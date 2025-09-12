Der Prüfungsausschuss ist ein unabhängiges Organ, das unmittelbar dem Rat der Gouverneure verantwortlich ist. Er prüft die Ordnungsmäßigkeit der Geschäfte und der Bücher der Bank.
Zum Zeitpunkt der Genehmigung der Finanzausweise durch den Verwaltungsrat gibt der Prüfungsausschuss seine Erklärungen dazu ab. Die Berichte des Prüfungsausschusses über die Ergebnisse seiner Arbeit im vorangegangenen Jahr gehen dem Rat der Gouverneure zusammen mit dem Jahresbericht des Verwaltungsrats zu.
Stand der Angaben: 27.06.2025
Der Prüfungsausschuss setzt sich aus sechs Mitgliedern zusammen, die vom Rat der Gouverneure ernannt werden. Zusätzlich unterstützen drei Beobachterinnen/Beobachter den Ausschuss bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben und Zuständigkeiten.
Katja PLUTO
Vorsitzender
Eva-Lena NORGREN
Mitglied
Christoph HAAS
Mitglied
Tereza ROGIĆ LUGARIĆ
Mitglied
Teodora Elena PREOTEASA
Mitglied
João Luís CORREIA DUQUE
Mitglied
John SUTHERLAND
Beobachter
Edouard FERNANDEZ BOLLO
Beobachter
Offene Stelle
Beobachter
Im Fokus
-
Audit Committee Annual Reports for the year 2024
The Annual Reports were prepared by the Audit Committee of the Bank, an independent body of individuals appointed by, and reporting to, the Board of Governors.
-
EIB Group Corporate Governance Report for 2024
The EIB Group report describes the EIB Group’s corporate governance practices, in place in 2024, which comprises data on the Bank’s governance and shareholding structure as of 31 December 2024.
-
Verhaltenskodex für die Mitglieder des Prüfungsausschusses der EIB
Die in diesem Kodex niedergelegten Verhaltensregeln beruhen auf Grundsätzen, die in der Satzung der Bank, in ihrer Geschäftsordnung und in daran angeknüpften, für die Tätigkeit der Bank maßgeblichen Texten verankert sind, sowie auf anderen relevanten allgemeinen Grundsätzen. Diese Regeln basieren sich auf den Kodex des Direktoriums, sowie auf den des Personals.
-
Leitsätze für den Überprüfungs- und Bewertungsprozess der EIB
Die EIB-REP-Leitsätze enthalten die allgemeinen Grundsätze, Regeln und Bestimmungen für die Governance, Organisationsstruktur und Funktionsweise des Überprüfungs- und Bewertungsprozesses der EIB.
