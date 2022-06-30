EIB und UniCredit Serbia richten erstes Impact-Darlehen für serbische Unternehmen ein

Durchleitungsdarlehen schafft Jobchancen und verbessert Beschäftigungsstandards für Frauen, junge Menschen und Angehörige sozial schwacher Gruppen

Mittel sind für Unternehmen bestimmt, die ihre soziale Wirkung auf die Gesellschaft erhöhen wollen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die UniCredit Bank Serbia (UniCredit) haben ein Durchleitungsdarlehen über 30 Millionen Euro bekannt gegeben, mit dem die Beschäftigung, Berufsbildung und langfristige Arbeitsplatzsicherung von Menschen aus sozial schwachen Gruppen gefördert wird. UniCredit leitet die Mittel an serbische Unternehmen weiter, die die soziale Wirkung ihrer Geschäftstätigkeit stärken und langfristige Beschäftigungs- und unternehmerische Möglichkeiten für Frauen, junge Menschen und die Bevölkerungsgruppen schaffen wollen, die nur schwer Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Vertreterinnen und Vertreter der serbischen Regierung und der EU-Delegation in Serbien waren bei der Bekanntgabe zugegen und bekundeten ihre Unterstützung für sozial ausgerichtete Finanzierungsinstrumente dieser Art.

Neben der Finanzierung erhalten serbische Unternehmen eine performancebasierte finanzielle Vergütung, wenn sie bestimmte Ziele erreichen und damit Führungspositionen, Beschäftigung und berufliche Entwicklung von Frauen, jungen Menschen und benachteiligten Bevölkerungsgruppen (z. B. Personen mit Behinderungen, Flüchtlinge usw.) fördern. Die Vergütung ist als Zuschuss aus der Initiative der EIB zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz ausgestaltet. So sollen Arbeitsplätze entstehen und der private Sektor nachhaltig wachsen. Dies ist das erste Darlehen der EIB an den Privatsektor im Westbalkan im Rahmen der Resilienzinitiative. Es wird zu den wichtigen Zielen der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Die EIB leistet außerdem technische Hilfe bei der Vorbereitung und Durchführung der Projekte, damit die gewünschte breitere soziale Wirkung erzielt wird.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank im Westbalkan: „Dieses innovative Darlehen ist Teil der aktuellen Krisenmaßnahmen der EIB. Damit wollen wir soziale Ungleichheiten angehen und den Weg zu sozial inklusiverem Wachstum ebnen. Es steht im Kontext unseres neuen Geschäftsbereichs, der EIB Global, mit der wir die Wirkung unserer Entwicklungsfinanzierungen verstärken, unsere Partnerschaften im Team Europa ausweiten und die Reichweite unserer finanziellen und technischen Hilfe außerhalb der EU, darunter auch in Serbien und der gesamten Westbalkanregion, vergrößern wollen. Unsere Zusammenarbeit mit der UniCredit zeigt beispielhaft, wie wir unsere Unterstützung für sozial verantwortungsvolle Unternehmen und schwer vermittelbare soziale Gruppen ausbauen und Beschäftigungshindernisse überwinden können. Auf diese Weise tragen wir zum wirtschaftlichen und sozialen Wachstum in Serbien bei und zu Chancengleichheit für alle.“

Teodora Petkova, Leiterin Osteuropa bei der UniCredit: „Nachhaltigkeit ist ein Eckpfeiler unserer Geschäftsstrategie. Dazu gehört auch ein starkes soziales Engagement. Es freut mich daher besonders, dass wir zusammen mit Kolleginnen und Kollegen unserer Tochterbank in Serbien dieses einzigartige neue Durchleitungsdarlehen in Kooperation mit der Europäischen Investitionsbank einrichten konnten. Unsere Gruppe unterstützt unermüdlich Projekte und Initiativen, die nachhaltige und langfristige Werte in unseren Gemeinwesen schaffen. Wir blicken auf eine langjährige Partnerschaft mit der EIB-Gruppe zurück. In den vergangenen Jahren haben wir mehrere Risikoteilungsinstrumente in Mittel- und Osteuropa gemeinsam eingerichtet, mit denen wir über 10 000 Kunden helfen und neue Kredite von insgesamt mehr als 2,5 Milliarden Euro vergeben konnten. Unsere erfolgreiche Partnerschaft wird sicher auch in Zukunft Erfolge feiern. Ich möchte außerdem den Vertreterinnen und Vertretern der serbischen Regierung danken, die die Bedeutung dieses einzigartigen Darlehens erkannt hat.“

