Mentorinnen und Experten

Gordana Danilović Grković, Leiterin des Wissenschafts- und Technologieparks Belgrad Science Technology Park Serbia

Als der Wissenschafts- und Technologiepark in Belgrad 2015 eröffnete, war er der erste seiner Art in Serbien. Mentoren und Expertinnen aus den unterschiedlichsten Sektoren helfen Unternehmen, Geldgeber zu finden und neue Märkte zu erschließen. Sie stellen Kontakte her, die das Wachstum vorantreiben können. Bislang hat der Park mehr als 240 Techfirmen in der Frühphase unterstützt, zwei Drittel davon sind Start-ups. So ist Belgrad zu einem Innovationszentrum auf dem Balkan geworden.

Die Europäische Investitionsbank ist seit Gründung des Parks mit dabei.