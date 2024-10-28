Das Medizintechnikunternehmen Nyxoah hat auf den dringenden Marktbedarf für eine alternative Lösung für obstruktive Schlafapnoe reagiert. Denn das bisherige Behandlungsangebot ist längst nicht optimal. Deshalb entwickelte das belgische Unternehmen ein neues Gerät für diese häufige Schlafstörung.

„Grund war vor allem die hohe Patientenabbruchrate bei der Atemwegsdrucktherapie, der Standardbehandlung bei obstruktiver Schlafapnoe“, erklärt Olivier Taelman, CEO von Nyxoah. „Weil es hier auf Patientenseite einen klaren Bedarf gab, haben wir ein minimalinvasives Neurostimulationsgerät entwickelt.“

Das innovative Gerät Genio von Nyxoah könnte die Wende für Menschen mit mittelschwerer bis schwerer Schlafapnoe sein. An dem Syndrom leiden geschätzte 14 Prozent der Männer und 7 Prozent der Frauen.

Bei der „kontinuierlichen Positivdrucktherapie“ – der Standardbehandlung – müssen die Patienten die ganze Nacht eine unbequeme Atemmaske tragen. Viele haben damit ein Problem, denn die Maske stört beim Schlafen. Die Hälfte von ihnen benutzt sie deshalb nach wenigen Jahren einfach nicht mehr.

Die Europäische Investitionsbank erkannte das Potenzial von Genio für Schlafapnoe-Patienten und gab dem Unternehmen im Juli 2024 37,5 Millionen Euro für Forschung, Entwicklung und Produktion in die Hand.

„Unsere effektive, patientenfreundliche Neurostimulationstechnologie erhöht den Komfort und die Akzeptanz. Sie verbessert die Lebensqualität und ist damit genau das, was die Patienten brauchen“, sagt Taelman.