© Shutterstock

Erste Impact-Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen in Serbien

Das hochinnovative Darlehen der EIB soll Beschäftigung, eine nachhaltige und chancengerechte Entwicklung sowie wirtschaftliche Resilienz fördern

Die Mittel sind für Unternehmen bestimmt, die die positive soziale Wirkung ihrer Tätigkeit verbessern wollen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die UniCredit Bank Srbija A.D. (UCBS) haben die erste Tranche von 15 Millionen Euro eines innovativen Impact-Darlehens von 30 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel sollen kleinen, mittleren und Midcap-Unternehmen in Serbien helfen, die soziale Wirkung ihrer Tätigkeit in verschiedenen Bereichen wie Geschlechtergleichstellung, Jugendbeschäftigung und soziale Teilhabe zu verbessern.

Das Darlehen der Bank der EU wird durch einen Zuschuss von vier Millionen Euro im Rahmen der Resilienzinitiative der EIB (ERI) ergänzt. Von dem Zuschuss sollen Unternehmen profitieren, die bestimmte Ziele erfüllen und damit die Beschäftigung von Frauen, Unternehmerinnen, die Beschäftigung und berufliche Entwicklung junger Menschen sowie die soziale Teilhabe unterversorgter oder benachteiligter Bevölkerungsgruppen (wie Minderheiten, Menschen mit Behinderungen, Flüchtlinge usw.) fördern, die beim Eintritt in den Arbeitsmarkt häufig mit zusätzlichen Hürden zu kämpfen haben. Mit den Unternehmen, die über die UniCredit Bank Serbia EIB-Mittel aufnehmen, werden bestimmte Ziele vereinbart, die die soziale Wirkung ihrer Tätigkeit betreffen. Unternehmen, die diese Ziele erreichen, werden finanziell belohnt. Das ermutigt sie, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus benachteiligten Gruppen einzustellen und zu unterstützen, sie auszubilden und langfristig an das Unternehmen zu binden.

Die Finanzierung ist das erste Darlehen, das die EIB im Rahmen der Resilienzinitiative für den Privatsektor im Westbalkan bereitstellt. Die EIB leistet auch technische Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Projekten, damit die geplante soziale Wirkung erzielt werden kann.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Wir freuen uns, die Einführung innovativer Finanzmechanismen in Serbien zu unterstützen und so eine schnellere wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu fördern. Dieses Darlehen markiert den Beginn einer neuen Art der Kreditvergabe an KMU, die weitreichende Vorteile für die soziale Entwicklung und die Arbeitsmarkteingliederung benachteiligter Gruppen hat. Es kommt den Unternehmen zugute, die nachhaltig und inklusiv wachsen wollen und ermöglicht noch mehr Menschen, von der wirtschaftlichen Entwicklung zu profitieren. Wir öffnen nun ein neues Kapitel in unserem jahrzehntelangen Engagement für KMU, wirtschaftliches und soziales Wachstum und die regionale und europäische Integration Serbiens. Damit bekräftigen wir auch, dass wir Serbien dabei helfen werden, sich schneller zu entwickeln.

Jean Pierre Mustier, CEO der UniCredit S.p.A.: „Um erfolgreich zu sein, müssen wir das Richtige tun. Bei der UniCredit orientieren wir uns an klaren Werten. Daher ist es uns auch wichtig, unsere Bürgerinnen und Bürger aktiv zu unterstützen. Über unsere Social Impact Banking Initiative finanzieren wir Investitionen, die sich positiv auf die Gesellschaft auswirken. Dank der heute unterzeichneten Vereinbarung mit der EIB können wir weiterhin kleine und mittlere Unternehmen unterstützen, die das Rückgrat der serbischen Wirtschaft sind und dem Land künftig weiteres Wachstum bescheren werden.“

Diese Finanzierung ist auf den privaten Sektor ausgerichtet und wird einen größeren Entwicklungseffekt haben als herkömmliche Darlehen. Dieser Effekt beruht darauf, dass Mittel der Resilienzinitiative und der Europäischen Kommission mit den Mitteln und dem Fachwissen der EIB in diesem Sektor kombiniert werden. Die Vereinbarung bekräftigt unser Engagement für den Westbalkan sowie unsere Rolle als größter Geldgeber des Team Europe. Sie wird als Modell für künftige Operationen dienen, mit denen wir unsere Ziele im Bereich der Impact-Finanzierungen umsetzen werden.

EIB-Vizepräsident Dario Scannapieco: „Die EIB ist stolz, Serbien dieses neue innovative Darlehen anbieten zu können. Es ermöglicht Unternehmen, Beschäftigungsmöglichkeiten für benachteiligte Gruppen zu schaffen und fördert damit Teilhabe und eine nachhaltige Entwicklung. Ein schnelles Wachstum nach Covid-19 ist nur möglich, wenn Arbeitsplätze und Liquidität erhalten bleiben. Die EIB wird ihre Unterstützung ausweiten, damit Serbien sich so schnell wie möglich erholen und seinen Weg zur EU-Mitgliedschaft fortsetzen kann. Dieses ergebnisorientierte Darlehen ist für die EIB wichtig, weil es die sozioökonomische Wirkung von Investitionen verstärken kann und dem Privatsektor Anreize zur Anwendung von Best Practices gibt. Es unterstützt damit den Wandel, von dem Serbien profitieren kann.

Feza Tan, CEO der UniCredit Bank Srbija A.D.: „Wir sind sehr stolz, dass die Europäische Investitionsbank die Bemühungen der UniCreditBank um eine chancengerechte Gesellschaft anerkennt. Als erste Bank im Westbalkan unterzeichnen wir einen Darlehensvertrag im Rahmen der europäischen Resilienzinitiative, was mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Zum Wohle unserer Gesellschaft wollen wir den Wandel vorantreiben und erleichtern. Durch die Zusammenarbeit mit der EIB können wir Unternehmen unterstützen, die einen starken sozialen Auftrag erfüllen, indem sie Beschäftigungsmöglichkeiten für benachteiligte Bevölkerungsgruppen schaffen. Auf diese Weise werden wir eine chancengerechtere und nachhaltigere Gesellschaft aufbauen.“

Allein in den letzten zehn Jahren (2009–2019) hat die EIB in Serbien 1,87 Milliarden Euro für den privaten Sektor bereitgestellt. Die Mittel flossen in mehr als 11 000 Unternehmen und in den Erhalt von über 320 000 Arbeitsplätzen.