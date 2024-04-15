BPCE ABS INNOVATION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation will support the intermediary in providing finance to small and medium sized enterprises (SMEs), mid-caps as well as local authorities. 35% will be dedicated to innovation, aiming at supporting a sustainable growth.
The aim is to finance small and medium sized projects carried out by the target beneficiaries.
The project aims to bolster the financing of small-scale investments undertaken by SMEs in France. The operation will catalyse new finance to SMEs and Midcaps of EUR1.5bn. At least 35% of the facility will be earmarked for SMEs engaged in small-scale investments that contribute to research and development (R&D) and innovation. This initiative aligns with France's key economic strategies and digital transformation plans, such as the 'Plan d'Investissements d'Avenir' and 'France Relance', which are designed to enhance the competitiveness of French SMEs. Moreover, BPCE stands at the forefront of fostering innovation, with its dédicated business lines encapsulating a robust portfolio of several thousand pioneering companies spanning the entires pectrum of sectors.
The global economic uncertainties including the conflict in Ukraine, inflation, the energy crisis, and rising interest rates, have compounded the challenges faced by SMEs and mid-cap companies, particularly those focusing on innovation, in securing cost-effective, long-term financing. This project, by increasing the lending capacity, supports investments in expanding capacity, acquiring productive assets, and fostering innovation among French SMEs and mid-cap companies. Consequently, it enhances their access to finance and specifically to innovation finance, which is usually perceived to be more risky by banks.
These initiatives collectively aim to preserve existing employment, create new job opportunities, and sustain economic growth. The Financial Intermediary, with its long expertise in SME financing and an extensive network, ensures broader market penetration for the EIB financing in France. The involvement of the EIB is anticipated to yield positive outcomes, primarily in terms of the availability of long-term loans for SMEs and the reduction of overall financing costs.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.