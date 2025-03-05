Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Spanien: EIB und CBNK lancieren wegweisende Initiative für Unternehmerinnen im Apothekensektor

5 März 2025
EIB
  • EIB investiert 150 Mio. Euro in erstes EU-Programm für durchgeleitete Finanzierungen, das sich ausschließlich an Frauen richtet; Kredit geht an die CBNK, die aus der Fusion der Banco Caminos und der Bancofar hervorgegangene Bank für Fachkräfte aus dem Ingenieur- und dem Gesundheitswesen
  • Fokus liegt auf der Förderung von Frauen, die sich im Apothekensektor etablieren oder ihr Geschäft ausbauen wollen; landesweit könnten 600 Apotheken profitieren

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die CBNK haben eine bahnbrechende Initiative zur Förderung von Unternehmerinnen im spanischen Apothekensektor bekannt gegeben. Die Bank CBNK ist aus der Fusion der Banco Caminos und der Bancofar entstanden und bedient Fachkräfte aus dem Ingenieur- und dem Gesundheitswesen. Die heute auf dem Forum der EIB-Gruppe in Luxemburg unterzeichnete Finanzierung kommt als erstes EIB-Durchleitungsdarlehen in der EU ausschließlich Unternehmerinnen zugute.

Sie bietet Unternehmerinnen Zugang zu Krediten von durchschnittlich 450 000 Euro für den Geschäftsaufbau (Erwerb von Lizenzen), Betriebskapital (Inventar) oder Geschäftsausstattung wie Verkaufstheken, Regale oder Computer.

Das EIB-Darlehen von 150 Millionen Euro wird durch den Erwerb eines von der CBNK begebenen Covered Bond (Cédula Hipotecaria) mit Aa1-Rating von Moody’s bereitgestellt. Es soll kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die von Frauen geführt oder im Eigentum von Frauen stehen, den Kreditzugang erleichtern. Die Mittel können auch von freiberuflich Tätigen in Anspruch genommen werden.

Obwohl Frauen die Mehrheit der Beschäftigten im Apothekensektor stellen, stoßen sie nach wie vor auf Hürden: Sie haben mehr Probleme, einen Kredit aufzunehmen, verdienen weniger und sind seltener in Führungspositionen. Die heute unterzeichnete Finanzierung soll diese Herausforderungen angehen – mit maßgeschneiderter finanzieller Unterstützung, die es Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen ermöglicht, ihr Geschäft auszubauen und zu Spaniens Wirtschaftswachstum beizutragen.

EIB-Präsidentin Nadia Calviño: „Diese Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Engagement für die starken europäischen Werte – Geschlechtergleichstellung und gerechtes Wirtschaftswachstum. Durch die Unterstützung von Apothekerinnen eröffnen wir neue Chancen und stärken das spanische Gesundheitssystem. Investitionen in weibliche Führungskräfte sind nicht nur richtig, sondern auch sehr klug. Denn die Gleichstellung der Geschlechter führt erwiesenermaßen zu besseren Entscheidungen und besseren wirtschaftlichen Ergebnissen. Und sie fördert Fortschritt, Stabilität und Wohlstand.“

Enrique Serra González, CEO der CBNK: „Mit dieser Finanzierung verstärken wir unser Engagement für den Gesundheitssektor und weibliches Unternehmertum. Sie markiert den Start einer Partnerschaft mit der EIB für weitere Durchleitungsdarlehen.“

Die Unterzeichnung der Finanzierung bildet auch den Auftakt zur Konferenz, die das Beratungsprogramm „Gender Finance Lab“ für Geschäftsbanken lanciert. Das von der EIB ins Leben gerufene Programm wird von der Europäischen Kommission unter dem Mandat der InvestEU-Beratungsplattform finanziert. Ziel dieser bahnbrechenden Initiative ist es, eine Geschäftsbanken-Community zu schaffen, die weibliches Unternehmertum fördert und zu einem gerechten Wirtschaftswachstum in der EU beiträgt.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 nahezu 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte und machte Europa damit noch wettbewerbsfähiger und sicherer. Alle von der EIB-Gruppe finanzierten Projekte entsprechen dem Pariser Klimaabkommen – so wie in unserem Klimabank-Fahrplan zugesagt. Fast 60 Prozent der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe fließen in Projekte, die direkt zu Klimaschutz, Klimaanpassung und einer gesünderen Umwelt beitragen.

In Spanien unterzeichnete die EIB-Gruppe 2024 neue Finanzierungen im Umfang von 12,3 Milliarden Euro für mehr als 100 wirkungsstarke Projekte. Die Finanzierungen förderten die grüne und die digitale Wende, das Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes und verbesserten die Dienstleistungen für die Menschen.

Um die positive Wirkung ihrer Aktivitäten auf die Geschlechtergleichstellung und die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen und Mädchen zu verstärken, hat die EIB-Gruppe eine Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter und zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen sowie einen Gender-Aktionsplan verabschiedet. Damit will sie die Gleichstellung der Geschlechter und insbesondere die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen im Geschäftsmodell der EIB verankern und bei der Mittelvergabe, Mittelbündelung und Beratung innerhalb und außerhalb der EU sicherstellen. Die EIB-Gruppe treibt auch die Gleichstellung am Arbeitsplatz voran.

CBNK

Die CBNK ist eine der größten spezialisierten Bankengruppen Spaniens. 2014 wurde die Bancofar von der Banco Caminos übernommen. Beide Einrichtungen haben langjährige Erfahrung mit der Betreuung bestimmter Berufssparten. Die 1977 gegründete Banco Caminos ist traditionell die Bank für Ingenieure im Straßen-, Kanal- und Hafenbau und in anderen damit verbundenen Sektoren; die 1964 gegründete Bancofar bedient seit jeher Fachkräfte der Apothekenbranche. Die Caminos-Gruppe gibt es seit dem Jahr 2018.

2023 wurde die Bancofar in die Caminos-Gruppe integriert, die seither unter dem Namen CBNK firmiert. Die neue Marke wurde geschaffen, um das Wertversprechen auf andere Berufszweige auszuweiten, wobei der Schwerpunkt auf Fachkräften liegt, die in ihrem jeweiligen Berufsfeld eine hohe soziale Wirkung erzielen (Ingenieurwesen und Gesundheitswesen).

Projektübersicht

WOMEN ENTREPRENEURSHIP PROGRAMME IN SPAIN

Purchase of a covered bond (cédulas) to support new lending to SMEs. The proposed operation is fully dedicated to support women owned/led pharmacies in Spain. The operation will also support the capital markets union (CMU).

Unterzeichnet | 24/02/2025

