Fabentech ist aus Seuchen geboren. Zwei Ausbrüche gaben einst den Startschuss für den französischen Hersteller von Therapien gegen tödliche Viren und Biogifte: Ebola und die Vogelgrippe, auch als Geflügelpest bekannt.

Bertrand Lépine, damals Vice President bei Sanofi Pasteur, gründete Fabentech 2009. Seine Idee: Unter Lizenz von Sanofi Pasteur eine Technologie für die Produktion polyklonaler Antikörper optimieren. Diese Antikörper sollten tödliche Viren und Gifte besser neutralisieren als bestehende Mittel wie monoklonale Antikörper. Sanofi Pasteur hatte mit der Technologie bereits polyklonale Antikörper entwickelt, die verhindern, dass Schlangen- und Skorpiongift in menschliche Zellen eindringt. Lépine wollte sie nun auch gegen tödliche Krankheiten einsetzen.

Ab 2012 führte Fabentech klinische Studien für ein Mittel gegen die Vogelgrippe durch, und ab 2015 arbeitete das Unternehmen zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation und der Europäischen Arzneimittelagentur EMA an Therapien gegen Ebola. 2017 entwickelte es in Partnerschaft mit dem französischen Militär ein Gegenmittel für ein tödliches Pflanzengift.

Die Medikamente waren allesamt vielversprechend, aber es gab einen großen Markt dafür. Vor Corona hatte sich Europa nicht aktiv auf mögliche Bedrohungen durch Bioangriffe oder neue Infektionskrankheiten vorbereitet – im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, die nach dem 11. September 2001 Entwicklungsprojekte von Biotech-Start-ups finanzierten.

„In Europa war das einfach kein Thema, sich auf biologische Bedrohungen vorzubereiten“, sagt Sébastien Iva, der CEO von Fabentech.

Doch dann kam Corona.

„Das war ein Paradigmenwechsel. Da begannen die EU-Länder, sich mit den EU-Institutionen auf solche Bedrohungen vorzubereiten“, so Iva, der 2020 in der Pandemie zu Fabentech kam. „Auf einmal gab es Budgets dafür.“