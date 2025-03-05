EIB mobilisiert Kapitalmärkte für Gendergerechtigkeit und wirtschaftliche Teilhabe von Frauen

EIB

EIB fördert mit Nachhaltigkeitsanleihen zwei neue soziale Ziele: Gendergerechtigkeit und wirtschaftliche Teilhabe von Frauen

Anleihenerlöse sollen weltweit in Projekte fließen, die Kredite für Frauen zugänglich machen und die Gleichstellung fördern

EIB will Kapitalmärkte für wirkungsstarke Investitionen nutzen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat angekündigt, mit ihren Nachhaltigkeitsanleihen künftig zwei neue soziale Ziele zu fördern: Gendergerechtigkeit und die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen. Die Pläne wurden im Vorfeld des Internationalen Frauentages auf dem Forum der EIB-Gruppe bekannt gegeben. Auf der Veranstaltung mit dem diesjährigen Thema „Investitionen in ein nachhaltiges und sicheres Europa“ kommen Vertreter und Vertreterinnen von Finanzministerien und Führungsspitzen aus dem privaten und öffentlichen Sektor zusammen.

Die Erlöse aus den Anleihen können nun weltweit in Projekte fließen, die Frauen den Zugang zu Krediten erleichtern, Gründerinnen unterstützen und die Gleichstellung fördern.

EIB-Präsidentin Nadia Calviño: „In Unternehmerinnen und Gleichstellung zu investieren, ist nicht nur richtig, sondern auch klug. Denn es bringt Wachstum und Wohlstand für unsere Volkswirtschaften. Die Ausweitung der Nachhaltigkeitsanleihen auf neue Ziele zeigt, wie wir die Kapitalmärkte mobilisieren und für nachhaltige Finanzierungen nutzen können.“

Julie Becker, CEO der Luxemburger Börse: „Wir begrüßen den Beschluss der EIB, den Rahmen für ihre Nachhaltigkeitsanleihen um Genderziele zu erweitern, und hoffen, dass dieser wichtige Schritt ein Ansporn für weitere Emittenten ist. Frauen spielen eine wesentliche Rolle für gesellschaftlichen Fortschritt und eine nachhaltige Entwicklung. Gerade jetzt, wo Gleichstellungsprogramme in bestimmten Regionen zurückgefahren werden, ist es dringender denn je, Finanzierungen für Frauen zu fördern.“

Jessica Espinoza, CEO von 2X Global: „Die Kapitalmärkte spielen eine zentrale Rolle bei der Mobilisierung von Investitionen in die Gleichstellung. Mit robusten Standards und Kriterien für Investitionen mit Genderfokus, wie den 2X-Kriterien, können wir im großen Maßstab Kapital für diese Ziele gewinnen und echte Veränderungen erreichen. Diese Standards bieten nicht nur einen einheitlichen Rahmen für Investoren; sie stellen auch sicher, dass Impact Investments und Anleihen mit Genderfokus halten, was sie versprechen. Über die 2X Challenge haben wir seit 2018 mehr als 34 Milliarden US-Dollar für solche Investitionen mobilisiert. Das zeigt: Wenn wir Finanzierungen mit klaren, messbaren Genderkriterien verknüpfen, können wir auf dem Weg zu einer gerechteren Welt schneller vorankommen.“

Mit den 2018 erstmals aufgelegten Nachhaltigkeitsanleihen, die dem erfolgreichen Beispiel der Klimaschutzanleihen folgen, finanziert die EIB über den Klimaschutz hinaus ein breiteres Spektrum ökologischer und sozialer Ziele. Die Mittel aus Nachhaltigkeitsanleihen fließen in Projekte, die wirksam etwa zum Schutz der Artenvielfalt beitragen oder den Zugang zu sauberem Wasser, Bildung und Gesundheitsversorgung oder auch zu sozialem und bezahlbarem Wohnraum verbessern. Die Anleihen verbinden eine Rechenschaftspflicht mit einer messbaren Wirkung. Das macht Investoren zu zentralen Akteuren auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Welt.

