Mehr Bauingenieurinnen

Im Westbalkan haben Frauen auf dem Arbeitsmarkt mit geschlechtsspezifischer Diskriminierung zu kämpfen. Mehr als die Hälfte des Arbeitspotenzials von Frauen zwischen 15 und 64 Jahren bleibt ungenutzt. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht des Regionalen Kooperationsrates.

Gründe sind vor allem gesellschaftliche Normen, fehlende Kinderbetreuung und die traditionelle Rollenverteilung im Haushalt. In der Region liegt die Beschäftigungsquote von Frauen durchweg unter den Vergleichszahlen in der Europäischen Union, und der Anteil von Frauen an der informellen Beschäftigung ist hoch. In Bosnien und Herzegowina sind die Löhne von Männern im Durchschnitt um 37,8 Prozent höher als die von Frauen, in Nordmazedonien sind es 15,8 Prozent.

Die Hürden, denen sich Frauen auf dem Arbeitsmarkt gegenüber sehen, sind je nach Branche verschieden. Besonders hoch sind sie jedoch im Bausektor wegen der langen Arbeitszeiten und der körperlich anstrengenden Arbeit. Die Belgrader Baufirma RAS Inženjering mit ihren über 150 Beschäftigten wirkt dem aktiv entgegen.

„In unserem Unternehmen“, so Geschäftsführer Vuk Vujović, „haben wir schon immer Frauen in der Verwaltung, der Buchhaltung und der Finanzabteilung, aber auch im Lager und in der Personalabteilung beschäftigt. Sie hatten vor allem die Bürojobs inne.

Aber seit etwa fünf oder sechs Jahren stellen wir auch Bauingenieurinnen ein. Wenn wir heute Ingenieursposten besetzen, bemühen wir uns um ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen.“

Was den Bausektor außerdem von anderen Branchen unterscheidet, sind seine sehr langen Zahlungsfristen von nicht selten bis zu vier Monaten. Zudem können die Baustoffpreise erheblich schwanken. Das wirkt sich auf die Kosten von Projekten aus, deren Fertigstellung schon mal zwei bis drei Jahre dauern kann. Ohne Zugang zu Bankkrediten oder ausreichende eigene Mittel kann es für eine Baufirma schwierig werden, ein Projekt abzuschließen.

„Wir haben uns schon vorher aktiv für Chancengleichheit in unserem Unternehmen eingesetzt. Mit dem Kredit wollten wir unsere Anstrengungen in diesem Bereich verstärken und gleichzeitig die Kosten senken – also einen wirtschaftlichen und einen gesellschaftlichen Nutzen erzeugen.“

Neuen Beschäftigten stellt das Unternehmen einen erfahrenen Mentor zur Seite, der sie durch die Arbeitsprozesse führt und die berufliche Entwicklung begleitet. Außerdem fördert RAS Inženjering eine offene Kommunikation zwischen Mitarbeitenden und Management auf allen Ebenen und ermöglicht so eine effiziente Problemlösung.

„Unser guter Ruf, unsere vielfältigen Projekte und der Umgang mit unseren Mitarbeitenden machen uns als Arbeitgeber attraktiv, sodass sich viele auf unsere offenen Stellen bewerben“, so Vujović.