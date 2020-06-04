In Einklang mit dem Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik und den UN-Nachhaltigkeitszielen wird die Vereinbarung die globale Zusammenarbeit bei der Reaktion auf Ausnahmesituationen wie die derzeitige Covid-19-Krise erleichtern.

UNOPS und Europäische Investitionsbank (EIB) verstärken ihre Zusammenarbeit bei Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung, wie dem Klimawandel.

Ziel ist auch, Gesundheitssysteme zu stärken und die regionale Integration zu fördern, damit die Wirtschaft wächst.

Eine entsprechende Rahmenvereinbarung wurde am 4. Juni von der EIB und dem UNOPS unterzeichnet.

Dies ist die erste operative Vereinbarung dieser Art zwischen der EIB und einer UN-Agentur.

Zuvor hatten beide Parteien 2016 eine Absichtserklärung unterzeichnet, besonders entwicklungswirksame Investitionen in nachhaltige Infrastruktur zu fördern.

Dank der Kompetenz und der lebensrettenden Rolle des UNOPS bei der raschen und effizienten Beschaffung und des sektorübergreifenden Mandats der UN-Agentur für den Aufbau von hochwertiger Infrastruktur können die EIB und Team Europe auf die volle Unterstützung des UNOPS zählen, um Gesundheitssysteme zu stärken und die akuten wirtschaftlichen und sozialen Folgen von Covid-19 und anderen Krisen zu bewältigen.

Das UNOPS und die EIB bekennen sich zu den gleichen Werten: Effizienz, Transparenz, Rechenschaftspflicht und Engagement für die Stärkung lokaler Gemeinschaften.

Mit dieser Rahmenvereinbarung kann die EIB das UNOPS im Rahmen seines Mandats der Generalversammlung zur Beschaffung von Waren, Bau- und Dienstleistungen betrauen und damit Staaten helfen, besser auf Notfälle und Krisensituationen zu reagieren und darauf vorbereitet zu sein.

Es handelt sich um die erste operative Vereinbarung dieser Art zwischen der EIB und einer UN-Agentur. Sie wurde vom Präsidenten der EIB, Werner Hoyer, und der Untergeneralsekretärin und Exekutivdirektorin des UNOPS, Grete Faremo, im Rahmen einer Online-Zeremonie nach den derzeit in ganz Europa geltenden strengen Kontaktbeschränkungen wegen Covid-19 unterzeichnet.

Grete Faremo, Untergeneralsekretärin und Exekutivdirektorin des UNOPS, erklärte bei der Unterzeichnung:

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Partnerschaft zwischen dem UNOPS und der Europäischen Investitionsbank. Wir teilen die gleichen Werte: Effizienz, Transparenz, Rechenschaftspflicht und Engagement für die Stärkung lokaler Gemeinschaften. Die Vereinbarung ermöglicht es uns, Staaten weltweit dabei zu unterstützen, besser auf Notlagen zu reagieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren.“

EIB-Präsident Werner Hoyer sagte:

„Der Wert multilateraler Partnerschaften kann nicht hoch genug geschätzt werden. Deshalb freuen wir uns bei der Europäischen Investitionsbank-Gruppe, unsere Zusammenarbeit mit den Organisationen der Vereinten Nationen in den 160 Ländern der Welt, in denen wir tätig sind, weiter zu vertiefen. Durch die Vereinbarung, die wir heute mit dem UNOPS unterzeichnen, können wir unsere jeweiligen Erfahrungen und Kompetenzen bündeln und so wirkungsvoller auf Krisen reagieren – nicht nur im Kontext von Covid-19 und der Anstrengungen von „Team Europe“, sondern auch bei künftigen Naturkatastrophen und Konflikten, bei denen eine koordinierte Sofortreaktion entscheidend ist, um Leben und Lebensgrundlagen zu retten.“

Das UNOPS

Das UNOPS hilft Menschen, sich ein besseres Leben aufzubauen, und begleitet Länder auf dem Weg zu Frieden und einer nachhaltigen Entwicklung. Es unterstützt die Vereinten Nationen, Staaten und andere Partner im Projektmanagement, bei der Beschaffung und bei der effizienten Bereitstellung von nachhaltiger Infrastruktur.