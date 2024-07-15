Als Kind der 1980er wuchs Jurij Dreo mit Raumschiff Enterprise auf, das damals im Fernsehen lief. „Immer wenn jemand schlimm verletzt war“, erinnert er sich, „kam der Doktor oder sie brachten die Leute zu ihm. Und der Doktor nahm dann ein kleines Gerät, fuhr damit über den Körper und wusste sofort genau, was los war.“

Später erkannte Dreo, dass die Realität oft Lichtjahre von dieser Science-Fiction entfernt war, zumindest bei der Behandlung von Erkrankungen des Gehirns. Für Lunge, Leber, Herz und Nieren gab es längst Geräte zur Schnell-Diagnose. Aber für das Gehirn gab es nichts – keinen klinischen Test, der verlässlich bei der Früherkennung half und allgemein verfügbar war. Stattdessen prüfte man die kognitiven Fähigkeiten mit Papier und Bleistift. Eine genaue Diagnose brachten nur teure Untersuchungen wie die Magnet-Resonanz-Tomografie oder die Positronen-Emissions-Tomografie, kurz MRT und PET.

Dreo studierte in Slowenien Medizin. Doch bald erkannte er: Seine wahre Stärke lag darin, wissenschaftliche Erkenntnisse in die klinische Praxis umzusetzen. Er arbeitete als Forscher in einem neurowissenschaftlichen Labor, als er den Bewusstseinsforscher David Sakić traf.

Die beiden Gehirn-Spezialisten taten sich zusammen, verabschiedeten sich von der Wissenschaft und gründeten das Start-up BrainTrip. Ihr Ziel: Gehirntests in die Praxen vor Ort bringen.

2023 stand BrainTrip im Finale des Wettbewerbs für Soziale Innovation des EIB-Instituts. Dort werden Start-ups ausgezeichnet, die für die Gesellschaft oder Umwelt Gutes bewirken.