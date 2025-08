Belgrad ist eine pulsierende Metropole. Doch die Luftverschmutzung wird immer mehr zum Problem. Denn überall sorgen Kohle- und Ölheizungen zwar für warme Wohnungen und Büros, aber ihre Schadstoffe machen Serbiens Hauptstadt zu einer der schmutzigsten Großstädte weltweit.

Deshalb haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Mihajlo-Pupin-Institut nun einen Luftreiniger entwickelt, der mit Strom aus zwei sauberen Quellen betrieben wird – mit kinetischer und Windenergie. In der Tiefgarage wandelt eine spezielle Platte die Bewegungsenergie der darüberfahrenden Autos in Strom um. Und auf dem Dach erzeugen Windräder Strom. Der Luftreiniger entfernt n über moderne Wasserfilter Schadstoffe aus der Luft. Nun sollen die Geräte in der Stadt an mehreren Orten aufgestellt werden.