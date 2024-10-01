Nancy Githuku hatte eine kleine Geflügel- und Milchviehfarm im Osten Nairobis, bevor sie ihre Firma für Tierfutter gründete. „Das Geschäft lief“, sagt sie. „Aber ich hatte Mühe, gutes Futter zu bekommen. Deshalb beschloss ich, selbst in den Ein- und Verkauf von Tierfutter einzusteigen.“

Githuku rechnete sich gute Chancen für ihr Geschäft aus, aber für den Start brauchte sie einen bezahlbaren Kredit, und da wurde es schwierig. „Die meisten Banken wollten eine Eigentumsurkunde oder einen Grundbuchauszug als Sicherheit, aber das hatte ich nicht“, sagt sie.

Fehlende Kreditsicherheiten sind in Schwellenländern wie Kenia oft ein Problem, vor allem für Frauen. Denn die Eigentumsdokumente für Land, Haus oder Auto laufen meist auf den Namen des Mannes. Das macht es für Frauen schwer, Geschäftskredite oder sonstige finanzielle Hilfe zu erhalten. In der Coronapandemie trockneten auch andere Kreditquellen wie Freunde und Familie aus, was Betriebe von Frauen besonders hart traf.

Die Europäische Investitionsbank, bei der jetzt die EIB Global für internationale Entwicklungsprojekte zuständig ist, hat seit 1976 fast 700 Millionen Euro in Kenia investiert, um die Zusammenarbeit lokaler Finanzinstitute mit kleinen und mittelgroßen Firmen zu erleichtern. Die Bank der EU vergibt sogenannte Durchleitungsdarlehen an Banken vor Ort, damit diese mehr Kredite an kleine Betriebe vergeben können.

Auf diese Weise bekam auch Githuku einen Kredit von der Co-operative Bank. „Ich brauchte dafür keine Sicherheiten oder jemanden, der für mich bürgt“, erklärt sie. „Das war eine große Erleichterung. Außerdem waren die Zinsen sehr niedrig – der Kredit war also viel günstiger als das, was sonst am Markt angeboten wurde.“