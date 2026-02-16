Beschreibung
Die EIB-Gruppe – bestehend aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) – blickt in Österreich auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Mit Finanzierungen von 1,7 Milliarden Euro hat die EIB-Gruppe Investitionen in die wirtschaftliche Erholung und den Strukturwandel in Österreich mobilisiert. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), das Rückgrat der Wirtschaft, stehen klar im Mittelpunkt. Durch bessere Finanzierungsmöglichkeiten stärkt die EIB-Gruppe ihre Innovationskraft, beschleunigt Digitalisierung und sichert damit langfristig Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze.
Alle Publikationen in dieser Reihe
- Actividad Grupo BEI en España en 2025
- EIB Group activity in Romania in 2025
- EIB Group activity in Finland in 2025
- EIB Group activity in Estonia in 2025
- EIB Group activity in Lithuania in 2025
- EIB Group activity in Latvia in 2025
- EIB Group activity in the Netherlands in 2025
- EIB Group activity in Italy in 2025
- EIB Group activity in Bulgaria in 2025
- EIB Group activity in Sweden in 2025
- EIB Group activity in Italy in 2024
- EIB Group Activity in Slovenia in 2023
- The European Investment Bank Group in Ukraine
- Die EIB-Gruppe in Österreich 2023
- EIB Group activity in Finland in 2023
- EIB Group activity in Latvia in 2023
- EIB Group activity in Cyprus in 2023
- EIB Group activity in Greece in 2023
- EIB Group activity in Lithuania in 2023
- EIB Group activity in Estonia in 2023
- EIB Group activity in Portugal in 2023
- EIB Group activity in Czechia in 2023
- EIB Group activity in Croatia in 2023
- EIB Group Activity in Bulgaria in 2023
- EIB Group activity in France in 2023
- EIB Group Activity in Hungary in 2023
- EIB Group Activity in Slovakia in 2023
- EIB Group activity in Italy in 2023
- Aktivität der EIB-Gruppe in Deutschland 2023
- EIB Group activity in Spain in 2023
- The European Investment Bank Group in Lithuania
- The European Investment Bank Group in Estonia
- Actividad del Grupo BEI en España en 2022
- Aktivität der EIB-Gruppe in Österreich 2022
- Aktivität der EIB-Gruppe in Deutschland 2022
- EIB Group activity in Portugal in 2022
- Die Tätigkeit der EIB-Gruppe in Belgien 2021
- EIB Group activity in Sweden in 2021
- EIB Group activity in Latvia in 2021
- EIB Group activity in France in 2021
- EIB Group activity in Lithuania in 2021
- EIB Group activity in Finland 2021
- EIB Group activity in Western Balkans 2021
- EIB Group activity in Estonia in 2021
- Aktivitäten der EIB-Gruppe in Österreich 2021
- Aktivität der EIB-Gruppe in Deutschland 2021
- EIB Group activity in Bulgaria in 2021
- EIB Group activity in Spain in 2021
- The European Investment Bank in Estonia
- The European Investment Bank in Latvia
- The European Investment Bank in Lithuania
- European Investment Bank in Morocco (2021)
- Aktivität der EIB-Gruppe in Deutschland 2020
- Aktivität der EIB-Gruppe in Österreich 2020
- EIB Group activity in Finland in 2020
- EIB Group activity in Poland in 2020
- EIB Group activity in Denmark in 2020
- EIB Group activity in France in 2020
- EIB Group activity in Sweden in 2020
- EIB Group activity in Slovakia in 2020
- EIB Group activity in the Czech Republic in 2020
- EIB Group activity in Latvia in 2020
- EIB Group activity in Lithuania in 2020
- EIB Group activity in Portugal: Highest lending volumes since 2014
- EIB Group activity in Bulgaria in 2020
- EIB Group activity in the Netherlands in 2020
- EIB Group activity in Estonia in 2020
- EIB Group activity in Spain in 2020
- EIB-Gruppe investiert 2019 mehr als 1,7 Milliarden Euro in Österreich
- EIB-Gruppe erhöht 2019 Geschäft in Deutschland spürbar
- The EIB Group in Poland in 2019
- EIB Group activity in the Netherlands in 2019
- EIB Group activity in Portugal in 2019
- EIB Group activity in Bulgaria in 2019
- EIB Group activity in the Czech Republic in 2019
- EIB Group activity in Romania in 2019
- EIB Group activity in Slovakia in 2019
- EIB Group activity in Spain in 2019
- EIB Group activity in France in 2019
- 2018 – investing for Denmark
- European Investment Bank Activities in Croatia (2018)
- Investing in Finland in 2018
- 2018: EIB activity in Spain
- La BEI en Belgique en 2018
- 2018: European finance for Sweden
- 2018, delivering impact in finance in the Netherlands
- The EIB in Bulgaria in 2018
- 2018: The EIB Group continues increasing its activity in Portugal
- The European Investment Bank in Armenia
- EIB-Gruppe 2018 ein verlässlicher Partner in Deutschland
- The EIB in Romania in 2018
- The EIB Group in Poland in 2018
- The EIB in the Czech Republic in 2018
- The EIB in Slovakia in 2018
- EIB-Gruppe investiert 2018 mehr als 1 Milliarde Euro in Österreich
- EIB Group activity in France in 2018
- The EIB Group in Italy in 2018
- The European Investment Bank Group in Bulgaria
- Die Europäische Investitionsbank in Rumänien
- 2017 – ein Rekordjahr in Dänemark
- Die EIB in Serbien
- Die EIB im Vereinigten Königreich im Jahr 2014
- Die EIB in Ungarn im Jahr 2014
- Die EIB in Slowenien im Jahr 2014
- Die EIB in Griechenland im Jahr 2014
- The EIB in Cyprus in 2014
- The EIB in Malta in 2014
- The EIB in Turkey in 2014
- Die Tätigkeit der EIB in Luxemburg im Jahr 2013
- Finanzierungen der FEMIP im Libanon
- Die EIB in Irland im Jahr 2013
- Finanzierungen der FEMIP in Marokko (2013)
- Finanzierungen der FEMIP in Algerien
- FEMIP-Finanzierungsoperationen in Israel
- Finanzierungen der FEMIP in Jordanien
- Finanzierungen der FEMIP in Syrien
- Finanzierungstätigkeit der EIB in Spanien 1981-2008
- 1986-2006: 20 Jahre EIB in Portugal