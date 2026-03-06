Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Women Climate Leaders Network

Klima und Gender

Klimamacht Frauen

Weltweit leiden Frauen besonders stark unter dem Klimawandel. Gleichzeitig können sie auch viele Fäden ziehen, die uns den Lösungen näher bringen. Das Women Climate Leaders Network (WCLN) ist eine Initiative der Europäischen Investitionsbank-Gruppe, um den Einfluss von Frauen aus der Wirtschaft für Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit zu nutzen.

Was das Netzwerk erreichen will:

  • Vernetzung
    von Wirtschaftsfrauen in Europa, die sich für Klimaschutz und -anpassung, Umwelt und Nachhaltigkeit auf dem Kontinent und weltweit einsetzen
  • Vordenken
    für neue Geschäftsmodelle, notwendige Finanzprodukte, nichtfinanzielle Berichte, neue Technologien und Innovation als Geschäftschance
  • Sichtbarkeit
    von Frauen, die in Europa und weltweit Pionierarbeit für Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit leisten; mehr Frauen in Führungsrollen bringen
  • Sensibilisierung
    für die Schnittpunkte von Gender und Klima durch Wissensaustausch und Feedback

Ein wirkungsstarkes Jahr

Zu seinem ersten Jahrestag hat das WCLN ein Papier veröffentlicht – mit fünf Empfehlungen für mehr Schub bei grünen Investitionen und Innovationen kleiner und mittelgroßer Unternehmen.

Mitglieder

Dem Women Climate Leaders Network gehören Führungsfrauen aus dem Privatsektor aller 27 EU-Länder an. Sie haben einen vielfältigen Hintergrund und sind Klimavorreiterinnen.

  Der Beitritt zum Netzwerk ist nur auf Einladung möglich. Unternehmen können nicht beitreten..

Im Fokus

Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Erfahren Sie, warum es sich in der Klimakrise lohnt, auf weibliche Führung zu setzen.

Warum Frauen in Chefetagen den Klimaschutz voranbringen

Barbara Balke, Marjut Falkstedt und Laura Piovesan, Führungsfrauen der EIB-Gruppe und Co-Vorsitzende des Networks, melden sich zu Wort

Gleichberechtigung ist gut fürs Klima

Wie Gender-Diversität Resilienz und Nachhaltigkeit in Zeiten des Klimawandels fördert

Klima- und Genderfragen müssen zusammen gedacht werden

Wir müssen viel mehr Geld fürs Klima in die Hand nehmen und sozial- und gendergerecht investieren

Weibliche Führung als Business Case

Um Klima- und Gewinnziele zu erreichen, braucht es mehr Frauen an der Spitze

Klima und Gender

Investitionen in Frauen können dem Klima helfen, denn als Landwirtinnen, Verbraucherinnen, Community-Leaderinnen, Arbeitnehmerinnen und Unternehmerinnen haben sie großen Einfluss. Oft werden Frauen aber übergangen

Erfahren Sie mehr über die Arbeit der EIB-Gruppe

Klimaschutz

Was wir im entscheidenden Jahrzehnt 2021–2030 gegen den Umwelt- und Klimanotstand tun müssen.

Gleichstellung

Wie wir Projekte und Investitionen fördern, die Frauen weltweit stärken.

