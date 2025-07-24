Gleichstellung und wirtschaftliche Stärkung von Frauen

Die Gleichstellung der Geschlechter gehört zu den Grundwerten der Europäischen Union und ist ein zentrales Element der UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Als Bank der EU liegt es uns am Herzen, dass unsere Projekte allen gleichermaßen zugutekommen. Frauen und Männer müssen gleichberechtigten Zugang zu unseren Projekten haben.

Gendernormen hindern Frauen daran, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Deshalb wollen wir Frauen stärken, indem wir ihre Führungsqualitäten anerkennen und ihren Zugang zu Finanzdiensten sicherstellen.

Mit unserem Gender-Aktionsplan fördern wir Projekte und Investitionen, von denen Frauen weltweit profitieren. Unser Klimabank-Fahrplan 2021–2025 sieht vor, dass wir strategisch in Projekte investieren, die neben der ökologischen Nachhaltigkeit und dem grünen Wandel zugleich auch die Gendergerechtigkeit fördern.

Als erste multilaterale Entwicklungsbank hat die EIB die Kriterien der 2X Challenge angenommen. Die Initiative fördert genderorientierte Investitionen in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen. Wir waren auch bei der Gründung von 2X Global dabei, einer Organisation, die Investoren und Vermittler zusammenbringt, um genderorientiertes Investieren in Industrie- und Schwellenländern zu fördern.