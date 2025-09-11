Gesundheit und Life Sciences

Unsere Prioritäten
Forschung und Entwicklung
Wir unterstützen Unternehmen, die innovative Medizinprodukte entwickeln. Denn Medikamente, Diagnosetests und medizinische Geräten sollen sicher und wirksam, aber auch nutzerfreundlich und bezahlbar sein.
Infrastruktur
Wir fördern eine universelle Gesundheitsversorgung, bauen nachhaltige Gesundheitssysteme auf und setzen auf innovative Lösungen für die Grundversorgung, die integrierte und die langfristige Versorgung – besonders in weniger entwickelten EU-Regionen.
Globale Partnerschaften
Zusammenarbeit ist der Schlüssel, um die globale Gesundheit voranzubringen und die UN-Ziele (insbesondere Ziel 3) zu erreichen. Mit Partnern finanzieren wir Forschung, wir stärken Gesundheitssysteme und fördern Impfkampagnen, Prävention sowie Lösungen für den Fachkräftemangel.
Partnerschaften für Gesundheit und Forschung
Nur gemeinsam können wir die globale Gesundheit voranbringen. Daher arbeitet die EIB mit internationalen Partnern zusammen, um medizinische Forschung zu finanzieren, Gesundheitssysteme zu stärken und weltweit wichtige Gesundheitsinitiativen zu unterstützen
500 Millionen Euro gegen Polio, gemeinsam mit der Europäischen Kommission, der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, der WHO und UNICEF
Garantie von 100 Millionen Euro zusammen mit der Europäischen Kommission, um Investitionen in Spitzenforschung und Entwicklung zu beschleunigen
Zusagen von 4,9 Milliarden Euro gemeinsam mit der Europäischen Kommission, um die Pandemie zu beenden und die globale Gesundheitssicherheit zu stärken
Gemeinsame Anstrengungen von EIB und WHO zur Bewältigung der Covid-19-Krise und zum Aufbau widerstandsfähiger Gesundheitssysteme
Beratungspartnerschaft mit der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) für eine schnellere Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten
Die EU, die EIB, die Investitionsbank Berlin, die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung und weitere nationale und private europäische Akteure bündeln Mittel für wissenschaftlich vielversprechende Projekte zur Prävention und Behandlung von Malaria.
Zusammenarbeit mit dem Büro der Vereinten Nationen für Projektdienste (UNOPS), um Staaten bei der Bewältigung von Gesundheitskrisen und Naturkatastrophen zu helfen
Kooperation mit der israelischen Innovationsbehörde IIA im Bereich der Biokonvergenz
Storys
Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen
-
Zypern fängt die Sonne ein
Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen
-
Starke Partner für Entwicklungsländer
LeapFrog ermöglicht Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung und saubere Energie für Millionen Menschen in Afrika und Asien.
-
„Ich dachte, wir wären in einer Stadt und nicht im Krankenhaus“
Lesen Sie, wie die Uniklinik Löwen mit EIB-Unterstützung Klinik, Forschung und Lehre für eine bessere Gesundheitsversorgung verknüpft.
-
Die Welt braucht Gesundheitspartnerschaften
Die Führungsspitzen müssen dafür sorgen, dass alle Länder die nötigen Mittel haben, um Krankheitsausbrüche schnell zu bekämpfen – sonst sind wir alle gefährdet
-
Unsere Ukraine-Unterstützung 2025
More than three years after Russia’s full-scale invasion, Ukraine’s resilience is extraordinary and Europe’s commitment to support the country remains unwavering. The European Investment Bank Group continues to stand by Ukraine. Here is how we have supported Ukraine in 2025.
-
Anpassbare Antikörper
Fabentech aus Frankreich entwickelt Antikörper, die sich an mutierende Viren mit Pandemiepotenzial anpassen und ihre Ausbreitung stoppen könnten
-
Ohne Atemmaske durch die Nacht
Nyxoah hat ein innovatives, nicht-invasives Gerät gegen obstruktive Schlafapnoe entwickelt
-
Demenz auf der Spur
BrainTrip bietet einen neuen Test, der Gehirnwellen analysiert und sofort das Ergebnis liefert
-
Schnelle und richtige Diagnose
Diamens entwickelt günstigen und zuverlässigen Heimtest, mit dem Frauen sich auf Endometriose testen und die Krankheit frühzeitig erkennen können.
-
Geberpartnerschaften der EIB Global
Reisen Sie in diesem Video zu Projekten, die wir weltweit aus Gebermitteln finanziert haben. Gemeinsam schaffen wir mehr. Über ihre Geberpartnerschaften setzt sich die EIB Global für die Menschen und den Planeten ein.
-
Die EU liefert: Klimabewusste Gesundheitsversorgung in den Niederlanden
Das HMC modernisiert seine Infrastruktur und verbessert die Energieeffizienz – mit Unterstützung der EU. Das ist gut für die CO2-Bilanz und verbessert die Patientenversorgung.
-
Die EU liefert: Brustkrebs-Diagnose in Polen
SDS Optic entwickelt innovatives Diagnosegerät für HER2-positiven Brustkrebs, das in unter einer Stunde Ergebnisse liefert. Möglich wird das durch eine Finanzierung der EU.
Kontakt
Sie benötigen finanzielle Hilfe oder Beratung für Ihr Projekt?
Wir bieten eine breite Palette an Finanzprodukten sowie Beratung.
Sie haben Fragen?
Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, Organisation und den Zielen der EIB beantwortet unser Information Desk.
Kontaktformular für Anfragen
Tel.: +352 4379-22000
Häufig gestellte Fragen
Sie sind Journalistin oder Journalist?
Unsere Pressestelle hilft Ihnen gerne weiter.
Tel. +352 43791
press@eib.org
www.eib.org/press