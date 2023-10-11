Die Europäische Kommission, die Europäische Investitionsbank und die Bill & Melinda Gates Foundation haben heute eine neue Finanzierungspartnerschaft angekündigt, um wichtige globale Herausforderungen im Gesundheitsbereich anzugehen: die Kinderlähmung auszurotten und zu gewährleisten, dass Innovationen im Gesundheitsbereich für die Menschen, die sie am dringendsten benötigen, leichter zugänglich werden. Die Weltgesundheitsorganisation und UNICEF werden als Finanzierungspartner bei der Bekämpfung der Kinderlähmung die Mittel einsetzen, die nötig sind, um die Kinderlähmung auszurotten, die Verabreichung weiterer Impfungen im Kindesalter zu unterstützen und die Gesundheitssysteme zu stärken, damit sie besser auf neu auftretende Gesundheitsbedrohungen reagieren können.

Das voraussichtlich mit 1,1 Mrd. EUR ausgestattete Finanzierungspaket beinhaltet neue Mittel, mit denen zum zweiten Mal in der Geschichte die Ausrottung einer Humanerkrankung angegangen werden soll. Darüber hinaus soll es zur Bewältigung der Hindernisse beitragen, mit denen die vulnerabelsten Menschen im Bereich Gesundheit und Entwicklung konfrontiert sind, die andernfalls keinen fairen Zugang zu Gesundheitsdiensten und Innovationen erhalten.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen‚ erklärte hierzu: „Wir stehen kurz davor, die Kinderlähmung von der Erde zu verbannen. Die Europäische Kommission, die EIB und die Bill & Melinda Gates Foundation haben sich zusammengetan, um die letzte Etappe zu meistern. Mit 1 Milliarde Euro, unterstützt durch unsere europäische Investitionsstrategie Global Gateway, werden wir weltweit in stärkere Gesundheitssysteme und in die lokale Produktion, Herstellung und Verwaltung von Impfstoffen und Medikamenten investieren, wo sie am dringendsten benötigt werden. Die globale Zusammenarbeit hat uns dabei geholfen, die COVID-19-Pandemie zu beenden. Jetzt wird sie uns dabei helfen, die Kinderlähmung ein für alle Mal auszurotten.“

Die Partnerschaft stellt eine erhebliche Aufstockung der Mittel für die globale Gesundheit und die menschliche Entwicklung im Rahmen des Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung plus (EFSD+) der Europäischen Kommission dar und wird voraussichtlich eine Kombination neuer ergänzender Mittel für die globale Gesundheit durch die Bill & Melinda Gates-Stiftung umfassen, wodurch die Wirkung jedes von der EU und der Europäischen Investitionsbank zugesagten Euro maximiert wird.

„Heute bündeln wir unsere Kräfte, um das letzte Kapitel in der Geschichte der Polio zu schreiben. Die Europäische Investitionsbank beteiligt sich an einer einzigartigen Partnerschaft mit Philanthropen und Gesundheitspartnern, indem sie 500 Mio. EUR für Investitionen zur Unterstützung des Globalen Programms zur Ausmerzung der Polio bereitstellt. Diese Initiative ist ein Meilenstein bei der Stärkung sowohl der Immunisierung als auch der Gesundheitsversorgung, und sie stellt sicher, dass jedes Kind unabhängig von seiner Situation, vor Polio geschützt werden kann“, erklärte Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank.

Um rasche Fortschritte bei der Ausrottung des wilden Poliovirus zu fördern, werden im Rahmen der Partnerschaft Mittel in Höhe von 500 Mio. EUR für die Globale Initiative zur Ausrottung der Kinderlähmung – insbesondere WHO und UNICEF – bereitgestellt. Die Mittel dienen der Finanzierung von Polioimpfungen für fast 370 Millionen Kinder pro Jahr, der Bereitstellung lebenswichtiger Gesundheitsdienste für Kinder neben Poliokampagnen, einschließlich Masernimpfstoffen und anderen routinemäßigen Immunisierungen sowie der Stärkung der Gesundheitssysteme, um sich besser auf neue Gesundheitsbedrohungen vorzubereiten und darauf zu reagieren, wie dies im Rahmen des Programms gegen COVID-19, Ebola und andere Krankheiten geschehen ist. Heute ist das wilde Poliovirus in nur zwei Ländern – Pakistan und Afghanistan – nach wie vor endemisch, und 80 % der Fälle von Varianten des Poliovirus finden sich in nur vier subnationalen Regionen.

„Dank der medizinischen Innovationen hat die Welt eine Humanerkrankung – die Pocken – ausgerottet. Heute stehen wir kurz davor, eine weitere Humanerkrankung – das wilde Poliovirus – auszurotten. Ich werde dafür sorgen, dass kein Kind mehr auf der Welt mit dieser schrecklichen Krankheit konfrontiert ist. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Kinderlähmung ein für alle Mal ausmerzen und Gesundheitsinnovationen für alle zugänglich machen werden, insbesondere in den ärmsten Ländern“, sagte Bill Gates, Ko-Vorsitzender der Bill & Melinda Gates Foundation.

