Description
This publication contains the following three reports:
- Annual Report of the Audit Committee
- Annual Report of the Audit Committee for the Investment Facility
- Management Committee response to the reports of the Audit Committee
The Annual Reports were prepared by the Audit Committee of the Bank, an independent body of individuals appointed by, and reporting to, the Board of Governors. The response of the Management Committee sets out the approach of the Management Committee to audit and control issues and responds to certain comments and proposals in the Audit Committee reports.
All editions of this publication
- Audit Committee Annual Reports for the year 2023
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2022
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2021
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2020
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2019
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2018
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2017
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2016
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2015
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2014
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2013
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2012
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2011
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2010
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2009
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2008
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2007
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2006
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2005
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2004
- Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2003