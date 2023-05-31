© Anocca Reagan Jarvis

„Wir wollten ein biologisches System schaffen, das für Krebszellen die genau passenden T-Zellen identifiziert – und dann die körpereigenen T-Zellen so umprogrammiert, dass sie den Krebs angreifen“, erklärt Jarvis. „Normalerweise plant man so etwas über Jahre. Aber für meinen Mitgründer und mich reichte eine Skizze auf einer Serviette. Danach ging es direkt ins Labor und an die Arbeit.“

Zusammen mit dem schwedischen Seriengründer und Investor Mikael Blomkvist gründete Jarvis 2014 die Firma Anocca. In Södertälje, südwestlich von Stockholm, forschen hoch qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt unter modernsten Bedingungen an veränderten T-Zellen. Das Team entwickelt Therapien der nächsten Generation für den heilenden und prophylaktischen Einsatz gegen Krebs, Infektionskrankheiten und Autoimmunerkrankungen.

„Niemand sonst macht das, was wir tun. Oder nicht in diesem Maßstab,“ sagt Jarvis. „Mit unseren molekularen Technologien, genetischen Tools und neuester Software können wir Therapien für mehr Krebsarten und mehr Patienten entwickeln als je zuvor.“

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt Anocca mit einer Venture-Debt-Finanzierung von 25 Millionen Euro, die im Dezember 2022 unterzeichnet wurde. Jetzt kann das Unternehmen mit klinische Studien loslegen und seine Forschung noch schneller vorantreiben.

„Anoccas Technologie könnte den nächsten großen Sprung in der Immuntherapie bringen“, sagt Cristina Niculescu, die als Senior Life Science Specialist im Team der EIB an einer Finanzierung arbeitete. „Sie könnte Therapien der nächsten Generation in der Breite verfügbar machen, für viel mehr Menschen.“

Was sind T-Zellen und wie können sie gegen Krebs helfen?

T-Zellen – oder T-Lymphozyten – spielen eine zentrale Rolle in unserem Immunsystem. Als „Sondereinsatzkräfte“ unseres Körpers helfen sie, neue Bedrohungen zu erkennen und eine passende Immunantwort zu finden. „Im Grunde erschnüffeln T-Zellen Dinge in unserem Körper, die nicht zu uns gehören, und beseitigen sie“, erklärt Jarvis. „Damit schützen sie uns vor Infektionen und töten Krebszellen.“

Jede T-Zelle hat einen spezifischen Rezeptor (in vielfacher Kopie), der einen ganz bestimmten Fremdkörper – ein sogenanntes Antigen – erkennt und das Signal für eine Immunantwort gibt. Unser Körper produziert unzählige T-Zellen – jede mit Tausenden Rezeptoren auf ihrer Oberfläche. So kann er schnell reagieren, wenn ein Eindringling erkannt ist.

Trotzdem gelingt es nicht immer, Krebszellen wirksam auszuschalten. Manchmal haben wir keine T-Zellen mit den passenden Rezeptoren. Oder aber die Zellen sind erschöpft oder reagieren nicht mehr. Dann kann der Tumor wachsen. Die Lösung: Zellen umprogrammieren und reaktivieren, sodass das Immunsystem wieder funktioniert und den Krebs selbst in weit fortgeschrittenem Stadium bekämpfen kann.