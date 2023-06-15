Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
UCBS IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MID-CAPS

Geld für gleiche Chancen

Innovative Impact-Finanzierung für KMU schafft Arbeitsplätze für Frauen, junge Menschen und sozial Schwache auf dem Westbalkan

Projektstatus
Erste Unterzeichnung
Unterzeichnet
28/12/2023
Betrag
EUR 33.994.000
Länder
Serbien
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Story zum Projekt
Geld für gleiche Chancen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/06/2020
20180329
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UCBS IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MID-CAPS
UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 34 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a loan facility with UniCredit Bank Srbija A.D. focused on supporting local businesses who commit to generate greater socio-economic impact and sustainable growth in Serbia.

The project supports SMEs and mid-caps who commit to generate positive socio-economic impact and contribute towards strengthening economic resilience and sustainable growth in Serbia. The operation aims to enhance the prospects of more resilient and inclusive growth, by creating sustainable employment opportunities and encouraging social inclusion, particularly for young people and women. An improved economic resilience of Serbia would make both the local and hosted communities less vulnerable to shocks and crises as well as address some of the potential drivers of immigration.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Über das Projekt

Wie und warum

Günstige Finanzierung für Unternehmen mit sozialem Bewusstsein

Warum

  • Kredit fördert Beschäftigung von Frauen, Jungen, Alten, Menschen mit Behinderung und Vertriebenen
  • Neue Job-Chancen für sozial Schwache
  • Gleichberechtigter Zugang zu Jobs auf dem Westbalkan

Wie

  • Finanzierung zu vergünstigten Konditionen bringt Businesspläne voran und fördert gleichzeitig faire Personalstrategien
  • Finanzielle Anreize für Unternehmen, die schwachen Gruppen neue Chancen bieten – dank eines Investitionszuschusses von 4 Millionen Euro aus dem Treuhandfonds der Resilienzinitiative

Sektoren und Länder

Serbien Serbien Serbien

Wirkung

Faire Gesellschaft

  • Ausschöpfen des weitgehend ungenutzten produktiven Potenzials von Frauen zwischen 15 und 64
  • Faire Behandlung auf dem Arbeitsmarkt für alle
  • Höhere Erwerbsquote junger Menschen auf dem Westbalkan
  • Serbische Unternehmen, die eine stärkere sozioökonomische Wirkung anstreben, bekommen einen Zuschuss aus dem Treuhandfonds der Resilienzinitiative, wenn sie vorher definierte Ziele bei Gendergerechtigkeit, Beschäftigung junger Menschen und gesellschaftlicher Teilhabe erreichen
„Nach einer gründlichen Sozialanalyse haben wir Kriterien entwickelt, die die Situation in Serbien berücksichtigen und traditionell benachteiligten Bevölkerungsgruppen auf dem Arbeitsmarkt zugutekommen"
Julia Chambers

EIB-Spezialistin für gesellschaftliche Teilhabe

„Der Kredit enthält eine strukturierte leistungsbasierte Anreizkomponente, die KMU mit positiver gesellschaftlicher Wirkung begünstigt“
Ines Hobdari

Verantwortliche Kreditreferentin der EIB

Video abspielen

2:40

custom-preview

Storys

Mehr Bauingenieurinnen
„Wir hatten uns schon vorher für Chancengleichheit eingesetzt. Mit dem Kredit wollten wir nochmal nachlegen und gleichzeitig Kosten senken – also einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen erzeugen.“
Vuk Vujović

RAS Executive Director

Der Bausektor ist wegen der langen Arbeitszeiten und der körperlich anstrengenden Arbeit für Frauen besonders schwierig. Das Belgrader Unternehmen RAS Inžinjering hat mehr als 150 Beschäftigte und wirkt dem aktiv entgegen.

Früher hat das Unternehmen Frauen traditionell in den Bereichen Verwaltung, Buchhaltung und Finanzen, aber auch Lager und Personalwesen beschäftigt. Sie hatten vor allem Bürojobs.

Seit fünf Jahren stellt das Unternehmen auch Bauingenieurinnen ein und achtet bei Neueinstellungen im Ingenieurbereich auf eine ausgewogene Geschlechterverteilung.

Was den Bausektor außerdem von anderen Branchen unterscheidet, sind seine sehr langen Zahlungsfristen von nicht selten bis zu vier Monaten. Zudem können die Baustoffpreise erheblich schwanken. Das wirkt sich auf die Kosten von Projekten aus, deren Fertigstellung schon mal zwei bis drei Jahre dauern kann. Ohne Zugang zu Bankkrediten oder ausreichende eigene Mittel kann es für eine Baufirma schwierig werden, ein Projekt abzuschließen.

custom-preview
„Unsere Impact-Finance-Fazilität belohnt kleine und mittlere Unternehmen, die wirtschaftlich benachteiligte Bevölkerungsgruppen unterstützen.“
Michael Steidl

Seniorberater für KMU und Klimafinanzierung bei der EIB

Chancengleichheit im Geflügelsektor

Auch in der Landwirtschaft werden zunehmend Maßnahmen für mehr soziale Verantwortung umgesetzt, damit serbische Produkte im Ausland wettbewerbsfähig sind. Noch hat das Land seine Bestimmungen für den Geflügelsektor nicht an die EU-Vorschriften angeglichen. Aber der Eierproduzent Animal Commerce ergreift bereits Maßnahmen. Denn er will die Vorgaben des EU-Marktes erfüllen, sobald die Ausfuhr erlaubt ist. Und dazu gehört auch Chancengleichheit bei der Beschäftigung.

