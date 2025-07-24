Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Gleichstellung und wirtschaftliche Stärkung von Frauen

Die EIB fördert die Gleichstellung der Geschlechter, stärkt Frauen in der Wirtschaft und gestaltet eine nachhaltige und gerechte Welt mit.

  Am 4. November findet in Wien unsere Veranstaltung Women leaders in life sciences statt.

Die Gleichstellung der Geschlechter gehört zu den Grundwerten der Europäischen Union und ist ein zentrales Element der UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Als Bank der EU liegt es uns am Herzen, dass unsere Projekte allen gleichermaßen zugutekommen. Frauen und Männer müssen gleichberechtigten Zugang zu unseren Projekten haben.

Gendernormen hindern Frauen daran, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Deshalb wollen wir Frauen stärken, indem wir ihre Führungsqualitäten anerkennen und ihren Zugang zu Finanzdiensten sicherstellen.

Mit unserem Gender-Aktionsplan fördern wir Projekte und Investitionen, von denen Frauen weltweit profitieren. Unser Klimabank-Fahrplan 2021–2025 sieht vor, dass wir strategisch in Projekte investieren, die neben der ökologischen Nachhaltigkeit und dem grünen Wandel zugleich auch die Gendergerechtigkeit fördern.

Als erste multilaterale Entwicklungsbank hat die EIB die Kriterien der 2X Challenge angenommen. Die Initiative fördert genderorientierte Investitionen in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen. Wir waren auch bei der Gründung von 2X Global dabei, einer Organisation, die Investoren und Vermittler zusammenbringt, um genderorientiertes Investieren in Industrie- und Schwellenländern zu fördern.

Frauengeführte Firmen

Umfragen wie die EIB-Investitionsumfrage und die Unternehmensumfrage der EBWE, der EIB und der Weltbankgruppe zeigen: Frauengeführte Firmen zu fördern, ist wirtschaftlich, sozial und ökologisch sinnvoll. Es kann die Erwerbsbeteiligung von Frauen erhöhen und Armutsrisiken verringern. 

Klimaschutz aus Gendersicht

Im Klimabank-Fahrplan der EIB-Gruppe zählt die genderorientierte Klimafinanzierung zu den Prioritäten der Bank. Der Plan sieht strategische Investitionen in Projekte vor, die grünen Wandel, ökologische Nachhaltigkeit und Gendergerechtigkeit gleichermaßen fördern.

Wir investieren dort, wo Frauen aktiv gegen die Folgen des Klimawandels vorgehen, etwa in Klimaschutzfonds unter weiblicher Ägide oder in frauengeführte Firmen. Frauen müssen Zugang zu emissionsarmen Infrastrukturen und Diensten haben. Das geht nur, wenn wir tief verwurzelte geschlechtsspezifische Ungleichheiten bekämpfen. Außerdem hilft die EIB ihren Kunden, sich bei ihren Klimaprojekten Ziele für die Beschäftigung von Frauen und für ihre Vertretung in den Führungsetagen zu setzen. Dazu bietet sie Beratung und technische Hilfe.

We have also adopted a set of Environmental and Social standards to notably address inequalities and other factors contributing to vulnerability, marginalisation and/or discrimination in an EIB project. Standard 7 promotes gender equality as a basic human right crucial for sustainable development by outlining the promoter’s responsibilities for assessing, managing and monitoring project impacts, risks and opportunities related to vulnerable persons/groups.

Wir haben uns mit dem britischen Entwicklungsfinanzierungsinstitut (BII) und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) zusammengetan, um innerhalb von 2X Global eine Initiative namens 2X Climate Finance Taskforce anzuführen. Das Ziel: gendersmarte Investments fördern, die gleichzeitig dem Klima nützen. 2021 präsentierten wir auf der COP26 das Toolkit The 2x Gender-Smart Climate Finance Guide. Damit lassen sich Investitionsmöglichkeiten identifizieren, die sowohl der Gendergerechtigkeit als auch dem Klima dienen.

Infrastruktur aus Frauensicht

Die EIB nimmt Einfluss darauf, wie Infrastruktur geplant und gebaut wird, um sicherzustellen, dass sie den Bedürfnissen von Frauen und Männern gleichermaßen entspricht. Dies wirkt sich positiv auf neue Jobs und das Einkommen von Frauen aus und stabilisiert damit die Wirtschaft vor Ort.

Frauen sind im Verkehrssektor weiter deutlich unterrepräsentiert. Deshalb braucht es gezielte Maßnahmen. Ein neuer Bericht nimmt die Barrieren unter die Lupe und untersucht, wie sich der Gendergap überwinden lässt.

Um die Genderstrategie der EU und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, haben wir die Gender and Social Advisory Initiative ins Leben gerufen. Die Initiative stellt sicher, dass neue Infrastrukturprojekte Frauen zugutekommen und städtische Infrastruktur für alle zugänglich ist.

2024 in Zahlen

43 finanzierte Projekte

für die Gleichstellung und wirtschaftliche Stärkung von Frauen weltweit

387 Mio. €

über Finanzpartner für die wirtschaftliche Stärkung von Frauen

2,95 Mrd. €

für die Gleichstellung in den Sektoren Bioökonomie, Digitales, Bildung, Energie, Gesundheit, Mobilität, Stadtentwicklung und Wasser

Unsere Strategie

Die EIB-Gruppe hat eine Genderstrategie und einen Gender-Aktionsplan verabschiedet. Damit will die Bank die Gleichstellung und insbesondere die wirtschaftliche Stärkung von Frauen in ihr Geschäftsmodell einbinden.

 

Die Strategie gilt für die weltweiten Aktivitäten der EIB und hat drei Säulen:
Schützen Wirkung Investieren

Schützen: Mit geeigneten Verfahren und Instrumenten verteidigen wir die Rechte von Mädchen und Frauen. Wir achten auf besondere Gefährdungen etwa durch Gewalt und Belästigung und suchen nach Wegen, diese zu mindern.

Die Sicherheit von Frauen ist bei Projekten wie etwa der U-Bahn von Bengaluru ein großes Thema. Deshalb sind jeweils zwei Wagen jeder Bahn ausschließlich weiblichen Fahrgästen vorbehalten – besonders wichtig zu Stoßzeiten.

Wirkung erzielen: Bei der Auswahl unserer Investitionen setzen wir die Genderbrille auf und helfen unseren Kunden, geeignete Projekte zu entwickeln. Wir fördern Produkte und Dienstleistungen, die zur Gleichstellung beitragen und Frauen mehr Chancen eröffnen.

Gesellschaftliches Wachstum setzt immer auch Straßen voraus. Die Europäische Union und die EIB haben Laos geholfen, in sechs Provinzen 1 400 Kilometer unbefestigte Straßen zu sanieren.

Jetzt können Frauen sicher und komfortabel unterwegs sein.

Investieren: Wir fördern Projekte, die Frauen fördern. Das bedeutet: Wir vergeben Kredite an Unternehmerinnen und bevorzugen frauengeführte Firmen. So entstehen hochwertige Arbeitsplätze, und Frauen haben es leichter, an Kapital zu kommen. Außerdem bieten wir technische Hilfe und andere Anreize, die zur Gleichstellung beitragen.

Wir unterstützen Fonds wie den Alitheia IDF. Dieser investiert in kleine und mittlere Unternehmen, die auf gemischte Führungsteams setzen, um solide Erträge zu erwirtschaften und die sozialen Verhältnisse in Afrika spürbar zu verbessern.

Women Climate Leaders Network

Weltweit leiden Frauen besonders stark unter dem Klimawandel. Deshalb hat die EIB-Gruppe das Women Climate Leaders Network ins Leben gerufen: Sie will die Macht von Managerinnen für Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit nutzen.

Dem Netzwerk gehören Klimavorreiterinnen aus dem Management privater EU-Unternehmen an.

Women’s Solutions Reporting Award

Die EIB unterstützt gemeinsam mit One World Media den „Women’s Solutions Reporting Award“. Der Preis zeichnet herausragende Medienberichte über Mädchen und Frauen im globalen Süden aus, die erfolgreich Hürden in der Gesellschaft überwunden haben.

Die 2X Challenge

Frauengeführte Kleinunternehmen kommen schlechter an Finanzierungen, obwohl sie ihre Kredite zuverlässiger zurückzahlen als Firmen mit Männern an der Spitze. Diese Genderkluft zu beseitigen, könnte dem weltweiten Bruttoinlandsprodukt (BIP) einen deutlichen Schub geben. Die 2X Challenge ruft die G7 und Entwicklungsinstitute dazu auf, gemeinsam zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen in Entwicklungsländern beizutragen.

Wir haben als erste multilaterale Entwicklungsbank die Genderkriterien der 2X Challenge übernommen und zum Aufbau von 2X Global beigetragen. Diese globale Organisation will den Genderfokus von Investoren stärken.

African Women Rising Initiative

Die African Women Rising Initiative ist mit 2 Millionen Euro ausgestattet. Sie finanziert technische Hilfe, um Finanzdienstleistungen für den Bedarf von Geschäftsfrauen in Côte d’Ivoire, Ruanda, Senegal und Uganda auf den Weg zu bringen.

Im Fokus

  •
    24 Juli 2025

    Kakao mit gutem Gewissen: Finanzierung für Fairtrade und Waldschutz

    EIB-Finanzierungen helfen Côte d’Ivoire, nachhaltigen Kakao ohne Abholzungen und Kinderarbeit zu produzieren und die Anbaumethoden zu verbessern.

    Forstwirtschaft Umwelt Klima Diversität und Geschlechterfragen Nachhaltigkeit Côte d'Ivoire Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 5 Juni 2025

    Bologna: Vorreiter bei moderner Stadtplanung für alle

    Lesen Sie, wie Bologna in der Stadtplanung neue Wege geht, mit gendersensiblen Konzepten, Infrastruktur für alle und Zielen für nachhaltige Entwicklung

    Infrastruktur Stadtentwicklung Advisory services InvestEU Diversität und Geschlechterfragen Italien Europäische Union Soziale Infrastruktur
  • 8 März 2025

    Gendergap: Warum es sich lohnt, Gleichstellung zu finanzieren

    Europa muss alle Talente nutzen und Frauen gleiche Chancen bieten

    Diversität und Geschlechterfragen Direktorium Nadia Calviño Slowakei Italien Kroatien Österreich Spanien Rumänien Irland Deutschland Schweden Slowenien Litauen Bulgarien Malta Finnland Belgien Ungarn Griechenland Dänemark Luxemburg Zypern Niederlande Portugal Polen Frankreich Lettland Tschechien Estland Europäische Union Soziale Infrastruktur
  • 27 November 2024

    Kein Widerspruch

    Ethische Revolution im Banking: Institut unterstützt gezielt frauengeführte Firmen, Projekte in weniger entwickelten Regionen und Flüchtlinge in ganz Italien

    Soziale Nachhaltigkeit KMU Diversität und Geschlechterfragen Flüchtlinge Migration Italien Europäische Union Soziale und territoriale Zusammenhalt
  • 25 Oktober 2024

    Mehr Diversität für eine bessere Zukunft

    In Mauretanien bietet eine lokale Bank Kredite an, um Frauen und jungen Menschen den Weg in die Arbeitswelt zu ebnen

    Soziale Nachhaltigkeit Youth Diversität und Geschlechterfragen Migration Mauretanien Subsahara-Afrika
  • 22 Oktober 2024

    Geld für gleiche Chancen

    Innovative Finanzierung für KMU schafft Arbeitsplätze für Frauen, junge Menschen und sozial Schwache in Serbien

    Institutional Soziale Nachhaltigkeit KMU Partner Economic resilience Diversität und Geschlechterfragen Migration Serbien Erweiterungsländer Westbalkan
  • 1 Oktober 2024

    Die Saat für lokales Wachstum

    EIB Global fördert Unternehmen von Frauen in Kenia, damit sie Krisen überstehen und wachsen können

    Diversität und Geschlechterfragen Nachhaltigkeit Kenia Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
  • 8 August 2024

    Frauen, die die Welt verändern

    Von indischen Ringerinnen bis zu indonesischen Menstruations-Aktivistinnen: Preisgekrönte Reportagen über inspirierende Frauen im Globalen Süden

    Diversität und Geschlechterfragen Indien Indonesien Demokratische Republik Kongo Asien und Pazifik Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit
  • 29 Juli 2024

    EIB-Spende für humanitäre Hilfe in Gaza

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) spendet 250 000 Euro für Nothilfe angesichts der humanitären Tragödie in Gaza. Das Geld ist für Lebensmittel, medizinische Hilfsgüter und Medizinteams für bedürftige Kinder und Familien in Gaza vorgesehen.

    Soziale Nachhaltigkeit Fragility and conflict Diversität und Geschlechterfragen Migration Palästina* Südliche Nachbarschaft Entwicklung weltweit