Mit den neu aufgenommenen Zielen kann die EIB Erlöse aus Nachhaltigkeitsanleihen auch in Projekte wie folgende lenken:

Unternehmerinnen und kleinste, kleine und mittlere Unternehmen sowie Midcap-Unternehmen in Frauenhand, wie etwa in Kenia oder Frankreich

KMU und Midcap-Unternehmen, die hochwertige Arbeitsplätze für Frauen anbieten und so die Genderdiversität fördern, wie etwa in Armenien

Projekte für Produkte oder Dienstleistungen, die die Genderkluft verringern oder einen besonderen Bedarf von Frauen und Mädchen decken, wie etwa ein Impfstoff für werdende Mütter, der in Dänemark entwickelt wird

Die EIB setzt sich für Fortschritte bei den UN-Entwicklungszielen für die Gleichstellung und Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen ein. Studien weisen darauf hin, dass die Gleichstellung bei Beschäftigung und Bezahlung das globale BIP um fast 20 Prozent steigern könnte. Um dieses transformative Potenzial zu erschließen, müssen wir die Kapitalmärkte nutzen.

Deshalb nimmt die EIB jetzt geschlechtsbezogene Ziele in ihr Regelwerk für Nachhaltigkeitsanleihen auf. Dies verlangt robuste und relevante Förderkriterien.

Im Sinne größtmöglicher Transparenz sehen die Vorschriften eine ausführliche Berichterstattung über die Mittelverwendung und die erreichten Ziele vor, die mit hinreichender Sicherheit durch einen einer Aufsicht unterstehenden Prüfer geprüft wird. Die Genderkriterien der EIB orientieren sich an den 2X-Kriterien, der EU-Gender-Richtlinie (2022/2381) und dem OECD-DAC Gender Equality Policy Marker.

Für die Nachhaltigkeitsanleihen der EIB gelten die Sustainability Bond Guidelines der ICMA, und die Förderkriterien folgen der Logik der EU-Taxonomie.

Hintergrundinformationen

EIB

Die EIB-Gruppe ist die Finanzierungseinrichtung der Europäischen Union. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Seit 2021 stehen alle neuen Finanzierungen mit dem Pariser Klimaabkommen im Einklang. Sie unterstützt Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. Dazu zählen nachhaltiges Wachstum, sozialer und territorialer Zusammenhalt, Innovation und Sicherheit. Die EIB-Gruppe finanziert ihr Geschäft über die globalen Kapitalmärkte und ist seit ihrer Gründung durchweg profitabel.

Die EIB-Gruppe unterzeichnete 2024 neue Finanzierungen von fast 89 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 350 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,8 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

2007 begab die EIB die weltweit erste grüne Anleihe. Dank ihrer 2018 eingeleiteten Strategie der schrittweisen Angleichung an die EU-Taxonomie und den EU-Standard für grüne Anleihen hat die EIB ihr Emissionstempo erhöht und im August 2024 die 100-Milliarden-Euro-Marke für die Emission von Klima- und Nachhaltigkeitsanleihen überschritten. Die EIB ist der weltweit größte Emittent grüner Anleihen sowie gesichert grüner und nachhaltiger Anleihen unter den multilateralen Entwicklungsbanken.

Um mehr für Frauen und Mädchen zu bewirken, hat die EIB-Gruppe eine Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter und zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen und einen Gender-Aktionsplan verabschiedet. Damit will sie die Geschlechtergleichstellung und vor allem die wirtschaftliche Selbstbestimmung von Frauen fest in ihrem Geschäftsmodell verankern – bei der Mittelvergabe, Mittelbündelung und Beratung, innerhalb und außerhalb der Europäischen Union. Die EIB-Gruppe will auch die Gleichstellung am Arbeitsplatz vorantreiben.