Prüfungsausschusses.
Zwei unabhängige Ausschüsse erstatten dem Rat der Gouverneure jährlich Bericht:
Trifft Entscheidungen zu potenziellen Interessenkonflikten von amtierenden und ehemaligen Mitgliedern des Verwaltungsrats, des Direktoriums sowie des Prüfungsausschusses und nimmt zu anderen Ethikfragen Stellung.
Gibt nicht bindende Stellungnahmen dazu ab, ob Kandidatinnen oder Kandidaten geeignet sind, die Aufgaben eines Mitglieds des Direktoriums oder eines ordentlichen Mitglieds oder einer Beobachterin oder eines Beobachters im Prüfungsausschuss wahrzunehmen.
Der Prüfungsausschuss ist ein unabhängiges Organ, das unmittelbar dem Rat der Gouverneure verantwortlich ist.
Vorsitz
Mitglieder
Jan
JAMBON
Belgien
Temenuzhka
PETKOVA
Bulgarien
Morten
BØDSKOV
Dänemark
Lars
KLINGBEIL
Deutschland
Jürgen
LIGI
Estland
Simon
HARRIS
Irland
Kyriakos
PIERRAKAKIS
Griechenland
Carlos
CUERPO
Spanien
Roland
LESCURE
Frankreich
Marko
PRIMORAC
Kroatien
Giancarlo
GIORGETTI
Italien
Makis
KERAVNOS
Zypern
Arvils
AŠERADENS
Lettland
Kristupas
VAITIEKŪNAS
Litauen
Gilles
ROTH
Luxemburg
Márton
NAGY
Ungarn
Clyde
CARUANA
Malta
Eelco
HEINEN
Niederlande
Markus
MARTERBAUER
Österreich
Andrzej
DOMAŃSKI
Polen
Joaquim
MIRANDA
SARMENTO
Portugal
Alexandru
NAZARE
Rumänien
Klemen
BOŠTJANČIČ
Slowenien
Ladislav
KAMENICKÝ
Slowakei
Elisabeth
SVANTESSON
Schweden