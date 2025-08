Rumänien meldet erste grüne Unternehmensanleihe: Electrica emittiert 500 Mio. Euro mit EIB-Beteiligung

EIB

Rumänischer Stromversorger Electrica beschafft 500 Mio. Euro über erste grüne Unternehmensanleihe des Landes – EIB unter den Käufern

Erlöse fließen in Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung und in die Stromspeicherung

Als erstes Unternehmen in Rumänien hat der nationale Stromerzeuger Electrica eine grüne Anleihe über 500 Millionen Euro emittiert; zu den Käufern zählt auch die Europäische Investitionsbank (EIB). Mit einer mehr als zehnfachen Überzeichnung zum Endpreis stieß die an den Börsen in Luxemburg und Bukarest notierte Anleihe auf enorme Nachfrage.

Electrica will die Gelder – entsprechend seinem Rahmen für grüne Finanzierungen – nutzen, um die erneuerbare Stromproduktion und Energiespeicherung auszubauen. Ziel ist es, bis 2030 1 000 Megawatt Strom aus Erneuerbaren zu erzeugen und 900 Megawattstunden zu speichern.

EIB-Vizepräsident Ioannis Tsakiris: „Die Emission ist ein Türöffner für den rumänischen Markt. Electrica verbindet Finanzen mit Nachhaltigkeit und setzt Impulse für grünes Denken. Die Emission ist wichtig: Nur wenn Anlagegelder in nachhaltige Projekte fließen, kann die Wirtschaft wachsen und gleichzeitig der Klimawandel bekämpft werden.“

Die Electrica-Gruppe ist in Rumänien ein wichtiger Akteur in den Bereichen Stromversorgung, -verteilung und -erzeugung. Rund vier Millionen Kundinnen und Kunden, überwiegend in den Regionen Siebenbürgen (Transsylvanien) und Muntenia, vertrauen auf das Unternehmen.

Electrica-CEO Alexandru Chiriță: „Die grüne Anleihe markiert einen Wendepunkt für Electrica und Rumäniens Energiesystem. Der Erfolg spricht für unsere unternehmerische Disziplin, Transparenz und schnelle Umsetzung und signalisiert den internationalen Finanzmärkten, dass Rumänien Potenzial für nachhaltige Finanzierungen hat.“

Mit ihrer Beteiligung zeigt die EIB ihre Fähigkeit, grüne Investitionen in Einklang mit der EU-Taxonomie durch Kapitalmarktinstrumente zu fördern und so zur Umsetzung der EU-Ziele beizutragen.

Die grüne Anleihe von Electrica hat eine Laufzeit von fünf Jahren, eine jährliche Verzinsung von 4,566 Prozent und wurde von Fitch Ratings mit BBB bewertet. Die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF genehmigte die Emission am 10. Juli 2025.