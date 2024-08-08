Sreya Banerjee und Rudraneil Sengupta kennen sich seit der Schulzeit, und im Laufe der Jahre haben sich ihre Wege immer wieder gekreuzt. Als Sengupta ein Buch über Ringen in Indien veröffentlichte, beschlossen die beiden, gemeinsam an einer Fernsehreportage über die Geschlechterkluft im Sport zu arbeiten.

Ringen ist in Indien traditionell eine Männerdomäne. Frauen haben da nichts zu suchen, sagen tief verwurzelte gesellschaftliche und religiöse Vorbehalte. Im Dokumentarfilm A Battle for Rights and Recognition: India’s female fighters erzählen Banerjee und Senguptas über die Höhen und Tiefen indischer Kampfsportlerinnen. Es ist ein Film über Frauen, die eine neue Generation von Mädchen inspirieren und die Einstellung gegenüber Frauen in der Gesellschaft verändern.

Auch heute noch ist es für indische Frauen schwierig, mit dem Ringen zu beginnen. Vielerorts wollen die Leute nicht einmal, dass Frauen zuschauen. Ringerinnen werden angegriffen und sozial ausgegrenzt.

„Wir wollten wissen, wie diese Frauen trotz allem Spitzensportlerinnen geworden sind und olympische Medaillen holen“, sagt Sengupta. „Manche dieser Frauen kommen aus Gegenden Indiens, in denen Frauen viel weniger Bildung und Rechte haben als im Rest des Landes. Und doch haben sie es geschafft. Wir wollten also herausfinden, wie sie das gemacht haben, welche Probleme sie hatten und wer sie unterstützt hat.“

Eine der Ringerinnen in der Dokumentation ist Antim. Ihr Name bedeutet auf Hindi „die Letzte“, weil ihre Eltern kein weiteres Mädchen mehr wollten. Antim ist jetzt eine der größten Medaillenhoffnungen Indiens bei den Olympischen Spielen in Paris.

Zu Beginn der Dreharbeiten kam gerade heraus, dass der Leiter des indischen Ringerverbands Frauen sexuell belästigt hatte. Das gab Banerjee und Sengupta die Gelegenheit, über die Straßenproteste und die erste #MeToo-Bewegung im indischen Sport zu berichten.

„Wir brauchen mehr Medien, die ausführlicher über internationale und soziale Themen berichten – die mehr als nur die Schlagzeilen bringen“, sagt Banerjee. „Wir müssen Geschichten erzählen, die Hoffnung machen und Gutes hervorbringen. Solche Geschichten können die Gesellschaft verändern.“