Luxembourg
05
-
07
mar 2025

Forum 2025 der EIB-Gruppe

Investitionen in ein nachhaltiges und sicheres Europa

Ort: Luxembourg , lu

Unser Forum 2025 richtete den Blick auf die Investitionsprioritäten Europas, Best-Practice-Beispiele und wirksame Strategien, die dem Investitionsbedarf gerecht werden. Mit der Expertise der EIB-Gruppe untersuchten wir, wie Ressourcen mobilisiert werden können – um die Ziele Europas zu unterstützen, den Binnenmarkt zu stärken und eine Fragmentierung der Wirtschaft zu verhindern.

Weitere Programmpunkte:

Zum ersten Mal fanden im Rahmen des Forums die EIB Global Days statt, ein spezieller Teil zu weltweiten Herausforderungen. In diesen Podiumsdiskussionen ging es entsprechend dem Strategie-Fahrplan der EIB-Gruppe um wirkungsstarke Investitionen außerhalb der EU und die Nutzung von EU-Mandaten und Garantien, um die EU-Ziele weltweit zu unterstützen. Hauptthemen waren die Ukraine, Energiesicherheit, Gesundheit und kritische Rohstoffe.

Highlights des Forums
Sicherheit in jedem Sektor

Europa kann geopolitischen Bedrohungen am besten begegnen, wenn es seinen Werten treu bleibt – und gleichzeitig mehr in Sicherheit, Verteidigung und andere Sektoren investiert

Das Forum

Auf dem Forum der EIB-Gruppe kommen wichtige Akteure aus Politik, Wirtschaft und Finanzwelt zusammen, um sich über Investitionsprioritäten für europäische Ziele auszutauschen: Von der Dekarbonisierung der Industrie über künstliche Intelligenz, die Kapitalmarktunion, Sicherheit und Wohnungsbau bis zur EU-Erweiterung.

Tagesprogramm

Zu den aufgezeichneten Panel-Diskussionen und Keynotes:

