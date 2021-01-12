Kris Peeters ist neuer Vizepräsident und Mitglied des Direktoriums der EIB; er vertritt die Benelux-Staaten

Peeters hat die Aufsicht über Mobilität, Sicherheit und Verteidigung sowie die Finanzierungen in den ASEAN-Ländern

Kris Peeters ist zum Vizepräsidenten und Mitglied des Direktoriums der Europäischen Investitionsbank (EIB) ernannt worden. Er tritt sein Amt heute an und übernimmt den Sitz der Benelux-Staaten im Direktorium der EIB.

Peeters ist belgischer Staatsbürger und wurde vom Rat der Gouverneure der EIB auf Vorschlag des Königreichs Belgien ernannt. Der Vorschlag erfolgte mit Zustimmung der Ländergruppe, der neben Belgien noch das Großherzogtum Luxemburg und das Königreich der Niederlande angehören.

Kris Peeters anlässlich seines Amtsantritts: „Ich fühle mich sehr geehrt, meine neue Aufgabe in der Europäischen Investitionsbank gerade zu einem Zeitpunkt zu übernehmen, zu dem sich die Bank der EU verstärkt für den Klimaschutz einsetzt. An dieser Ausrichtung wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Deshalb freue ich mich darauf, mit dem Team an der Spitze der Klimabank der EU neue Maßstäbe zu setzen. Dabei werde ich mich vor allem auf die Mobilität konzentrieren, bei der sich weitreichende und innovative Änderungen abzeichnen. Weitere Schwerpunkte meiner Arbeit bilden die Bereich Sicherheit und Verteidigung sowie unsere Finanzierungstätigkeit in den ASEAN-Ländern.“

Vor seiner Ernennung zum Vizepräsidenten war Peeters seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments. Kris Peeters blickt auf eine langjährige politische Karriere zurück, die er 2004 als flämischer Minister für öffentliche Arbeiten, Energie, Umwelt und Naturschutz begann. Von 2007 bis 2014 war er Ministerpräsident von Flandern und in der Folge stellvertretender Premierminister und Minister für Wirtschaft und Beschäftigung in der föderalen belgischen Regierung von Premierminister Charles Michel (2014–2019). Vor seiner politischen Laufbahn (1991-2004) bekleidete Peeters leitende Funktionen in der UNIZO, dem flämischen Verband der selbstständigen Unternehmen und KMU. Kris Peeters studierte Philosophie und Recht an der Universität Antwerpen und hat einen Abschluss in Steuerrecht und Rechnungslegung der Vlerick Business School in Gent.

Das Direktorium ist das ständige geschäftsführende Kollegialorgan der EIB. Es besteht aus dem Präsidenten und acht Vizepräsidenten. Die Mitglieder des Direktoriums werden vom Rat der Gouverneure – den Wirtschafts- und Finanzministern der 27 EU-Mitgliedstaaten – ernannt.

Das Direktorium nimmt unter der Aufsicht des Präsidenten Werner Hoyer die laufenden Geschäfte der EIB wahr, bereitet die Entscheidungen des Verwaltungsrats – hauptsächlich für die Mittelbeschaffung und für Finanzierungsoperationen – vor und sorgt für ihre Umsetzung.