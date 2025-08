Belgien: Neues Büro der EIB-Gruppe für engere Kooperation mit der Wirtschaft

EIB

EIB-Gruppe erhöht mit neuem Büro in Brüssel ihr Engagement für Belgien

Büro unter der Leitung von Torsten Brand zieht bei EU-Vertretung der EIB-Gruppe ein

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) hat ein neues Büro in Brüssel eröffnet. Damit will sie gezielt strategische Finanzierungen und nachhaltiges Wachstum in Belgien fördern und der dynamischen und innovativen Wirtschaft des Landes einen zusätzlichen Schub geben. Das neue Büro befindet sich in den Räumlichkeiten der Ständigen Vertretung der EIB-Gruppe bei der EU. Leiter des neuen Belgienbüros wird Torsten Brand, der sowohl die deutsche als auch die belgische Staatsbürgerschaft hat und seit zehn Jahren für die EIB tätig ist. Die in Luxemburg ansässige EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, bekräftigt mit dem Schritt ihr Engagement für Belgiens Wirtschaft. Sie will die Zusammenarbeit mit Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen im Land weiter vertiefen.

Seit der ersten Unterzeichnung in Belgien 1962 hat die EIB-Gruppe insgesamt 44,5 Milliarden Euro für Investitionsprojekte in dem Land bereitgestellt. Darunter sind wichtige Energieprojekte wie die Prinzessin-Elizabeth-Insel für nachhaltigen Offshore-Strom, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, das nationale Eisenbahnnetz, digitale Infrastruktur und auch innovative und wachstumsstarke Biotech-Unternehmen, die Venture-Debt-Finanzierungen erhalten haben. Sowohl die EIB als auch der EIF pflegen langjährige Partnerschaften mit Förderbanken und Förderinstituten in Belgien.

Robert de Groot, EIB-Vizepräsident mit Verantwortung für die Benelux-Staaten: „Die Eröffnung eines eigenen Büros für Belgien ist ein wichtiger Schritt, um unsere Präsenz im Land zu stärken. Wir sind damit näher bei unseren institutionellen und wirtschaftlichen Partnern und können Investitionsvorhaben vor Ort agiler unterstützen. Ob Innovationen, Klimaschutz oder soziale Infrastruktur – gemeinsam mit belgischen Stakeholdern streben wir immer ein nachhaltiges Wachstum mit gesellschaftlicher Wirkung an.“

Jan Jambon, belgischer Finanzminister und Mitglied des Gouverneursrats der EIB-Gruppe: „Die Eröffnung des neuen Büros der EIB-Gruppe unterstreicht Belgiens strategische Bedeutung und verstärkt unsere Zusammenarbeit. Die stärkere Präsenz der EIB erleichtert den Kreditzugang für Projekte des öffentlichen und privaten Sektors.“.“

Brand kam 2015 als Senior Policy Adviser zur EIB-Gruppe und war zunächst im Brüsseler Verbindungsbüro zur EU tätig. Seit 2022 konzentriert er sich als Senior Banker auf Finanzierungen für den öffentlichen Sektor Belgiens. Bevor er zur EIB kam, arbeitete er in Brüssel für die Ständige Vertretung Deutschlands bei der EU sowie für zwei deutsche Bundesländer. Er hat einen Doktortitel in Rechtswissenschaften von der Universität Passau.

Torsten Brand: „Es ist mir eine Ehre, die EIB-Gruppe in meiner Wahlheimat zu vertreten. Ich bin überzeugt, dass die engere Zusammenarbeit mit einem unserer Gründerstaaten sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch den Unternehmen in Belgien zugutekommt.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen, tragen zu Frieden und Sicherheit bei und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität. Dank ihres AAA-Ratings kann die EIB-Gruppe günstig Kapital an den globalen Märkten aufnehmen, was ihren Kunden innerhalb und außerhalb der Europäischen Union zugutekommt. Die Gruppe wendet höchste ESG-Standards an und hat eine harte Kernkapitalquote von 32 Prozent.