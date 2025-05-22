Die Corona-Krise hat der Welt die grundlegende Bedeutung der globalen Zusammenarbeit bei der Krankheitsbekämpfung aufgezeigt. Doch diese Zusammenarbeit ist unter Druck, ebenso wie die zu ihrer Aufrechterhaltung erforderlichen Bedingungen. Die künftige Finanzierung von Gesundheitswesen und Wissenschaft wird infrage gestellt. Kürzungen der Entwicklungshilfe durch einige traditionelle Geber lassen Zweifel an unserer Fähigkeit aufkommen, Infektionskrankheiten in den schwächsten Ländern der Welt vorzubeugen und zu bekämpfen.

Um die künftige Widerstandsfähigkeit gegen Pandemien sicherzustellen, müssen diese Lücken geschlossen werden. Der Schlüssel zum Erfolg sind starke, innovative neue Partnerschaften zwischen multinationalen Organisationen, privaten und öffentlichen Einrichtungen und der Zivilgesellschaft. Aus Erfahrungen, die noch nicht lange her sind, wissen wir: starke globale Partnerschaften funktionieren. Vor fünf Jahren gelang es uns, den Impfstoff-Nationalismus (das Horten begrenzter Vorräte) zu überwinden und eine globale Antwort auf die Pandemie zu formulieren.

Gavi, eine weltweite Allianz öffentlicher, privater und zivilgesellschaftlicher Gruppen, schloss damals eine Partnerschaft mit der EIB-Gruppe – dem Finanzierungsarm der EU, dessen Anteilseigner die 27 EU-Mitgliedstaaten sind –, um 600 Millionen Euro an Gebermitteln für die COVAX-Initiative zu mobilisieren. Ohne dieses Geld wäre COVAX nicht in der Lage gewesen, so schnell und in so großem Umfang zu handeln: fast 2 Milliarden Impfstoffdosen konnten letztendlich ausgeliefert werden. Mehr als 100 (überwiegend) arme Länder profitierten, weil wir die Weitsicht hatten, gemeinsam auf die Pandemie zu reagieren.

Und der Nutzen beschränkte sich nicht auf diese Länder. Das Mantra der Pandemie lautete schließlich „Niemand ist sicher, solange nicht alle sicher sind.“ Weitreichende und lange Shutdowns bedeuteten größere Unterbrechungen der Lieferketten und der Weltwirtschaft. Je schneller wir den Zugang zu Technologien für Tests, Überwachung und Kontaktverfolgung ermöglichen konnten, desto besser würden wir neue Virusvarianten erkennen und uns entsprechend anpassen können. Es waren Labortechniker in Südafrika, die als Erste die berüchtigte Omicron-Variante identifizierten und auf sie aufmerksam machten.