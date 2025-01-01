Wir stellen Eigenkapitalfinanzierungen für Infrastruktur- und Umweltprojekte sowie kleine, mittlere und Midcap-Unternehmen bereit. Dazu beteiligen wir uns vor allem an Fonds oder investieren gemeinsam mit Fonds. Außerdem bietet die Bank Quasi-Eigenkapital-Finanzierungen für innovative Unternehmen an, die Wachstumskapital benötigen.