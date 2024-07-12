Klimafinanzierungsplattform Luxemburg–EIB engagiert sich mit 5 Mio. Euro in Klimaversicherungsfonds von BlueOrchard

Die Klimafinanzierungsplattform LCFP, eine gemeinsame Initiative der EIB und der luxemburgischen Regierung, steigt mit fünf Millionen Euro bei einem Klimaversicherungsfonds des Impact-Investors BlueOrchard ein. Zielgröße des neuen InsuResilience Investment Fund Private Equity II sind 100 Millionen US-Dollar.

Die LCFP lenkt Investments des privaten und öffentlichen Sektors in High-Impact-Unternehmen der Schwellenländer. Dabei geht es vor allem um Projekte zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Anpassung an dessen Folgen, also auch um den Umgang mit Verlusten und Schäden, die dadurch entstehen.

Luxemburgs Finanzminister Gilles Roth: „Die Menschen vor den sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels zu schützen, ist sehr wichtig. Klimaversicherungen können hier helfen und wir müssen besser verstehen, wie sich Extremwetter und größere Unsicherheiten beim Wetter auf lokaler Ebene auswirken. Im Rahmen unserer Impact-orientierten Klimakooperation mit der EIB unterstützen wir als luxemburgische Regierung deshalb den neuen Klimaversicherungsfonds von BlueOrchard. Die Zusammenarbeit mit der EIB zeigt, wie private und öffentliche Gelder, Klimaexpertise und Klimaversicherungen die negativen Auswirkungen des Klimawandels in betroffenen Regionen abfedern können.“

Serge Wilmes, Luxemburgs Minister für Umwelt, Klima und Biodiversität: „Luxemburg engagiert sich im Klimaschutz, in diesem Fall, indem wir vulnerable Gemeinschaften in Entwicklungsländern durch einen besseren Zugang zu Klimaversicherungen gegen klimabedingte Verluste und Schäden absichern. Dazu gehören sowohl Extremwetterereignisse als auch die Folgen schleichender Klimaveränderungen. Nur wenn wir private und öffentliche Investitionen mobilisieren, können wir die Klimakrise in Entwicklungsländern bekämpfen. Mit dem neuen Engagement im InsuResilience Fund II von BlueOrchard unterstützt die Klimafinanzierungsplattform Luxemburg–EIB gefährdete Gemeinschaften dabei, sich besser auf Klimarisiken vorzubereiten und sich schneller von Klimaschäden zu erholen.“

Der InsuResilience Investment Fund Private Equity II verbessert den Zugang zu bezahlbaren Versicherungen und erhöht das Angebot an entsprechenden Produkten. Möglich wird das durch Eigenkapitalbeteiligungen an schnell wachsenden Unternehmen, die Klimaversicherungen anbieten oder unterstützen – von Versicherungstechnologiefirmen über Spezialversicherer bis zu Versicherungsmakler:innen.

Die neuen Investitionen, die mit dem Beteiligungskapital des Fonds finanziert werden, erhöhen die Klimaresilienz in Asien, Afrika und Lateinamerika, weil sie für unvermeidbare klimabedingte Verluste und Schäden, auch durch Extremwetter und schleichende Klimaveränderungen, Versicherungsschutz ermöglichen. So lassen sich finanzielle Risiken wirksam begrenzen und die Schadensbehebung nach extremen Wetterereignissen beschleunigen.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die EIB will die Klimaresilienz weltweit verbessern. Unsere jüngste Kooperation mit BlueOrchard trägt in den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Ländern dazu bei, dass die Menschen leichter Klimaversicherungen abschließen können. Für die Versicherungswirtschaft sind Investitionen in Anpassung und Resilienz angesichts des Klimawandels auch aus strategischer Sicht notwendig. Der InsuResilience Investment Fund II unterstützt Eigenkapitalbeteiligungen in Klimaversicherungstechnologie, damit Versicherer Klimarisiken besser steuern und gefährdete Gemeinschaften in Asien, Afrika und Lateinamerika besser gegen die Folgen von Extremwetter und Klimawandel absichern können.“

BlueOrchard-CEO Philipp Mueller: „Unsere jüngste Partnerschaft mit der EIB spiegelt unser gemeinsames Engagement für mehr Resilienz gegenüber den Folgen des Klimawandels und mehr Unterstützung für die am stärksten gefährdeten Regionen und Haushalte. Der InsuResilience Investment Fund Private Equity II wird sich auf High-Impact-Beteiligungen konzentrieren, mit denen wir Unternehmen in die Lage versetzen, technische Innovationen zu nutzen und den Zugang zu bezahlbaren Klimaversicherungslösungen zu verbessern.“

Besserer Zugang zu Klimaversicherungen in Entwicklungsländern

Damit Versicherer die nötigen Klimadaten sammeln und -kompetenzen aufbauen können, um risikomindernde Aktivitäten zu fördern, braucht es gezielte Investitionen. Der InsuResilience Investment Fund Private Equity II will für mehr Resilienz sorgen, indem er direkt in den Ausbau von Versicherungsprodukten für Risiken im Bereich der Agrarwirtschaft und Naturkatastrophen investiert.

