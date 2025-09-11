Neues Energieprogramm zur Speicherung von Solarstrom

George Partasides hatte bereits viele Jahre Erfahrung mit erneuerbaren Energien, als er 2023 eine neue Aufgabe im Energieministerium übernahm: Zypern unabhängiger von fossilen Brennstoffen machen.

Das funktioniert nur mit erneuerbaren Energien. Mit jährlich mehr als 300 Sonnentagen bietet Zypern ideale Bedingungen für die Nutzung von Solarstrom. Doch dafür muss das Land die Versorgung mit erneuerbaren Energien und die Effizienz seines Energiemarkts verbessern.

Stromspeicher könnten dabei kräftig helfen. Das Energieministerium arbeitet an einer „Behind-the-Meter“-Initiative, die vorsieht, landesweit Strom aus gewerblichen Solaranlagen zu speichern. Genutzt würde der Batteriestrom dann beispielsweise nachts oder in Nachfragespitzen. Die Initiative wird von der Europäischen Union mit 40 Millionen Euro aus ihrem Fonds für einen gerechten Übergang bezuschusst.

2019 erkannte Zypern, dass es Stromspeicher in seine langfristige Energieplanung einbeziehen muss.

„Für Zypern ist die Stromspeicherung Neuland“, sagt Energieexperte Partasides. „Durch den Ausbau von „Behind-the-Meter“-Hybridsystemen werden wir unabhängiger vom Stromnetz.“

Ein Beratungsteam der EIB unterstützte das Energieministerium bei der Ausarbeitung eines Stromspeicherplans. Die technische Hilfe fiel unter das JASPERS-Programm, das die Europäische Kommission mitfinanziert.