Description
In 2025, the EIB Group – comprising the European Investment Bank (EIB) and the European Investment Fund (EIF) – provided around €305 million in financing in Denmark. A substantial share of this support was directed towards strategic and dual-use infrastructure, as well as access to finance for small and medium-sized enterprises.
All editions of this publication
All publications in this series
- EIB Group activity in the Western Balkans in 2025
- EIB Group activity in Austria in 2025
- Actividad Grupo BEI en España en 2025
- EIB Group activity in Romania in 2025
- EIB Group activity in Finland in 2025
- EIB Group activity in Estonia in 2025
- EIB Group activity in Lithuania in 2025
- EIB Group activity in Latvia in 2025
- EIB Group activity in the Netherlands in 2025
- EIB Group activity in Italy in 2025
- EIB Group activity in Bulgaria in 2025
- EIB Group activity in Sweden in 2025
- EIB Group activity in Italy in 2024
- EIB Group Activity in Slovenia in 2023
- The European Investment Bank Group in Ukraine
- EIB Group activity in Austria in 2023
- EIB Group activity in Finland in 2023
- EIB Group activity in Latvia in 2023
- EIB Group activity in Greece in 2023
- EIB Group activity in Cyprus in 2023
- EIB Group activity in Lithuania in 2023
- EIB Group activity in Estonia in 2023
- EIB Group activity in Portugal in 2023
- EIB Group activity in Czechia in 2023
- EIB Group activity in Croatia in 2023
- EIB Group Activity in Bulgaria in 2023
- EIB Group activity in France in 2023
- EIB Group Activity in Hungary in 2023
- EIB Group Activity in Slovakia in 2023
- EIB Group activity in Germany in 2023
- EIB Group activity in Italy in 2023
- EIB Group activity in Spain in 2023
- The European Investment Bank Group in Estonia
- The European Investment Bank Group in Lithuania
- Actividad del Grupo BEI en España en 2022
- EIB Group activity in Austria 2022
- EIB Group activity in Germany in 2022
- EIB Group activity in Portugal in 2022
- EIB Group activity in Belgium 2021
- EIB Group activity in Sweden in 2021
- EIB Group activity in Latvia in 2021
- EIB Group activity in France in 2021
- EIB Group activity in Lithuania in 2021
- EIB Group activity in Finland 2021
- EIB Group activity in Western Balkans 2021
- EIB Group activity in Estonia in 2021
- EIB Group activity in Austria in 2021
- EIB Group activity in Germany in 2021
- EIB Group activity in Bulgaria in 2021
- EIB Group activity in Spain in 2021
- The European Investment Bank in Estonia
- The European Investment Bank in Latvia
- The European Investment Bank in Lithuania
- European Investment Bank in Morocco (2021)
- EIB Group activity in Germany in 2020
- EIB Group activity in Austria in 2020
- EIB Group activity in Finland in 2020
- EIB Group activity in Poland in 2020
- EIB Group activity in Denmark in 2020
- EIB Group activity in France in 2020
- EIB Group activity in Sweden in 2020
- EIB Group activity in Slovakia in 2020
- EIB Group activity in the Czech Republic in 2020
- EIB Group activity in Lithuania in 2020
- EIB Group activity in Latvia in 2020
- EIB Group activity in Portugal: Highest lending volumes since 2014
- EIB Group activity in Bulgaria in 2020
- EIB Group activity in the Netherlands in 2020
- EIB Group activity in Estonia in 2020
- EIB Group activity in Spain in 2020
- The EIB Group invested over €1.7 billion in Austria in 2019
- EIB Group activity in Germany sees marked increase in 2019
- The EIB Group in Poland in 2019
- EIB Group activity in the Netherlands in 2019
- EIB Group activity in Portugal in 2019
- EIB Group activity in Bulgaria in 2019
- EIB Group activity in the Czech Republic in 2019
- EIB Group activity in Romania in 2019
- EIB Group activity in Slovakia in 2019
- EIB Group activity in Spain in 2019
- EIB Group activity in France in 2019
- 2018 – investing for Denmark
- European Investment Bank Activities in Croatia (2018)
- Investing in Finland in 2018
- 2018: EIB activity in Spain
- La BEI en Belgique en 2018
- 2018: European finance for Sweden
- 2018, delivering impact in finance in the Netherlands
- The EIB in Bulgaria in 2018
- 2018: The EIB Group continues increasing its activity in Portugal
- The European Investment Bank in Armenia
- EIB Group 2018 – a reliable partner for Germany
- The EIB in Romania in 2018
- The EIB Group in Poland in 2018
- The EIB in the Czech Republic in 2018
- The EIB in Slovakia in 2018
- In 2018 the EIB Group invested over EUR 1 billion in Austria
- EIB Group activity in France in 2018
- The EIB Group in Italy in 2018
- The European Investment Bank Group in Bulgaria
- The European Investment Bank in Romania
- 2017 – a record year in Denmark
- The EIB in Serbia
- The EIB in the United Kingdom in 2014
- The EIB in Hungary in 2014
- The EIB in Slovenia in 2014
- The EIB in Greece in 2014
- The EIB in Cyprus in 2014
- The EIB in Malta in 2014
- The EIB in Turkey in 2014
- EIB activity in Luxembourg in 2013
- FEMIP Financing operations in Lebanon
- The EIB in Ireland in 2013
- FEMIP financing in Morocco (2013)
- FEMIP financing operations in Algeria
- FEMIP Financing operations in Israel
- FEMIP Financing operations in Jordan
- FEMIP Financing operations in Syria
- EIB activity in Spain: 1981-2008
- 1986-2006: 20 years of the EIB in Portugal