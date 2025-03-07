EIB-Gruppe und Partner verkünden neue Initiativen für Gleichstellung und wirtschaftliche Teilhabe von Frauen

Die EIB hat mit der Stadt Barcelona einen Kredit über 175 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel fließen in die Stadterneuerung und in Klimastrategien. Das von EIB-Präsidentin Nadia Calviño und Barcelonas Bürgermeister Jaume Collboni angekündigte Finanzierungspaket unterstützt die Entwicklung und die Klimastrategie der Stadt. Im Fokus stehen dabei Nachhaltigkeit und Inklusion. Ein besonderes Augenmerk liegt darauf, was Frauen brauchen und darauf, ihnen einen besseren Zugang zu städtischen Infrastrukturen und Dienstleistungen zu ermöglichen. Dieser Ansatz entspricht der Gender-Strategie der EIB-Gruppe und dem Gender-Aktionsplan und zeigt, wie eine inklusive Stadtplanung wirtschaftliche Chancen schaffen kann.

Weitere Informationen

Women Climate Leaders Network feiert einjähriges Bestehen

Mitglieder des Women Climate Leaders Network zusammen mit EIB-Präsidentin Nadia Calviño und Teresa Ribera, Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission EIB

Im März 2025 jährt sich die Gründung des Women Climate Leaders Network (WCLN) zum ersten Mal. Es wurde von der EIB-Gruppe ins Leben gerufen, um nachhaltige Verfahren zu fördern und Unternehmen bei der grünen Wende zu helfen. Im vergangenen Jahr hat das Netzwerk konkrete Handlungsvorschläge entwickelt, um kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Midcaps zu helfen, umweltfreundlichere Ansätze zu verfolgen und klimafreundliche Innovationen auszubauen. Diese wurden auf dem Forum der EIB-Gruppe Entscheidungstragenden der EU vorgestellt.

Zu den Empfehlungen zählen lokale Plattformen für den Wissensaustausch, eine vereinfachte Berichterstattung, Kapazitätsaufbau und die Verknüpfung von Umweltnutzen und Geschäftsnutzen. Außerdem befürwortet das Netzwerk mehr Anschub für grüne Innovationen durch befristete Steueranreize, Anpassung von Finanzvorschriften und regulatorische Sandkästen. Eine zentrale Anlaufstelle für Beratung zum nächsten mehrjährigen Finanzrahmen - dem langfristigen Haushalt der EU – sei notwendig, um KMU über verfügbare EU-Mittel zu informieren.

Das Netzwerk, das jetzt in sein zweites Jahr geht, will auch weiter Unternehmen in der EU fit machen für den Weg in eine grünere und gendergerechtere Zukunft.

Stanbic Bank und EIB Global vereinbaren Kreditlinie von 20 Millionen Euro für KMU und Unternehmerinnen in Simbabwe

Die EIB und die Stanbic haben eine Kreditlinie über 20 Millionen Euro (525,9 Millionen ZWG) aufgelegt, die für längerfristige Kredite zu günstigen Konditionen an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Simbabwe bestimmt ist. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die im Eigentum oder unter der Leitung von Frauen stehen, in erheblicher Zahl Frauen beschäftigen oder Dienstleistungen speziell für Frauen anbieten.

Der afrikanische Kontinent hat einen der höchsten Anteile an Unternehmerinnen weltweit. Mehr als die Hälfte der KMU in Simbabwe sind in Frauenhand. Gleichzeitig beklagen über die Hälfte der Unternehmen im Land, das der begrenzte Zugang zu Krediten ihr Wachstum bremst. In Einklang mit der Global-Gateway-Initiative der EU, die weltweit Investitionslücken verkleinern soll, bietet die EIB-Stanbic-Kreditlinie Finanzinstrumente, die auf den Bedarf von Unternehmerinnen zugeschnitten sind und die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen in Simbabwe stärken. Sie trägt damit zur 2X Challenge bei, einer Initiative, die den Zugang von Frauen zu Finanzierungen, Führungspositionen und hochwertigen Arbeitsplätzen verbessert und damit ihre Beteiligung am Wirtschaftsleben in Entwicklungsländern fördert.

EIB und WHO stärken öffentliche Gesundheit in Libanon, auch in puncto reproduktive Gesundheit und Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt

Die EIB und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben einen Zuschuss von 10 Millionen Euro für das öffentliche Gesundheitswesen in Libanon vereinbart. Er soll helfen, den Mangel an Arzneimitteln im Land zu lindern und die fragmentierten Labordienste zu stärken. Dank der Vereinbarung können auch wichtige Medikamente und landesweit fachliche Unterstützung für medizinische Grundversorgungszentren bereitgestellt werden. Öffentliche Gesundheitszentren können dadurch ihre Arbeit wiederaufnehmen, auch für die reproduktive Gesundheit und Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt – mit Leistungen, die geschlechtsspezifische Lücken im Angebot beseitigen.

Die Zusammenarbeit wurde auf dem EIB-Forum von WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus und EIB-Vizepräsident Thomas Östros offiziell besiegelt. Beide Einrichtungen unterstützen damit auch die Wiedereröffnung des libanesischen Zentrallabors für öffentliche Gesundheit, das wichtig ist, um Infektionskrankheiten im Land besser zu erkennen.

Weitere Informationen: Gleichstellung und wirtschaftliche Stärkung von Fraue