Weitere 500 Mio. EUR sind für den Ausbau der Innovationskapazität der Gesundheitssysteme in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen bestimmt. Dazu gehören neue Mittel für Initiativen, die von der Europäischen Kommission unterstützt werden, wie etwa Bemühungen, Gesundheitsinnovationen wie mRNA-basierte Impfstoffe und Therapeutika für Menschen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen im Rahmen des europäischen Investitionsplans für die Welt, Global Gateway, leichter zugänglich zu machen. Auf dem bevorstehenden Global-Gateway-Forum (25.-26. Oktober) erörtern die globalen politischen Entscheidungsträger und Partner, wie weltweit mehr in die Gesundheit investiert werden kann.

„Dank der Führungsrolle und Partnerschaft der Europäischen Kommission und der Europäischen Investitionsbank sollten Impfstoffe, Arzneimittel und andere lebensrettende Innovationen die Menschen erreichen, die sie am dringendsten benötigen, und Gemeinschaften überall gesünder machen. Wir wissen, dass wenn eine Gemeinschaft gesund ist, die Volkswirtschaften wachsen“, sagte Melinda France Gates, Ko-Vorsitzende der Bill & Melinda Gates Foundation.

„Ungeimpfte und untergeimpfte Kinder in entlegenen und schwer zugänglichen Gebieten zu erreichen ist eine wesentliche Voraussetzung für die Ausmerzung der Polio“, erklärte Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO. „Diese neuen Mittel werden nicht nur dazu beitragen, uns hin zu einer poliofreien Welt zu bewegen, sondern auch zum Aufbau nachhaltigerer und resilienter Gesundheitssysteme beitragen sowie die Kinder und Gemeinschaften, die von Polio bedroht sind, auch vor vielen anderen Gesundheitsgefahren zu schützen.“

„Die Ausrottung der Kinderlähmung ist in Reichweite, doch die Fortschritte sind fragil, und wir müssen weiterhin höchst fokussiert bleiben“, erklärte die UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell. „Diese neue Finanzierung wird dazu beitragen sicherzustellen, dass alle Kinder gegen Polio geimpft werden und die Polio ausgerottet wird. Gleichzeitig werden dadurch die Gesundheitssysteme der Gemeinschaften gestärkt. Kein Kind sollte unter einer leicht vermeidbaren Krankheit leiden.“

Die Finanzierungspartnerschaft soll insbesondere Folgendes umfassen:

500 Mio. EUR an neuen Mitteln für die Globale Initiative zur Ausrottung der Kinderlähmung (siehe oben)

(siehe oben) 500 Mio. EUR an Investitionen und Zuschüssen, um sicherzustellen, dass Innovationen im Gesundheitsbereich leichter zugänglich sind, die Gesundheitssysteme gestärkt werden und die Gemeinschaften besser auf künftige Pandemien vorbereitet sind : Die Bill & Melinda Gates Foundation wird 250 Mio. EUR an Zuschüssen und Investitionen bereitstellen, um mit den 250 Mio. EUR an Investitionen der Europäischen Investitionsbank gleichzuziehen, die durch den Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung plus garantiert werden.

: Die Bill & Melinda Gates Foundation wird 250 Mio. EUR an Zuschüssen und Investitionen bereitstellen, um mit den 250 Mio. EUR an Investitionen der Europäischen Investitionsbank gleichzuziehen, die durch den Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung plus garantiert werden. 80 Mio. EUR an Zuschüssen für technische Hilfe: Die Bill & Melinda Gates Foundation wird voraussichtlich die Zuschüsse in Höhe von 40 Mio. EUR von der Europäischen Kommission treffen, um technische Hilfe zu leisten und sicherzustellen, dass globale Gesundheitsprogramme ihr volles Potenzial entfalten.

Die heute angekündigte Partnerschaft baut auf bestehenden Partnerschaften zwischen der Bill & Melinda Gates Foundation und der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten auf und umfasst ein Unterstützungspaket in Höhe von 100 Mio. EUR für die kürzlich eingerichtete Afrikanische Arzneimittel-Agentur (AMA), nationale afrikanische Arzneimittelregulierungsbehörden oder regionale Initiativen wie die Schaffung der Plattform für afrikanische Gesundheitsdiagnostik (African Health Diagnostics Platform), die afrikanische Partner dabei unterstützt, den Zugang zu Labortests zu verbessern und die Kosten für Labortests zu senken, sowie die Koordinierung von Gesundheitsinitiativen wie COVAX, einer globalen Kooperation zur Beschleunigung der Entwicklung, Herstellung und des gleichberechtigten Zugangs zu COVID-19-Tests, -Behandlungen und -Impfstoffen.