Das Unternehmen in der als multikulturell bekannten Region Vojvodina bietet vor Ort bereits gleiche Chancen für alle. Animal Commerce wollte aber noch mehr tun und Inklusionsaspekte auch in der Managementstrategie verankern. Möglich wurde dies durch den Impact-Incentive-Kredit und technische Hilfe.

custom-preview
„Neu ist, dass wir durch diesen Kredit Inklusionsprozesse und -regeln in den formalen Rahmen unseres Unternehmens eingebettet haben.“
Aleksandar Lejić

Chief Financial Officer, Animal Commerce

Arbeitsuchende für die Textilbranche gewinnen
„Unsere Branche ist arbeitsintensiv, in der Produktion und im Verkauf werden viele Mitarbeitende benötigt. Daher ist es uns wichtig, das Arbeitsumfeld durch regelmäßige Weiterbildung zu verbessern.“
Dragan Vuletić

Direktor, Jasmil

Das serbische Textilunternehmen Jasmil unterstützt seit Langem die Beschäftigung von Frauen und Menschen mit Behinderungen. Es hat viele unterschiedliche Rollen zu besetzen, aber in der Textilindustrie ist es wegen der hohen Importe aus Fernost besonders schwierig, Beschäftigte zu gewinnen und zu halten. Dem Unternehmen ist bewusst, dass qualifizierte Arbeitskräfte und eine gute Zusammenarbeit mit ihnen in der aktuellen Marktlage wichtiger sind denn je.

Jasmil hat den Kredit beantragt, um die Inklusion von Frauen in allen Bereichen voranzubringen und in Betriebskapital zu investieren. Vor allem an den Produktionsstandorten will Jasmil zu einer höheren Beschäftigung von Frauen beitragen und mehr weibliche Führungskräfte beschäftigen.

custom-preview

Mehr Frauen in leitenden Funktionen

Der Elektronikhändler Uspon Tehnika in Čačak freut sich über eine bezahlbare Finanzierung, mit der er expandieren und Arbeitsplätze schaffen kann. Wichtig ist ihm auch eine familiäre Atmosphäre unter den mittlerweile über 100 Beschäftigten.

Seit der Auszahlung des Kredits hat Uspon Tehnika 25 neue Mitarbeitende eingestellt, darunter sechs Frauen und 19 junge Menschen unter 30 Jahren. Das Geld ermöglicht nicht nur geschäftliches Wachstum, sondern auch mehr Frauen in Führungspositionen. Zudem konnte die Beschäftigung und Teilhabe von Menschen aus benachteiligten Gruppen verbessert werden.

custom-preview
„Durch den Kredit können wir in unsere Beschäftigten investieren und verschiedene Weiterbildungsprogramme anbieten. “
Vladimir Krstić

Direktor, Uspon Tehnika

Medien zum Thema

15 Juni 2023

Impact-Finanzierung von EIB Global und Intesa Sanpaolo Banka BiH wird von Uxolo mit dem „Impact-Linked Deal of the Year 2022“ ausgezeichnet

Die Intesa Sanpaolo Banka BiH und die EIB Global wurden heute von Uxolo für ihre innovative Finanzierung zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) ausgezeichnet, die einen langfristigen gesellschaftlichen Nutzen erzielen. Die Preisverleihung fand auf der Konferenz Uxolo & TXF Global 2023: Development & Impact Finance in Lissabon statt. Die Gewinnerinnen und Gewinner wurden unter Bewerbungen aus aller Welt ausgewählt. Gefragt waren Innovation, Wirkung und wegweisende Lösungen für Schwellenländer.
Institutional KMU Westbalkan Direktorium Bosnien und Herzegowina Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit
24 Juni 2020

Serbien: EIB vergibt 30 Millionen Euro an die UniCredit Bank Serbia zur Verbesserung der sozialen Wirkung serbischer KMU

Die EIB und die UniCredit Bank Srbija A.D. (UCBS) haben die erste Tranche von 15 Millionen Euro eines innovativen Impact-Darlehens von 30 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel sollen kleinen, mittleren und Midcap-Unternehmen in Serbien helfen, die soziale Wirkung ihrer Tätigkeit in verschiedenen Bereichen wie Geschlechtergleichstellung, Jugendbeschäftigung und soziale Teilhabe zu verbessern.
Institutional KMU Partner Economic resilience Diversität und Geschlechterfragen Direktorium Migration Serbien Erweiterungsländer Westbalkan
30 Juni 2022

Serbien: EIB und UniCredit fördern sozial inklusive Beschäftigung und Unternehmergeist

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die UniCredit Bank Serbia (UniCredit) haben ein Durchleitungsdarlehen über 30 Millionen Euro bekannt gegeben, mit dem die Beschäftigung, Berufsbildung und langfristige Arbeitsplatzsicherung von Menschen aus sozial schwachen Gruppen gefördert wird. UniCredit leitet die Mittel an serbische Unternehmen weiter, die die soziale Wirkung ihrer Geschäftstätigkeit stärken und langfristige Beschäftigungs- und unternehmerische Möglichkeiten für Frauen, junge Menschen und die Bevölkerungsgruppen schaffen wollen, die nur schwer Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Vertreterinnen und Vertreter der serbischen Regierung und der EU-Delegation in Serbien waren bei der Bekanntgabe zugegen und bekundeten ihre Unterstützung für sozial ausgerichtete Finanzierungsinstrumente dieser Art.
Institutional Partner Economic resilience Diversität und Geschlechterfragen Direktorium Migration Serbien Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit
