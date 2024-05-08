Außerdem hat Otieno eine Klärgrube installieren lassen, denn ihr Haus ist auch nicht an die Kanalisation angeschlossen. Wenn es ein öffentliches Abwassersystem mit Kläranlage gäbe, würden sie und ihre Nachbarn liebend gern dafür bezahlen.

Internationale Hilfe ist entscheidend

Die Verwaltung von Kisumu versucht, Menschen wie Atieno und Otieno zu helfen. Ziel ist es, die gesamte Stadt mit sauberem Trinkwasser aus der Leitung zu versorgen. In den vergangenen Jahren hat sich die Lage schon deutlich verbessert.

Die größten Schwierigkeiten machen alte, marode Pumpen und Wasseraufbereitungsanlagen, die nicht richtig funktionieren. Viele Leitungen sind undicht. Und die Kanalisation reicht nicht aus. Deshalb fließt ungeklärtes Abwasser in den Viktoriasee und verunreinigt damit die wichtigste Wasserquelle der Stadt.

Ohne Gelder der EIB und anderer internationaler Organisationen wären solche Projekte nicht möglich, sagt Chrispine Juma, der frühere Chef der Lake Victoria South Water Works Development Agency. Wegen wenig attraktiver Renditen werde es immer schwerer, Investoren für Kenias Wassersektor zu gewinnen, sagt er.

Wasserschutz am Viktoriasee

Das Kisumu-Projekt hat viel vor: bessere Kläranlagen und Wasserleitungen, eine dritte Aufbereitungsanlage und neue Anschlüsse an die Kanalisation. Damit reduziert das Projekt auch die Verschmutzung des Viktoriasees, Afrikas größtem Süßwassersee.

Die erste Projektphase soll 2024 abgeschlossen werden. Schon jetzt spüren die Menschen die Verbesserungen. Bei der Wasserversorgung ist die Quote von 26 auf 60 Prozent gestiegen. Zum Projektende sollen es 90 Prozent sein. Beim Abwasser waren vorher nur 8 Prozent der Bevölkerung an die Kanalisation angeschlossen. Hier liegt der Zielwert bei 40 Prozent. Dafür werden mehr als 1 700 Abwasseranschlüsse für rund 600 000 Menschen in Kisumu eingerichtet. In den Behelfssiedlungen sollen nach dem Projekt 70 Prozent der Haushalte Zugang zu sauberem Wasser bekommen.

Die EIB ist bei Wasser- und Abwasserprojekten einer der größten Investoren weltweit und unterstützt noch eine ganze Reihe ähnlicher Vorhaben. Vergangenes Jahr stellte die Bank der EU über 33 Milliarden Euro für mehr als 300 Wasserprojekte zur Verfügung.