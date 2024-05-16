Ein Frau geht zu ihrer Gynäkologin, weil sie chronische Unterleibsschmerzen hat. Sie beschreibt ihre Symptome, kann aber das Ausmaß ihrer Beschwerden nicht genau erklären, weil jeder Mensch ein anderes Schmerzempfinden hat. „Wie weiß ich als Ärztin, ob die Schmerzen einer Patientin noch im Normbereich liegen?“, fragt Angelika Lackner, eine Wissenschaftlerin in Österreich. „Wie weiß ich als Patientin, ob ich nicht einfach normale Regelschmerzen habe?“ Hat die Patientin nur Menstruationsbeschwerden oder leidet sie an Endometriose, bei der die Gebärmutterschleimhaut auch außerhalb der Gebärmutter wächst? Jede zehnte Frau ist davon betroffen.

Endometriose kann jederzeit in den fruchtbaren Jahren einer Frau auftreten. Einige Patientinnen haben schwere Symptome, andere überhaupt keine.

Bisher lässt sich die Krankheit nur durch einen minimalinvasiven operativen Eingriff feststellen. Deswegen vergehen in der Regel zwischen sechs und zwölf Jahre ab Beginn der Symptome, bis sie richtig erkannt wird. Eine frühe Diagnose ist jedoch wichtig, um das Fortschreiten der Krankheit zu stoppen: Endometriose kann zu Organschäden, Narbenbildung im Bauchraum und Unfruchtbarkeit führen. Bis zu 50 Prozent der Frauen mit Endometriose haben Probleme, schwanger zu werden.

Nicht diagnostizierte Schmerzen können das Privatleben belasten, auch weil die Endometriose manchmal Beschwerden beim Sex verursacht. „Das ist ein Problem für die Partnerschaft, die sozialen Beziehungen, die Familie“, so Angelika Lackner. „Solange du keine Diagnose hast, denken alle, du stellst dich nur an.“

Weil die Endometriose noch wenig erforscht ist und bis zur Diagnose oft zu viel Zeit vergeht, gründete Lackner das Start-up Diamens. Der Name ist eine Kombination aus „Diagnose” und „Menstruation”.