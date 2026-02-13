  • Publication information

    13 Feb 2026

    8 Pages (PDF/EN)

    • Related tags

    • Spain

Description

En 2025, el Grupo BEI (Banco Europeo de Inversiones, BEI y Fondo Europeo de Inversiones, FEI) ha realizado operaciones de financiación e inversión en España por valor aproximado de 11 000 millones de euros, a los que se suman 2 900 millones de euros adicionales del Fondo de Resiliencia Autonómica, aproximadamente un 14 % de la inversión del Grupo a nivel global.