Auszeichnung würdigt innovativen Beitrag zu inklusivem, nachhaltigem Wachstum

Impact-Incentive-Darlehen der EIB Global an Intesa Sanpaolo Banka BiH fördert Geschlechtergerechtigkeit, Jugendbeschäftigung und wirtschaftliche Chancen für benachteiligte Gruppen

Die Intesa Sanpaolo Banka BiH und die EIB Global wurden heute von Uxolo für ihre innovative Finanzierung zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) ausgezeichnet, die einen langfristigen gesellschaftlichen Nutzen erzielen. Die Preisverleihung fand auf der Konferenz Uxolo & TXF Global 2023: Development & Impact Finance in Lissabon statt. Die Gewinnerinnen und Gewinner wurden unter Bewerbungen aus aller Welt ausgewählt. Gefragt waren Innovation, Wirkung und wegweisende Lösungen für Schwellenländer.

Das Impact-Incentive-Darlehen, das die EIB 2020 erstmals vergeben hat, sorgt in kleinen, mittleren und Midcap-Unternehmen für mehr Jugendbeschäftigung, Gendergerechtigkeit und soziale Teilhabe. Die innovative Finanzierung kombiniert EIB-Mittel mit einem Vergütungsmechanismus für Unternehmen, die bestimmte Ziele erreichen und so Frauen, jungen Menschen und benachteiligten Bevölkerungsgruppen einen besseren Zugang zu Führungspositionen, Beschäftigung und beruflicher Entwicklung ermöglichen.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank im Westbalkan: „Wir danken der Jury und unseren Partnern bei der Intesa Sanpaolo Banka BiH für die Anerkennung, die sie diesem sozial wertvollen Finanzprodukt entgegenbringen. Die Auszeichnung beweist erneut, wie sehr wir uns für ein gerechtes, nachhaltiges Wachstum einsetzen, das gleiche Chancen für alle schafft. Mit dieser innovativen Art der Finanzierung, die wir erstmals auf dem Westbalkan eingesetzt haben, bauen wir Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt ab und helfen Unternehmen, die mehr soziale Verantwortung übernehmen wollen. Als Bank der EU finanzieren wir Projekte, die allen gleichermaßen zugutekommen.“

Marco Trevisan, CEO der Intesa Sanpaolo Banka BiH: „Wir bei der Intesa Sanpaolo Banka BiH glauben, dass sich mit Finanzierungen viel zum Positiven verändern lässt, und wir sind stolz darauf, dabei mit der EIB Global zusammenzuarbeiten. Mit dem Darlehen wollen wir Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen und zu gerechteren, ausgewogeneren Rahmenbedingungen beitragen. Diese Auszeichnung spornt uns an, weiter alles für die Entwicklung und den Wohlstand in Bosnien und Herzegowina zu tun. Wir werden uns auch in Zukunft für soziale Verantwortung einsetzen und das Wohlergehen unserer Gesellschaft fördern.“

Die Auszeichnung von Uxolo würdigt den wichtigen Beitrag kleiner und großer Entwicklungsfinanzierer weltweit. Vor allem kleine Initiativen können viel bewirken, wenn sie den Weg für neue Märkte ebnen oder völlig neue Perspektiven für die Finanzierung von Entwicklungsprojekten eröffnen. Ausgezeichnet werden Einrichtungen, die innovative Lösungen in puncto Financial Engineering, Risikominderung und Diversifizierung traditioneller Instrumente der Entwicklungsfinanzierung sowie praktische Lösungen für konkrete Entwicklungsprobleme anbieten.

Sam McManus, Leiter Entwicklungsfinanzierung bei Uxolo: „Wir haben die EIB Global und die Intesa Sanpaolo Banka BiH in der Kategorie Impact-Linked Deal of the Year 2022 prämiert. Denn mit ihrem Darlehen haben sie einem traditionellen Kredit einen innovativen Touch verliehen, durch den sie erheblich mehr Wirkung erzielen und direkt zur sozialen Teilhabe beitragen. Das kommt der Geschlechtergerechtigkeit und der Jugendbeschäftigung zugute, stärkt in Bosnien und Herzegowina die wirtschaftliche Resilienz und fördert das nachhaltige Wachstum. Durch diese Art der Verknüpfung von Impact mit etablierten Finanzmechanismen lassen sich die UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung schneller erreichen – in diesem Fall die Ziele 5, 10 und 8.“

Mit seinen Deals of the Year zeichnete Uxolo 2022 unter anderem wegweisende Anleihen für den Artenschutz, komplexe Finanzierungen mit Mittelkombination sowie kreative Zuschüsse und Garantien mit großer Wirkung aus.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank und die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt Mittel für solide Investitionen, die den Zielen der EU dienen. Die EIB-Gruppe unterstützt Projekte in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für Finanzierungen außerhalb der EU. Sie ist zentraler Partner der Global-Gateway-Strategie der EU. Wir wollen bis Ende 2027 Investitionen von mindestens 100 Milliarden Euro anschieben; das ist gut ein Drittel des Gesamtziels von Global Gateway. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die Intesa Sanpaolo Banka BiH

Die Intesa Sanpaolo Banka BiH ist eine Geschäftsbank und eines der führenden Finanzinstitute in Bosnien und Herzegowina, wo sie schon lange tätig ist. Die Bank bietet alle Arten von Finanzdienstleistungen in Landes- und Fremdwährung sowie eine breite Palette von Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden. Sie betreibt fünf regionale Hauptzweigstellen und 44 Niederlassungen und verfügt über ein dichtes Netz an Geldautomaten und POS-Systemen. Das Institut ist im ganzen Land vertreten: in der Föderation Bosnien und Herzegowina, in der Republik Srpska und im Brčko-Distrikt. Die Intesa Sanpaolo Banka BiH gehört zur PBZ-Gruppe, die ebenfalls ein Teil der Intesa Sanpaolo-Gruppe ist, einer der größten Bankengruppen Europas.