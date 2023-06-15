Der Bausektor ist wegen der langen Arbeitszeiten und der körperlich anstrengenden Arbeit für Frauen besonders schwierig. Das Belgrader Unternehmen RAS Inžinjering hat mehr als 150 Beschäftigte und wirkt dem aktiv entgegen.

Früher hat das Unternehmen Frauen traditionell in den Bereichen Verwaltung, Buchhaltung und Finanzen, aber auch Lager und Personalwesen beschäftigt. Sie hatten vor allem Bürojobs.

Seit fünf Jahren stellt das Unternehmen auch Bauingenieurinnen ein und achtet bei Neueinstellungen im Ingenieurbereich auf eine ausgewogene Geschlechterverteilung.

Was den Bausektor außerdem von anderen Branchen unterscheidet, sind seine sehr langen Zahlungsfristen von nicht selten bis zu vier Monaten. Zudem können die Baustoffpreise erheblich schwanken. Das wirkt sich auf die Kosten von Projekten aus, deren Fertigstellung schon mal zwei bis drei Jahre dauern kann. Ohne Zugang zu Bankkrediten oder ausreichende eigene Mittel kann es für eine Baufirma schwierig werden, ein Projekt abzuschließen.