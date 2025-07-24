Gleichstellung und wirtschaftliche Stärkung von Frauen

Die Gleichstellung der Geschlechter gehört zu den Grundwerten der Europäischen Union und ist ein zentrales Element der UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Als Bank der EU liegt es uns am Herzen, dass unsere Projekte allen gleichermaßen zugutekommen. Frauen und Männer müssen gleichberechtigten Zugang zu unseren Projekten haben.
Gendernormen hindern Frauen daran, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Deshalb wollen wir Frauen stärken, indem wir ihre Führungsqualitäten anerkennen und ihren Zugang zu Finanzdiensten sicherstellen.
Mit unserem Gender-Aktionsplan fördern wir Projekte und Investitionen, von denen Frauen weltweit profitieren. Unser Klimabank-Fahrplan 2021–2025 sieht vor, dass wir strategisch in Projekte investieren, die neben der ökologischen Nachhaltigkeit und dem grünen Wandel zugleich auch die Gendergerechtigkeit fördern.
Als erste multilaterale Entwicklungsbank hat die EIB die Kriterien der 2X Challenge angenommen. Die Initiative fördert genderorientierte Investitionen in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen. Wir waren auch bei der Gründung von 2X Global dabei, einer Organisation, die Investoren und Vermittler zusammenbringt, um genderorientiertes Investieren in Industrie- und Schwellenländern zu fördern.
Umfragen wie die EIB-Investitionsumfrage und die Unternehmensumfrage der EBWE, der EIB und der Weltbankgruppe zeigen: Frauengeführte Firmen zu fördern, ist wirtschaftlich, sozial und ökologisch sinnvoll. Es kann die Erwerbsbeteiligung von Frauen erhöhen und Armutsrisiken verringern.
Im Klimabank-Fahrplan der EIB-Gruppe zählt die genderorientierte Klimafinanzierung zu den Prioritäten der Bank. Der Plan sieht strategische Investitionen in Projekte vor, die grünen Wandel, ökologische Nachhaltigkeit und Gendergerechtigkeit gleichermaßen fördern.
Wir investieren dort, wo Frauen aktiv gegen die Folgen des Klimawandels vorgehen, etwa in Klimaschutzfonds unter weiblicher Ägide oder in frauengeführte Firmen. Frauen müssen Zugang zu emissionsarmen Infrastrukturen und Diensten haben. Das geht nur, wenn wir tief verwurzelte geschlechtsspezifische Ungleichheiten bekämpfen. Außerdem hilft die EIB ihren Kunden, sich bei ihren Klimaprojekten Ziele für die Beschäftigung von Frauen und für ihre Vertretung in den Führungsetagen zu setzen. Dazu bietet sie Beratung und technische Hilfe.
We have also adopted a set of Environmental and Social standards to notably address inequalities and other factors contributing to vulnerability, marginalisation and/or discrimination in an EIB project. Standard 7 promotes gender equality as a basic human right crucial for sustainable development by outlining the promoter’s responsibilities for assessing, managing and monitoring project impacts, risks and opportunities related to vulnerable persons/groups.
Wir haben uns mit dem britischen Entwicklungsfinanzierungsinstitut (BII) und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) zusammengetan, um innerhalb von 2X Global eine Initiative namens 2X Climate Finance Taskforce anzuführen. Das Ziel: gendersmarte Investments fördern, die gleichzeitig dem Klima nützen. 2021 präsentierten wir auf der COP26 das Toolkit The 2x Gender-Smart Climate Finance Guide. Damit lassen sich Investitionsmöglichkeiten identifizieren, die sowohl der Gendergerechtigkeit als auch dem Klima dienen.
Die EIB nimmt Einfluss darauf, wie Infrastruktur geplant und gebaut wird, um sicherzustellen, dass sie den Bedürfnissen von Frauen und Männern gleichermaßen entspricht. Dies wirkt sich positiv auf neue Jobs und das Einkommen von Frauen aus und stabilisiert damit die Wirtschaft vor Ort.
Frauen sind im Verkehrssektor weiter deutlich unterrepräsentiert. Deshalb braucht es gezielte Maßnahmen. Ein neuer Bericht nimmt die Barrieren unter die Lupe und untersucht, wie sich der Gendergap überwinden lässt.
Um die Genderstrategie der EU und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, haben wir die Gender and Social Advisory Initiative ins Leben gerufen. Die Initiative stellt sicher, dass neue Infrastrukturprojekte Frauen zugutekommen und städtische Infrastruktur für alle zugänglich ist.
2024 in Zahlen
43 finanzierte Projekte
für die Gleichstellung und wirtschaftliche Stärkung von Frauen weltweit
387 Mio. €
über Finanzpartner für die wirtschaftliche Stärkung von Frauen
2,95 Mrd. €
für die Gleichstellung in den Sektoren Bioökonomie, Digitales, Bildung, Energie, Gesundheit, Mobilität, Stadtentwicklung und Wasser
Unsere Strategie
Die EIB-Gruppe hat eine Genderstrategie und einen Gender-Aktionsplan verabschiedet. Damit will die Bank die Gleichstellung und insbesondere die wirtschaftliche Stärkung von Frauen in ihr Geschäftsmodell einbinden.
Die Strategie gilt für die weltweiten Aktivitäten der EIB und hat drei Säulen:
Im Fokus
-
Kakao mit gutem Gewissen: Finanzierung für Fairtrade und Waldschutz
EIB-Finanzierungen helfen Côte d’Ivoire, nachhaltigen Kakao ohne Abholzungen und Kinderarbeit zu produzieren und die Anbaumethoden zu verbessern.
-
Bologna: Vorreiter bei moderner Stadtplanung für alle
Lesen Sie, wie Bologna in der Stadtplanung neue Wege geht, mit gendersensiblen Konzepten, Infrastruktur für alle und Zielen für nachhaltige Entwicklung
-
Gendergap: Warum es sich lohnt, Gleichstellung zu finanzieren
Europa muss alle Talente nutzen und Frauen gleiche Chancen bieten
-
Kein Widerspruch
Ethische Revolution im Banking: Institut unterstützt gezielt frauengeführte Firmen, Projekte in weniger entwickelten Regionen und Flüchtlinge in ganz Italien
-
Mehr Diversität für eine bessere Zukunft
In Mauretanien bietet eine lokale Bank Kredite an, um Frauen und jungen Menschen den Weg in die Arbeitswelt zu ebnen
-
Geld für gleiche Chancen
Innovative Finanzierung für KMU schafft Arbeitsplätze für Frauen, junge Menschen und sozial Schwache in Serbien
-
Die Saat für lokales Wachstum
EIB Global fördert Unternehmen von Frauen in Kenia, damit sie Krisen überstehen und wachsen können
-
Frauen, die die Welt verändern
Von indischen Ringerinnen bis zu indonesischen Menstruations-Aktivistinnen: Preisgekrönte Reportagen über inspirierende Frauen im Globalen Süden
-
EIB-Spende für humanitäre Hilfe in Gaza
Die Europäische Investitionsbank (EIB) spendet 250 000 Euro für Nothilfe angesichts der humanitären Tragödie in Gaza. Das Geld ist für Lebensmittel, medizinische Hilfsgüter und Medizinteams für bedürftige Kinder und Familien in Gaza vorgesehen.