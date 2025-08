Projekte ins Rollen zu bringen und kreditfähig zu machen, ist kein Leichtes. Oft dauert es Jahre, ehe von der Dokumentation bis zur Finanzierung alles steht.

Damit strategische Projekte auf dem Westbalkan schneller durchstarten können, richtete die Europäische Kommission 2009 den Investitionsrahmen für den westlichen Balkan (WBIF) ein.

Holger Schröder ist bei der Kommission in der Generaldirektion Nachbarschaft und Erweiterungsverhandlungen für die Regionalprogramme auf dem Westbalkan zuständig. Er weiß, wie das funktioniert: „Der WBIF bringt die EU, internationale Finanzierungsinstitutionen, bilaterale Geber und Empfänger an einen Tisch. So kann er einen viel größeren Gesamtinvestitionsbetrag aktivieren – für Verkehr, Energie, Klima und Umwelt, Humankapital und die Entwicklung des Privatsektors.“

Der WBIF leistete auf dem Westbalkan wichtige Hilfe für die Volkswirtschaften. Gleichzeitig unterstützte er die Länder im Beitrittsprozess und bei der Annäherung an die EU.