Nikola Vuletić, CEO der UniCredit Bank Serbia: „Wir sind sehr stolz darauf, dass die Europäische Investitionsbank die UniCredit Bank als wirklichen Partner anerkennt und mit uns als Ersten im westlichen Balkan einen Darlehensvertrag im Rahmen der Resilienzinitiative unterzeichnet. Man kann die Bedeutung der kleinen und mittleren Unternehmen gar nicht oft genug betonen: Auf ihnen ruht der wirtschaftliche Fortschritt unseres Landes. Dieses Darlehen trägt, da bin ich mir sicher, zu einer besseren Entwicklung unserer Wirtschaft und zum Ziel einer nachhaltigeren Gesellschaft bei. Die UniCredit Bank Serbia ist ein verlässlicher Partner des Staates, unserer Unternehmen vor Ort und der Bürgerinnen und Bürger. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und den Vertreterinnen und Vertretern der serbischen Regierung danken, die mit ihrer Präsenz und ihrer Unterstützung zu diesem Darlehen beigetragen haben. Die UniCredit Bank und die UniCredit Leasing haben bisher gemeinsam mit der EIB über 219 Millionen Euro für Projekte in Serbien bereitgestellt.“

Martin Klaucke, Leiter der für Wirtschaft und KMU zuständigen Projektabteilung der EU-Delegation in Serbien: „Wir haben hier ein weiteres Beispiel dafür, wie die EU die Wirtschaft in Serbien fördert und Unternehmen zum Erfolg und zu sozialer Inklusion verhilft. Die EU vergibt viele Zuschüsse und ermöglicht auch Kredite. Dieses Projekt dient einem doppelten Zweck: Es senkt die Beschäftigungshürden für Menschen, die stärker in den Arbeitsmarkt integriert werden müssen, ohne die wirtschaftlichen Aspekte der Unternehmen zu vergessen. Es ist sozial und wirtschaftlich ein wegweisendes Unterfangen.“

Die Ministerin für Arbeit, Beschäftigung, Veteranen und Soziales Darija Kisić wies darauf hin, dass die Projekte Unternehmen mit starkem sozialem Auftrag unter die Arme greifen, die benachteiligten Gruppen und Bevölkerungskreisen mit erschwertem Arbeitsmarktzugang helfen. Die Gleichstellungsbeauftragte Brankica Janković betonte, wie wichtig es für uns alle ist, Initiatoren und Träger von Wandel zu sein und die Werte der Gleichberechtigung für alle zu teilen, um unsere Gesellschaft zu einer besseren zu machen. Die Beraterin des stellvertretenden Ministerpräsidenten für Geschlechtergleichstellung Gordana Gavrilović erklärte ihre Unterstützung für das Projekt. Sie rief alle Unternehmen auf, dem Beispiel von EIB und UniCredit zu folgen und zu einer gleichberechtigten Gesellschaft in Serbien beizutragen, an der alle teilhaben.

Hintergrundinformationen

Die UniCredit

Die UniCredit ist eine europaweit tätige Geschäftsbank mit einzigartigem Dienstleistungsangebot in Italien, Deutschland, Mittel- und Osteuropa. Ihr Ziel ist, zum Fortschritt des Gemeinwesens beizutragen, allen Stakeholdern nur das Beste anzubieten und das Potenzial ihrer Kunden und der Menschen in Europa auszuschöpfen. Die Bank betreut über 15 Millionen Kundinnen und Kunden weltweit: Sie stehen in allen ihren Märkten im Mittelpunkt. Die UniCredit ist in vier Kernregionen und zwei Produktfabriken (Corporate und Individual Solutions) gegliedert. Damit ist sie nah am Kunden und kann für die Entwicklung der besten Produkte in allen ihren Märkten das Gewicht der ganzen Gruppe in die Waagschale werfen. Entscheidende Antriebskräfte ihres Service sind Digitalisierung und das Bekenntnis zu ESG-Prinzipien. Dies bedeutet Exzellenz für ihre Stakeholder und eine nachhaltige Zukunft für Kundinnen und Kunden, das Gemeinwesen und die Menschen.

Die EIB in Serbien

Die EIB ist seit 1977 in Serbien tätig und vergibt landesweit Finanzierungen für wichtige Infrastrukturprojekte sowie für kleine und mittlere Unternehmen, die Industrie, den Dienstleistungssektor und Gebietskörperschaften. Seit Aufnahme ihrer Tätigkeit in dem Land hat die Bank insgesamt mehr als sechs Milliarden Euro für KMU und die Sanierung der Verkehrs-, Bildungs-, Gesundheits- und Versorgungsinfrastruktur bereitgestellt.

Die EIB im Westbalkan

Die EIB ist einer der größten internationalen Geldgeber im Westbalkan. Seit 2008 hat die Bank insgesamt 8,5 Milliarden Euro für Projekte in der Region bereitgestellt. Neben ihrer Hilfe für den Wiederaufbau und die Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur fördert sie seit 2010 auch viele weitere Bereiche, darunter Gesundheit, Forschung und Entwicklung, Bildung und KMU.

Die EIB Global

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die Resilienzinitiative

Die Initiative zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz in der südlichen Nachbarschaft und im Westbalkan wurde 2016 auf Aufforderung des Europäischen Rates ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, durch die Erhöhung der Widerstandskraft von Volkswirtschaften gegenüber zukünftigen Schocks Migrationsmuster mittel- bis langfristig zu verändern und Flüchtlinge zu unterstützen. Durch die Mobilisierung von Finanzmitteln stärkt die Initiative Wachstum und Beschäftigung und fördert wichtige Infrastrukturprojekte und den sozialen Zusammenhalt in den Nachbarregionen der Europäischen Union.