5. März
  • 11.15–12.30 Uhr MEZ – Panel-Diskussion: Dekarbonisierung der europäischen Industrie
    Bei der Veranstaltung ging es um die Frage, wie Europa einen stärker integrierten EU-Markt für Energie und industrielle Entwicklung fördern kann. Die Teilnehmenden diskutierten über Lösungen für die Integration des Energiemarkts, die Bedeutung einheitlicher Vorschriften und Standards und darüber, wie die Ressourcenverteilung den Regionen und Gemeinden helfen kann, von der grünen Wende zu profitieren und die Kosten zu senken.
  • 13.45–14.55 Uhr MEZ – Panel-Diskussion: Digitales Europa: Innovationsfreundliche Rahmenbedingungen
    Die Teilnehmenden untersuchten, wie sich eine Architektur finanzieren und aufbauen lässt, mit der Europa bei Innovationen der nächsten Generation ganz vorne dabei ist.
  • 14.55–16.05 Uhr MEZ – Panel-Diskussion: Für Stabilität in der Welt und Sicherheit und Wohlstand in Europa
    Die Teilnehmenden erörterten, wie Europa seine geopolitische Position stärken kann, um in einer sich rasch wandelnden Welt für Stabilität zu sorgen, wirtschaftlich und gesellschaftlich resilient zu bleiben und langfristige Sicherheit und Eigenständigkeit zu gewährleisten.
  • 16.30–16.50 Uhr MEZ - Vorstellung des Investitionsberichts der EIB
    Debora Revoltella, Chefvolkswirtin der Europäischen Investitionsbank, stellte den Investitionsbericht 2024/2025 der EIB-Gruppe vor.
     Zum Investitionsbericht
  • 16.50–18.00 Uhr MEZ - Panel-Diskussion: Mobilisierung von privatem Kapital
    Bei der Veranstaltung ging es um die Frage, wie sich mit gezielten Initiativen und Finanzinstrumenten privates Kapital mobilisieren und in der EU ein stärker integrierter Markt fördern lassen.
  • 18.00–19.00 Uhr MEZ - Panel-Diskussion: Investitionen für mehr Geschlechtergerechtigkeit – die Rolle der Kapitalmärkte
    Führende Kapitalmarktvertreter diskutierten darüber, wie die Kapitalmärkte vor dem Hintergrund der sich entwickelnden EU-Rechtsvorschriften für nachhaltige Finanzierungen Investitionen für mehr Gendergerechtigkeit mobilisieren können, damit Finanzströme zu substanziellen Fortschritten führen.
6. März
  • 09.25–09.30 Uhr MEZ - Eröffnungs-Keynote von Antonio Costa
    Eröffnungs-Keynote von Antonio Costa, Präsident des Europäischen Rates
  • 09.30–10.40 Uhr MEZ - Panel-Diskussion: Spitzentechnologien in den Bereichen Lebensmittel, Biotechnologie und Biowissenschaften
    Europa gehört schon lange zu den wichtigsten Akteuren bei Biotechnologie, Lebensmitteln und Biowissenschaften. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die EU innovativer werden und ihre Produktionskapazitäten ausbauen. Dazu braucht sie ein stärkeres Finanzsystem, das diesen kritischen Branchen hilft, eine langfristige Führungsposition zu übernehmen und zu halten.
  • 10.40–10.50 Uhr MEZ - Keynote von Teresa Ribera
    Keynote von Teresa Ribera, Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für einen sauberen, gerechten und wettbewerbsfähigen Übergang
  • 10.50–11.00 Uhr MEZ - Sonderveranstaltung: Gemeinsam für mehr bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum in Europa
    Keynotes von Nadia Calviño, Präsidentin der EIB-Gruppe, und Dan Jørgensen, EU-Kommissar für Energie und Wohnungswesen
     Zur Rede von Präsidentin Calviño
     Zur Themenseite
  • 11.00–11.45 Uhr MEZ - Panel-Diskussion: Auf dem Weg zu einer europäischen Investitionsplattform für bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum
    Um in Europa die Nachfrage nach bezahlbarem, energieeffizientem Wohnraum zu decken, braucht es koordinierte Maßnahmen in puncto Finanzierung, Regulierung und Beratung. Die Teilnehmenden erörterten, wie eine neue europäische Investitionsplattform zu diesen Zielen beitragen und durch die Mobilisierung von Ressourcen und eine straffere Zusammenarbeit rasch wirkungsvolle Lösungen anbieten kann.
  • 11.45–12.30 Uhr MEZ - Panel-Diskussion: Wirkungsvolle Lösungen für mehr Investitionen
    An konkreten Beispielen wurde dargelegt, wie die europäische Investitionsplattform dazu beitragen könnte, Bottom-up-Lösungen mit EU- und nationaler Unterstützung schneller auszuweiten.
  • 13.45–14.05 Uhr MEZ - Offizielle Eröffnung der EIB Global Days
    Bei den EIB Global Days geht es darum, was die EU mit ihren Investitionen in anderen Regionen der Welt erreicht. Die Veranstaltung, die dieses Jahr zum ersten Mal stattfand, wurde von Nadia Calviño, Präsidentin der EIB-Gruppe, und Tedros Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, eröffnet.
     Zur Rede von Präsidentin Calviño
  • 14.05–14.15 Uhr MEZ - Sonderansprache von Yulia Svyrydenko
    Sonderansprache von Yulia Svyrydenko, erste stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für Wirtschaft der Ukraine
  • 14.15–15.40 Uhr MEZ - Panel-Diskussion: Die Chancen der EU-Erweiterung nutzen
    Die Perspektive einer erneuten EU-Erweiterung bietet Europa eine Chance für mehr Sicherheit, Stabilität und Souveränität. Während des Beitrittsprozesses verständigen sich die Bewerberländer und die EU zu ihren Erwartungen, Rechten und Pflichten. Die Teilnehmenden untersuchten, wie sich eine erfolgreiche EU-Erweiterung sicherstellen lässt.
  • 16.00–16.25 Uhr MEZ - Kamingespräch mit Valdis Dombrovskis
    Kamingespräch mit Valdis Dombrovskis, EU-Kommissar für Wirtschaft und Produktivität, und Shirin Wheeler, Principal Advisor für Kommunikation bei der Europäischen Investitionsbank
  • 16.25–17.30 Uhr MEZ - Panel-Diskussion: Partnerschaft für den Wiederaufbau der Ukraine
    Angesichts des enormen Finanzierungsbedarfs, vor allem im Bereich Energie und in anderen kritischen Sektoren, braucht die Ukraine auf ihrem Weg in die EU unbedingt gezielte, gut koordinierte Investitionen in den Wiederaufbau der Infrastruktur und in die Resilienz.
  • 17.30–18.30 Uhr MEZ - Sonderveranstaltung zum Internationalen Frauentag: Skalierung von Lösungen für mehr Teilhabe und Wirtschaftswachstum
    Vielfalt und Teilhabe tragen maßgeblich zum nachhaltigen Wirtschaftswachstum und gesellschaftlichen Fortschritt bei. Spitzen aus Politik und Finanzwelt untersuchten, wie wir in Sachen Vielfalt, Teilhabe und Gendergerechtigkeit schneller Fortschritte erzielen können.
7. März
  • 09.00–10.10 Uhr MEZ - Panel-Diskussion: Für mehr Energiesicherheit außerhalb der Europäischen Union
    Die Teilnehmenden erörterten Strategien für solidere Energienetze, eine bessere grenzüberschreitende Zusammenarbeit und neue Möglichkeiten für Energiepartnerschaften. Außerdem ging es darum, welche Rahmenbedingungen und technologischen Fortschritte in Zukunft zu einer sicheren, gut vernetzten Energieversorgung in Europa und seinen Nachbarländern beitragen können.
  • 10.10–11.20 Uhr MEZ - Panel-Diskussion: Globale Gesundheitspartnerschaften
    Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Frage, wie die EIB Global und internationale Partner mit strategischen Allianzen und umfangreichen Initiativen globale Gesundheitsprobleme noch wirksamer angehen und weltweit die Resilienz und Vorsorge verbessern können.
  • 11.20–12.30 Uhr MEZ - Podiumsdiskussion: Aufbau starker Wertschöpfungsketten für kritische Rohstoffe
    Der Zugang zu kritischen Rohstoffen ist Voraussetzung für die nachhaltige Industrialisierung und ein nachhaltiges Wachstum – und deshalb für die EU und ihre Partner eine globale Priorität. Nur mit starken, strategischen Investitionen können wir in diesem Bereich für robuste Lieferketten sorgen.
  • 12.30–12.45 Uhr MEZ - Abschlussrede
    Mikołaj Dowgielewicz, stellvertretender Generalsekretär der Europäischen Investitionsbank, hielt die offizielle Abschlussrede zum Forum 2025 der EIB-Gruppe.
Zu den wichtigsten Ergebnissen der Veranstaltungen und zur Tagesordnung.

