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OSA RDI (IEU LS)

Unterzeichnung(en)

Betrag
37.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 37.500.000 €
Dienstleistungen : 3.750.000 €
Industrie : 33.750.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/07/2024 : 3.750.000 €
3/07/2024 : 33.750.000 €
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Übergeordnetes Projekt
TECHEU LIFE SCIENCE&BIOTECH ACT (INVESTEU VD) PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Oktober 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/07/2024
20230243
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OSA RDI (IEU LS)
NYXOAH SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 38 million
EUR 84 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The promoter, Nyxoah, is a listed company focused on the development and commercialisation of innovative solutions to treat moderate to severe Obstructive Sleep Apnea (OSA). Nyxoah's platform is based on the Genio system, a bilateral neurostimulation therapy able to stimulate both branches of the hypoglossal nerve.

The aim is to support the promoter in its research, development and innovation (RDI) activities related to implant solutions treating OSA.

Additionality and Impact

The project is aligned with the InvestEU objective of promoting research, development and innovation. The purpose of the loan is to provide direct venture debt financing to an innovative medtech company developing an innovative solution for patients with obstructive sleep apnea, an area with high unmet need.

By supporting the Promoter, the EIB enables the generation of European scientific knowledge and know-how while preserving and expanding highly skilled employment opportunities in Europe.

Currently, the Company does not have access to either non-dilutive or to long-term debt funding sources. The financing structure is adjusted to the investment needs of the Company, with a long tenor and deferred interest, minimising cash outflows. By contributing to the cash runway, EIB financing is expected to continue attracting investors and allow the company to accelerate its development. The project would not have been carried out to the same extent by the EIB without InvestEU support.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The specific RDI activities included in the project will not have any relevant environmental impact, as they relate to activities to be performed in existing facilities without changing their already authorised scope. Therefore, the project activities neither fall under Annex I nor Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/52/EU (amended by 2014/52/EU).

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
2 Juli 2024
3 Juli 2024
Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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