Bislang sind in vom Klimawandelstark betroffenen Ländern viele gefährdeten Gemeinschaften und Wirtschaftszweige nicht gegen solche Risiken versichert. Höchste Zeit also, dass die Branche aktiv wird. Die Versicherungswirtschaft ist wie keine zweite prädestiniert, Investitionen in Klimaanpassung und -resilienz zu fördern und zu belohnen. Daher spielt sie eine zentrale Rolle für den Risikotransfer und – nach Katastrophen – bei der schnellen Notfallfinanzierung für Haushalte, Unternehmen und Kommunen.

Neben Best Practices, Analysen und Risikomodellen sind es Investitionen in bessere Technologien zur Klimaüberwachung, die Versicherer in die Lage versetzen, genauere Szenarien zu erstellen, bevor eine Katastrophe eintritt. Außerdem fördert der Fonds eine nachhaltige Entwicklung, denn er beschleunigt den Wiederaufbau nach Schadenereignissen, unterstützt eine gerechte finanzielle Teilhabe und stellt Kapital für wichtige Investitionen bereit, von der finanziellen Absicherung einer Familie über Krankenversicherungen bis zur Bildung der Kinder. Was vielleicht am wichtigsten ist: Er trägt dazu bei, dass Familien, Unternehmen und Länder über verschiedene Versicherungsprodukte und Tools Risiken abgeben können.

Fehlt solch ein Versicherungsschutz, können Katastrophen hunderttausende Menschen in Armut stürzen, denn in Entwicklungsländern haben viele Menschen wenig oder kein Geld, um nach Katastrophen wieder auf die Beine zu kommen.

Mit dem zusätzlichen Eigenkapital, das der InsuResilience Investment Fund II bereitstellt, sind alle Akteure der Versicherungswertkette besser in der Lage, wetterbedingte Schäden zu versichern. Sie verfügen dadurch über bessere Klimadaten, mehr Kompetenz und bessere Vertriebsnetze und können Klimarisiken effektiv und wirtschaftlich erfolgreich steuern. Das sorgt für eine bessere Abdeckung von Schäden und mehr Klimaversicherungsschutz von Landwirtinnen und Landwirten sowie Gemeinschaften in Asien, Afrika und Lateinamerika.

EIB, BlueOrchard und die luxemburgische Regierung haben vor der aktuellen Zusammenarbeit schon beim ersten InsuResilience Investment Fund erfolgreich kooperiert.

Bis zum dritten Quartal 2023 hat dieser Vorgängerfonds mit neun Investitionen in Schwellenländern knapp 58 Millionen Menschen in schlecht abgedeckten und wirtschaftlich schwachen Gemeinschaften geholfen, die Auswirkungen des Klimawandels abzufedern; bis 2025 sollen es 70 bis 110 Millionen Menschen sein.

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

BlueOrchard

BlueOrchard ist ein weltweit führender Impact-Investment-Manager und gehört zur Schroders-Gruppe. Als Pionier im Impact Investing hat BlueOrchard sich zum Ziel gesetzt, eine nachhaltig positive Wirkung für Mensch und Umwelt zu erzielen und gleichzeitig attraktive Renditen für die Anleger zu erwirtschaften. BlueOrchard wurde 2001 auf Initiative der Vereinten Nationen als weltweit erster kommerzieller Asset-Manager mit Fokus auf Fremdkapital für den Mikrofinanzbereich gegründet. Heute bietet das Unternehmen Impact-Investment-Lösungen über alle Anlageklassen hinweg an und bringt Millionen von Gründerinnen und Gründern in Schwellenländern und Frontier-Märkten mit Anlegern zusammen, um Impact Investment-Lösungen für alle zugänglich zu machen und zu einem bewussten Einsatz von Kapital beizutragen. BlueOrchard hat als professioneller Asset-Manager und Experte für innovative Mittelkombinationsmandate einen erfahrenen, internationalen Investorenkreis und ist ein zuverlässiger Partner führender globaler Entwicklungsfinanzierungsinstitute. Bislang hat BlueOrchard über zehn Milliarden US-Dollar in mehr als 100 Ländern investiert. Bis Dezember 2022 hat der Asset-Manager mehr als 280 Millionen Menschen in Schwellenländern und Frontier-Märkten Zugang zu Finanzdienstleistungen und ähnlichen Dienstleistungen ermöglicht.

Weitere Informationen unter: www.blueorchard.com.

Klimafinanzierungsplattform Luxemburg–EIB

Die LCFP ist eine von der luxemburgischen Regierung in Zusammenarbeit mit der EIB initiierte De-Risking-Plattform, die Investments des privaten und öffentlichen Sektors in High-Impact-Klimaprojekte in Entwicklungsländern lotst.