Erkenntnisse aus dem Forum

Unsere Rednerinnen und Redner teilten ihre zentralen Botschaften.

Partnerschaft für die Ukraine

Präsidentin Calviño, EU-Kommissarin Kos und die erste stellvertretende Ministerpräsidentin Svyrydenko

Jeromin Zettelmeyer

Direktor des Thinktanks Bruegel

Ekaterina Zaharieva

EU-Kommissarin für Start-ups, Forschung und Innovation

Julie Becker

CEO, Luxemburger Börse

Marjut Falkstedt

Geschäftsführende Direktorin des Europäischen Investitionsfonds

Teresa Ribera

Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für einen sauberen, fairen und wettbewerbsfähigen Übergang

Irene Tinagli

Vorsitzende des Sonderausschusses zur Wohnraumkrise, Mitglied des Europäischen Parlaments

Jan Klawitter

Beauftragter für Regierungs- und internationale Beziehungen, Anglo American

Odile Renaud-Basso

Präsidentin der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

Tarja Jaakkola

Stellvertretende NATO-Generalsekretärin

Teresa Czerwińska

Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank

Ann Mettler

Vizepräsidentin, Breakthrough Energy

Luca de Meo

CEO der Renault Group

Stefano Pontecorvo

Chairman von Leonardo

Tedros Ghebreyesus

Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation

Björn Gillsäter

Managing Director, Global Donor Relations, globale Impfallianz Gavi

Nadia Fettah Alaoui

Ministerin für Wirtschaft und Finanzen, Marokko

Ryan Richardson

Chief Strategy Officer, BioNTech

Im Fokus

Wichtige Meldungen

EIB-Investitionsbericht 2024/2025: Innovation, Integration und Vereinfachung in Europa
Präsidentin Calviño eröffnet das Forum der EIB-Gruppe: Das ist Europa
05.03.2025
Neues EU-Programm für Banken verbessert Kreditangebot für Unternehmerinnen in Europa
05.03.2025
Deutschland: INERATEC sichert sich Finanzierungszusage über 70 Millionen Euro für Europas größte e-Fuel-Anlage in Frankfurt
05.03.2025
Gleichstellung und wirtschaftliches Empowerment von Frauen
Europäische Kommission und EIB-Gruppe unterzeichnen 2-Mrd.-Euro-Garantie für Wiederaufbau und Stärkung der Ukraine
06.03.2025
EU-Kommission und EIB-Gruppe lancieren europäische Investitionsplattform für bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum
Präsidentin Calviño eröffnet die EIB Global Days: Wohlstand auf der Grundlage von Partnerschaften
06.03.2025
Libanon: EIB Global und WHO lancieren 10-Mio.-Euro-Initiative für das öffentliche Gesundheitswesen
06.03.2025
Finanzierungen und Beratung für Wohnraum in Europa

Mehr Wohnraum. Besserer Wohnraum.

Die Europäische Union will den Wohnsektor in Europa stärken. Über die EIB-Gruppe und die Europäische Kommission bietet sie Finanzierungen und Beratung, damit mehr innovativer, energieeffizienter und bezahlbarer Wohnraum entsteht.

Getty Images

Pressematerial

Sie berichten über das Forum der EIB-Gruppe? Dann finden Sie in diesem Abschnitt nützliches Material für Ihren Beitrag.

Video-Aufnahmen

Pressekontakt

Fotogalerie zum EIB-Forum

