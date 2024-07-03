Belgisches Medtech Nyxoah erhält EIB-Venture-Debt-Finanzierung von 37,5 Mio. Euro für Lösungen bei obstruktiver Schlafapnoe

EIB

EIB vergibt 37,5 Mio. Euro an Nyxoah für innovative Lösungen zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe

Mittel dienen der Forschung und Entwicklung sowie dem Ausbau der Produktionskapazität, um europäische und US-Nachfrage zu bedienen

Absicherung über Life-Sciences-Programm unter InvestEU

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt eine Venture-Debt-Finanzierung von 37,5 Millionen Euro an das belgische Medizintechnikunternehmen Nyxoah. Mit den Mitteln sollen Behandlungen der obstruktiven Schlafapnoe entwickelt werden. Das Projekt entspricht der Priorität der EIB für Forschung und technologische Innovation und trägt zu den Zielen der EU bei.

Nyxoah hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Behandlungen bei obstruktiver Schlafapnoe (OSA) spezialisiert. Die weltweit häufigste schlafbezogene Atmungsstörung geht oft mit kardiovaskulären Komorbiditäten und einem erhöhten Sterberisiko einher. Nyxoahs wichtigste Lösung ist das Genio-System, eine patientenzentrierte Therapie ohne Batterie oder Sensor, die auf der Stimulation des Hypoglossusnervs basiert.

EIB-Vizepräsident Robert de Groot: „Bei Innovationen der Life Sciences und der Medizintechnik spielt Belgien ganz vorne mit. Die EIB ist stolz, diese boomende Industrie zu unterstützen und ihr Wachstum zu fördern. Nyxoah leistet mit seinem bahnbrechenden Ansatz einen wertvollen Beitrag. Wir warten gespannt auf die nächsten Fortschritte des Unternehmens – zum Wohle der Patientinnen und Patienten weltweit.“

Nyxoah-CEO Olivier Taelman: „Wir freuen uns und danken der Europäischen Investitionsbank für die Unterstützung und das Vertrauen, das sie in unsere innovative Technologie setzt. Vor der Finanzierung haben wir über eine Kapitalerhöhung bereits 48,5 Millionen Euro eingesammelt. Beides zusammen fließt in die Vermarktung von Genio in den USA und Europa und hilft uns, die Produktionskapazität auszubauen und Innovationen voranzutreiben.“

Die EIB-Finanzierung von 37,5 Millionen Euro ist in drei Tranchen unterteilt: Eine erste von 10 Millionen Euro, eine zweite von 13,75 Millionen Euro und eine dritte von 13,75 Millionen Euro. Die Auszahlung der einzelnen Tranchen ist an die Erfüllung bestimmter Bedingungen geknüpft.

Die EIB will mit ihrem Venture-Debt-Produkt den besonderen Finanzierungsbedarf wachstumsstarker innovativer Unternehmen decken. Bei Transaktionen wie der mit Nyxoah profitieren die Finanzierungen von einer Garantie unter dem Life-Sciences-Programm von InvestEU.

Hintergrundinformationen

Nyxoah

Nyxoah ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Lösungen zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe (OSA) spezialisiert hat. Nyxoahs wichtigstes Produkt ist das Genio®-System, eine patientenzentrierte Therapie ohne Batterie oder Sensor, die auf der Stimulation des Hypoglossusnervs basiert. Die obstruktive Schlafapnoe ist die weltweit häufigste schlafbezogene Atmungsstörung und geht oft mit kardiovaskulären Komorbiditäten und einem erhöhten Sterberisiko einher. Nyxoah hat sich dem Ziel verschrieben, Patientinnen und Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe erholsame Nächte zu ermöglichen, damit sie ihr Leben voll genießen können.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der BLAST-OSA-Studie erhielt das Genio®-System 2019 die europäische CE-Kennzeichnung. Nyxoah kann zwei erfolgreiche IPOs vorweisen: an der Euronext Brüssel im September 2020 und an der NASDAQ im Juli 2021. Nach den positiven Ergebnissen der BETTER-SLEEP-Studie erhielt Nyxoah die CE-Zulassung für die Erweiterung seiner therapeutischen Indikationen auf Patientinnen und Patienten mit komplettem konzentrischem Kollaps (CCC), der derzeit in der Therapie der Wettbewerber kontraindiziert ist. Darüber hinaus kündigte Nyxoah positive Ergebnisse der IDE-Zulassungsstudie DREAM für die Zulassung durch die FDA und die Vermarktung in den USA an.

Weitere Informationen finden Sie im Geschäftsbericht 2023 des Unternehmens und auf der Website http://www.nyxoah.com/.

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen (2023 stellte sie 2,1 Milliarden Euro für Projekte in Belgien bereit). Die EIB ist in den Biowissenschaften sehr aktiv und unterstützt das belgische Biotech-Ökosystem, für das sie in den letzten sechs Jahren Venture-Debt-Finanzierungen von über 200 Millionen Euro bereitgestellt hat. Weitere Informationen unter www.eib.org und Venture Debt.

Das Programm InvestEU mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie soll die Risikotragfähigkeit der Partner erhöhen und so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren. Mehr hierzu unter InvestEU.