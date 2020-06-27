Mit dem heute von der Kommission und Global Citizen im Rahmen der Kampagne Global Goal: Unite for our Future veranstalteten Spendengipfel konnten 6,15 Mrd. EUR an zusätzlichen Mitteln mobilisiert werden, um die Entwicklung und die allgemeine, gleichberechtigte Verfügbarkeit von Impfstoffen, Therapeutika und Diagnostika zur Bekämpfung des Coronavirus zu unterstützen. Mit den erbrachten Mitteln soll zudem die wirtschaftliche Erholung in den schwächsten Regionen und Gemeinschaften der Welt gefördert werden.

Der Betrag umfasst die gemeinsame Zusage der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Kommission von 4,9 Mrd. EUR sowie Mittel in Höhe von 485 Mio. EUR, die von den EU-Mitgliedstaaten gebunden wurden. Damit belaufen sich die Zusagen, die im Rahmen des am 4. Mai von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Rahmen der weltweiten Corona-Krisenreaktion angestoßenen Spendenmarathons eingegangen sind, auf insgesamt 15,9 Mrd. EUR.

40 Regierungen haben an dem Spendengipfel teilgenommen und sich verpflichtet, Coronavirus-Therapeutika universell zugänglich zu machen. Dabei haben sie sich auch für eine faire und gerechte Unterstützung für all jene Gemeinschaften ausgesprochen, die die Pandemie besonders hart getroffen hat. Ein bedeutendes Zeichen der weltweiten Solidarität ist die auf dem Gipfel eingegangene Verpflichtung, Produktionskapazitäten für mehr als 250 Millionen Impfstoffdosen für Länder mit mittlerem und schwachem Einkommen vorzusehen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte dazu: "Die Welt wird diese Pandemie erst dann überwinden, wenn Impfstoffe, Tests und die richtige medizinische Versorgung für alle verfügbar und erschwinglich sind, die sie brauchen. Die heutigen Spenden und politischen Zusagen, aber auch der Beitrag Europas bringen uns diesem globalen Ziel näher. Europa wird sich hier langfristig engagieren. Wir haben eine starke Allianz geschmiedet, die sich diesem Virus gemeinsam entgegenstellt.“

Der Präsident der Europäischen Investitionsbank Werner Hoyer fügte hinzu: „Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass sich aus der engen Partnerschaft zwischen der EIB und der Europäischen Kommission im Rahmen von Team Europa die Zusage ergeben hat, gefährdete Länder mit 4,9 Mrd. EUR bei der Finanzierung ihrer Erholung von der Pandemie zu unterstützen. Die EIB wird Team Europa weiterhin uneingeschränkt zur Seite stehen, um die verheerenden Auswirkungen dieser Pandemie bestmöglich einzudämmen und hierfür insbesondere Finanzmittel für Gesundheitssysteme, Forschung und wirtschaftliche Resilienz überall auf der Welt bereitstellen.“

Der geschäftsführende Direktor und Mitbegründer von Global Citizen Hugh Evans sagte:„Die Kampagne Global Goal: Unite for our Future wurde als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ins Leben gerufen, und wir sind stolz darauf, uns gemeinsam mit der Europäischen Kommission und über 40 Regierungen aus der ganzen Welt dafür einsetzen zu können, dass COVID-19-Tests, -Behandlungen und -Impfstoffe überall und für alle zugänglich gemacht werden. Der heute für die Unterstützung der ärmsten und am stärksten ausgegrenzten Gemeinschaften der Welt zugesagte Betrag von 6,9 Mrd. USD ist ein weiterer gewaltiger Schritt auf dem Weg, der uns aus der COVID-19-Ära herausführen soll; aber es bleibt noch viel zu tun, denn keiner ist in Sicherheit, solange nicht jeder einzelne von uns geschützt ist.“

Die 4,9 Mrd. EUR kommen zu den am 4. Mai von der EIB zugesagten 2 Mrd. EUR hinzu und sollen im Rahmen der Maßnahmen der EU zur weltweiten Bekämpfung der Pandemie (Team Europa) für die Finanzierung der wirtschaftlichen Erholung, der Stärkung der Gesundheitssysteme und der Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in allen Ländern außerhalb der EU eingesetzt werden.

In Partnerschaft mit der Kommission, der Weltgesundheitsorganisation und der Koalition für Innovationen in der Epidemievorsorge (CEPI) erstellt die Europäische Investitionsbank eine Liste von Investitionsprojekten mit dem Ziel, die Produktion von Coronavirus-Impfstoffen, -Tests und -Behandlungen zu entwickeln und auszuweiten. All diese Bemühungen werden durch Maßnahmen ergänzt‚ die die EIB in den Bereichen Gesundheit und Pandemievorsorge sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU durchführt. Gemeinsam mit Partnern aus den Bereichen Gesundheit und Biowissenschaften hat die EIB eine Liste mit Projekten im Umfang von rund 6 Mrd. EUR erstellt.

In den letzten Wochen hat die EIB eine neue Vereinbarung mit der WHO, eine Beratungsvereinbarung mit der CEPI, eine Zusammenarbeit mit der israelischen Agentur für Innovation und eine Finanzierungsvereinbarung mit Pluristem über 50 Mio. EUR zur Entwicklung von Coronavirus-Behandlungen und -Impfstoffen, eine Finanzierung für BioNTech und eine verstärkte Zusammenarbeit mit UN-Habitat angekündigt.

HIintergrundinformationen

Die Kampagne Global Goal: Unite for Our Future wurde am 28. Mai unter der Schirmherrschaft von Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen gestartet. Sie leistet im Rahmen der weltweiten Coronavirus-Krisenreaktion einen zentralen Beitrag zu einem universellen Zugang zu erschwinglichen Coronavirus-Impfstoffen, Behandlungen und Tests. Mit dieser Kampagne reagiert die Europäische Kommission auf den weltweiten Appell, mit dem die Weltgesundheitsorganisation vor dem Hintergrund der Pandemie am 24. April 2020 gemeinsam mit Regierungen und anderen Partnern zu Maßnahmen aufgerufen hat.

Von den seit dem 4. Mai mobilisierten 15,9 Mrd. EUR wurden 11,9 Mrd. EUR von den Mitgliedstaaten, der Kommission und der Europäischen Investitionsbank zugesagt. 6,5 Mrd. EUR dieser 11,9 Mrd. EUR wurden zwischen dem 4. Mai und dem 28. Mai mobilisiert. Weitere Informationen zu diesen Zusagen und ihrer Verwendung finden Sie in den Fragen & Antworten.

