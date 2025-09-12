Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Der Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss ist ein unabhängiges Organ, das unmittelbar dem Rat der Gouverneure verantwortlich ist. Er prüft die Ordnungsmäßigkeit der Geschäfte und der Bücher der Bank.

Zum Zeitpunkt der Genehmigung der Finanzausweise durch den Verwaltungsrat gibt der Prüfungsausschuss seine Erklärungen dazu ab. Die Berichte des Prüfungsausschusses über die Ergebnisse seiner Arbeit im vorangegangenen Jahr gehen dem Rat der Gouverneure zusammen mit dem Jahresbericht des Verwaltungsrats zu.

Stand der Angaben: 27.06.2025

Der Prüfungsausschuss setzt sich aus sechs Mitgliedern zusammen, die vom Rat der Gouverneure ernannt werden. Zusätzlich unterstützen drei Beobachterinnen/Beobachter den Ausschuss bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben und Zuständigkeiten.

Katja PLUTO

Vorsitzender

Eva-Lena NORGREN

Mitglied

Christoph HAAS

Mitglied

Tereza ROGIĆ LUGARIĆ

Mitglied

Teodora Elena PREOTEASA

Mitglied

João Luís CORREIA DUQUE

Mitglied

John SUTHERLAND

Beobachter

Edouard FERNANDEZ BOLLO

Beobachter

Offene Stelle

Beobachter

Im Fokus

  • 12 September 2025

    Audit Committee Annual Reports for the year 2024

    The Annual Reports were prepared by the Audit Committee of the Bank, an independent body of individuals appointed by, and reporting to, the Board of Governors.

  • 21 Juli 2025

    EIB Group Corporate Governance Report for 2024

    The EIB Group report describes the EIB Group’s corporate governance practices, in place in 2024, which comprises data on the Bank’s governance and shareholding structure as of 31 December 2024.

  • 30 November 2021

    Verhaltenskodex für die Mitglieder des Prüfungsausschusses der EIB

    Die in diesem Kodex niedergelegten Verhaltensregeln beruhen auf Grundsätzen, die in der Satzung der Bank, in ihrer Geschäftsordnung und in daran angeknüpften, für die Tätigkeit der Bank maßgeblichen Texten verankert sind, sowie auf anderen relevanten allgemeinen Grundsätzen. Diese Regeln basieren sich auf den Kodex des Direktoriums, sowie auf den des Personals.

  • 1 Juni 2021

    Leitsätze für den Überprüfungs- und Bewertungsprozess der EIB

    Die EIB-REP-Leitsätze enthalten die allgemeinen Grundsätze, Regeln und Bestimmungen für die Governance, Organisationsstruktur und Funktionsweise des Überprüfungs- und Bewertungsprozesses der EIB.

Bleiben Sie informiert

Aktuelles
Mehr Aktuelles
Publikationen
Weitere Publikationen