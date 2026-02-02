  • Publication information

    2 Feb 2026

    4 Pages (PDF/EN)

    • Related tags

    • Estonia

Description

In 2025, the EIB Group – comprising the European Investment Bank (EIB) and the European Investment Fund (EIF) – deepened its engagement in Estonia with total financing of €336 million. The year was marked by progress in renewable energy, sustainable transport and expanded support for small businesses. A key milestone was the opening of the Group’s new office in Tallinn, reinforcing cooperation with national partners and accelerating strategic investments across the country.